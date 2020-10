En Facebook, una publicación indica que “la granada regula la diabetes”. El post con más de 2.000 interacciones y 1.400 comentarios señala que esta fruta controla el índice glicémico, es diurético y baja en calorías. Sin embargo, este contenido es impreciso.

Es impreciso que el consumo de granada "regula la diabetes".

El post no precisa a qué tipo de diabetes se refiere. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes —una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina (hormona que transporta la glucosa a la célula) o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce"— presentan principalmente dos tipos.

La primera es la diabetes tipo 2 —denominada anteriormente diabetes no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta— que se debe a una utilización ineficaz de la insulina por el organismo. La entidad señala que es la más común y que se genera por un peso corporal excesivo y por la inactividad física.

En tanto, la diabetes de tipo 1 —denominada anteriormente diabetes insulinodependiente, juvenil o de inicio en la infancia— se trata de una producción deficiente de insulina y se requiere la administración diaria de esta hormona. Precisa que se desconoce aún su causa y “no se puede prevenir con el conocimiento actual”.

Por otro lado, National Center for Complementary and Integrative Health detalla que la granada concentra “sustancias con actividad antioxidante y antiinflamatoria”; sin embargo, no hay mucha evidencia científica sólida sobre los beneficios para prevenir o tratar enfermedades cardiovasculares, niveles altos de colesterol, cáncer, diabetes u otras afecciones.

“Se cree que el jugo de granada es seguro. El extracto también puede ser seguro. La raíz, el tallo y la cáscara del fruto pueden no ser seguros cuando se consumen en grandes cantidades porque contienen sustancias que pueden tener efectos nocivos”, detalla.

Agrega que la fruta generalmente no tiene efectos secundarios, pero se han identificado pacientes que han sufrido malestares estomacales y reacciones alérgicas. “Se sabe poco sobre si es seguro utilizar extracto de granada durante el embarazo o la lactancia”, advierte.

Es impreciso que el consumo de granada "regula la diabetes" porque reduce el índice glicémico.

En diálogo con Verificador de La República, Nataly Aguilar, nutricionista a domicilio, declara que generalmente el control del índice glicémico (IG) —que mide la rapidez de la liberación de carbohidratos en la sangre— en un paciente con diabetes (tipo 2) dependerá de la cantidad de granada que se consume.

“Puede ser 100 g. Es una porción que podrá controlar la glucosa fácilmente. La fruta se caracteriza por tener casi el 80% de agua y eso favorece a las personas con diabetes”, precisa.

Así también, añade que su consumo debe ser de manera natural, porque el jugo de la fruta libera más azúcar en la sangre y presenta un IG alto. Además, indica que los pacientes deben comer tanto este fruto como otros alimentos no tan maduros porque estos presentan una reducción de la fructuosa (azúcar natural de las frutas).

Nataly Aguilar asevera que la granada es un alimento con un IG nivel medio. “El IG dependerá de la cantidad de alimentos que come una persona. Por ejemplo, si uno consume tres tajadas de sandía la glucosa se ‘dispara’, pero si acompañas con otro alimento con un IG bajo, esto permitirá que no se libere tan rápido los carbohidratos en la sangre”, explica.

La nutricionista asegura que la fruta puede ser consumida por pacientes con ambos tipos de diabetes 1 y 2. “En la diabetes tipo 1, hay un control más exhaustivo de los alimentos. El consumo de granada dependerá a qué hora te inyectan la insulina y qué tipo de esta utilizas, además, de cómo está tu evaluación nutricional (peso y talla)”, específica.

Para la especialista, la granada no presenta una baja en calorías, sino que puede encontrarse en un nivel medio. También sostiene que no puede considerarla un alimento diurético porque no presenta más del 90% de agua como la fresa o piña.

Por su parte, Giuliana Saldarriaga, nutricionista del portal Salud en casa, declara a este medio que la granada sí puede ayudar a controlar el IG en pacientes con diabetes. “A parte de los antioxidantes, esta fruta aporta gran porcentaje de agua, es baja en caloría y bajo en hidratos de carbono (carbohidratos)”, explica.

Detalla que un paciente con diabetes (en general) no solo sufre de esta afección, sino que presenta un síndrome metabólico —peso elevado, colesterol y triglicéridos elevados, enfermedad cardiovascular y otros—. “La granada también es beneficiosa para preservar la salud cardiovascular por los polifenoles (antioxidante), puede reducir el peso, el colesterol malo y otros. Entonces, en conjunto estaría ayudando contra este síndrome metabólico”, indica.

Asevera que este fruto sí puede considerarse un alimento bajo en calorías por lo que es muy bueno en las personas que buscan controlar su peso. Asimismo, indica que puede ser diurética porque el zumo de la fruta que tiene un alto contenido de potasio —ayuda a tener un alto equilibrio en el organismo— y es bajo en sodio.

No obstante, advierte que el zumo del fruto puede generar cierta inhibición del efecto de algunos fármacos de los pacientes. Por eso, la nutricionista recomienda consultar con el médico tratante de cuánta es la dosificación de los medicamentos que se está recibiendo.

Giulina Saldarriaga destaca que la granada sí forma parte de una alimentación saludable de un paciente con diabetes y resalta la importancia de la cantidad y las porciones de las comidas. Además, agrega que para controlar la enfermedad es necesario que la persona no lleve una vida sedentaria y aprenda a controlar esta afección que puede desencadenar otro tipo de patologías.

Conclusión

El post es impreciso porque no hay evidencia concluyente respecto a los beneficios de la granada en pacientes con diabetes. Para controlar o regular esta enfermedad es necesario la intervención de distintos factores, entre ellos, una alimentación saludable.

