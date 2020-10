En una publicación en Facebook se utilizaron las declaraciones del representante de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Loreto sobre los estudios de seroprevalencia realizados en Iquitos para promover el turismo en la región.

“Iquitos es la ciudad más segura del mundo para hacer turismo en tiempos de COVID-19”, enfatiza el post que en solo un día tuvo más de 4.000 visualizaciones.

El post fue publicado el 27 de septiembre y compartido 174 veces. Fuente: Captura de Facebook

La publicación cita declaraciones de Carlos Calampa, director de la Diresa de Loreto, para asegurar que en Iquitos es posible reiniciar las actividades turísticas, pues es “la ciudad con más inmunidad ante el coronavirus”.

Para sostener dicha afirmación menciona dos estudios de seroprevalencia realizados en esa región en los que se determinó, en una primera investigación realizada en julio, que el 70% de la población ya se contagió de la COVID-19. Además, el segundo muestreo hecho a finales de agosto reveló que el 74.7% de los ciudadanos ya contaban con los anticuerpos para esta enfermedad.

Ante los resultados, algunos especialistas como el jefe de infectología del Hospital Regional de Loreto, Juan Celis, afirmaron que Iquitos sería la ciudad con la inmunidad más alta del mundo. Sin embargo, como señaló a Ojo Público el epidemiólogo Antonio Quispe, quien participó en el estudio, aún falta que dichas investigaciones se hagan públicas y se sometan al escrutinio de la comunidad científica.

“Los resultados se publicarán en una revista científica, que ponga bajo lectura crítica el tipo de estudio que hemos hecho, todos los controles de calidad que hemos utilizado; y con ese respaldo, servir de evidencia para la toma de decisiones (en Iquitos)”, informó.

Además, en una entrevista para Verificador, el director de la Diresa de Loreto explicó que el principal objetivo de la investigación fue conocer la verdadera cifra de personas que se contagiaron con la COVID-19. “Nuestra intención solo ha sido demostrar realmente cuánto de nuestra población ha sido contagiada, debido al impacto que tuvo la enfermedad en esta región”, declaró a este medio.

Asimismo, manifestó que el fin es poder tomar mejores decisiones para el manejo de la enfermedad en la región . “Nuestra intención es tomar medidas y actuar, o darnos cuenta que las medidas que estamos tomando no son las mejores y cambiar la estrategia”, precisó.

Al ser consultado sobre una vinculación entre la reactivación del turismo y la posible inmunidad alcanzada, el representante de la Diresa de Loreto indicó que eran muy cuidadosos sobre el tema.

“Nosotros somos muy cautos", enfatizó. Calama señaló que los resultados de los estudios permiten entender por qué Iquitos tiene una baja incidencia de casos y baja mortalidad. Agregó que se puede considerar como “inmunidad colectiva”, si se tiene en cuenta que esta se produce cuando “hay un tipo de infección muy alta en la población y también cuando hay vacunación”.

Con esta aseveración coincide Manuel Loayza, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Perú, quien explica que una cosa es que la mayoría de los ciudadanos de esa región hayan tenido la enfermedad y otra es que vengan personas ajenas al lugar. “Si yo no tengo la enfermedad y me voy a Iquitos, me puedo contagiar. Por eso, la fase 4 (de reactivación económica) es progresiva, supuestamente en este mes y medio se va a hacer la transmisión”.

Alcanzar la inmunidad no significa que el virus ha desaparecido

Los resultados preliminares obtenidos en los estudios apuntan a que los ciudadanos de Iquitos habrían alcanzado la “inmunidad de rebaño”. A pesar de ello, las autoridades hacen un llamado a no descuidarse, puesto que aún existen aspectos que no se conocen de esta enfermedad.

El catedrático Manuel Peinado y el biólogo Luis Monje afirman que existen muchas circunstancias implicadas al hablar de la inmunidad colectiva; por ejemplo, que al alcanzarla, aún habrá personas que se contagien. “El virus no desaparece en el momento en que se alcanza la inmunidad de grupo. Aunque la cantidad de contagios comience a disminuir, es probable que otra parte de la población se contagie mientras la enfermedad va desapareciendo en otro lugar ”, señalaron al portal The Conversation.

Al respecto, el jefe de la Diresa de Loreto coincide en que el virus todavía está presente en Iquitos y que se debe procurar atender a ese promedio de 30% que aún no se ha contagiado.

“ El virus no se ha ido de la región , va a estar acá, por cuánto tiempo no lo sabemos”, aseveró. “Si bien es cierto no van a llegar pacientes en cantidad, van a ir llegando poco a poco y probablemente aquellos que tienen riesgo van a fallecer, pero ya no en ese cantidad tan masiva que nos ha hecho, prácticamente, colapsar los hospitales”.

Además, el viceministro de Salud, Luis Suaréz, comunicó en una nota de prensa que se debe hablar con cautela sobre la “inmunidad de rebaño” porque aún no se conoce la inmunología de la COVID-19.

“En algunos estudios se ha encontrado que después de tres meses los anticuerpos comienzan a disminuir en la sangre de las personas, no sabemos el significado de esto, y cuántas personas pueden volver a estar en riesgo”. Por ejemplo, el estudio realizado por el King’s College de Londres — “Evaluación longitudinal y disminución de las respuestas de anticuerpos en la infección por SARS-CoV-2”— y publicado como preprint en MedRxiv reveló que en más del 80% de los 90 pacientes evaluados, los niveles de anticuerpos cayeron hasta 23 veces luego de tres meses de pasada la infección.

Suaréz también advirtió que se debe usar con cautela la palabra “inmunidad de rebaño”, puesto que “es un término basado en las enfermedades que producen inmunidad duradera como el sarampión o la rubéola”, enfatizó.

En esa misma línea, Carlos Álvarez, integrante del equipo que realizó el estudio en Iquitos, declaró a Ojo Público que aún no se conoce con certeza la duración de esa “inmunidad”. “La inmunidad podría ser algo temporal. Algunos investigadores hablan de tres o cuatro meses. Entonces, si hoy tenemos un 70% de población que se infectó, en un par de meses podría ser 60% o 50%. Preferimos no hablar de inmunidad de rebaño en esta enfermedad”.

Por esta razón, Carlos Calampa resaltó que los resultados de estas investigaciones no implican un relajamiento de las medidas de prevención . “Las medidas de autocuidado tienen que mantenerse porque nosotros creemos que esa población del 30% está en los niños y en las personas adultas”.

Conclusión

Los resultados preliminares de los estudios de seroprevalencia apuntan a una posible “inmunidad de rebaño” en Iquitos. Este escenario, sin embargo, aún no fue sometido al escrutinio de la comunidad científica. Por tal motivo, no puede ser vinculada con la reactivación de las actividades turísticas, ya que el virus todavía está presente en la ciudad y supone un riesgo para las personas que no lo contrajeron. Los especialistas coinciden en que existen diversos factores que se deben tomar en cuenta al hablar de “inmunidad colectiva” de la COVID-19. Por ejemplo, no se conoce con certeza la duración de los anticuerpos en el organismo. Por ello, es engañoso decir que Iquitos es “el destino más seguro del mundo para hacer turismo”.

