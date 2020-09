A través de las redes sociales se ha difundido una imagen viral que alerta a los padres sobre el consentimiento en la vacunación. Según el post, compartido más de 2.900 veces, la Organización Mundial de la Salud declaró que enviar a los niños al colegio equivale automáticamente a otorgar la autorización para vacunarlos.

No obstante, esta información es engañosa. El enlace de la OMS que adjunta la publicación aborda distintas consideraciones sobre el consentimiento en la vacunación de menores de edad. Uno de los enfoques es el “consentimiento implícito”, pero no se trata de una iniciativa de la entidad sanitaria.

PUEDES VER No, el paracetamol no contiene el virus Machupo

La OMS apuesta por el consentimiento en la aplicación de vacunas

Engañoso “La OMS declara que al enviar usted sus hijos a la escuela, automáticamente está dando consentimiento para que los vacunen en la escuela”.

La publicación se sostiene en un documento publicado por la OMS en el año 2014 —Considerations regarding consent in vaccinating children and adolescents between 6 and 17 years old—, también disponible en español. Este brinda información para orientarse en el proceso de obtener el consentimiento de vacunación en menores de edad.

En una sección, el documento explica los tres enfoques habituales en la obtención del consentimiento, que varían de un país a otro: el proceso formal de consentimiento por escrito, un proceso de consentimiento verbal y uno de consentimiento implícito. Es este último el que denuncia la imagen viral.

De acuerdo con el documento, en un proceso de consentimiento implícito “los padres reciben información sobre una vacunación inminente a través de una movilización social o una comunicación (...) La presencia física del niño o del adolescente en la sesión de vacunación, con o sin la compañía de uno de los padres, se considera un consentimiento implícito.”

Sin embargo, la información expuesta por la OMS no es prescriptiva ni corresponde al contexto actual. Menciona, más bien, que es un procedimiento habitual en muchos países. Además, el mismo acápite agrega: “se alienta a los países a que adopten procedimientos para garantizar que los padres han recibido la información pertinente y están de acuerdo con la vacunación” .

Asimismo, el informe precisa en su introducción que “para que el consentimiento sea válido, debe ser informado, entendido y voluntario, y la persona que presta el consentimiento debe tener la capacidad de adoptar la decisión”.

Por otra parte, sí se plantean situaciones muy definidas en las que el consentimiento podría no exigirse, como en una “emergencia potencialmente mortal”. De igual modo, en el caso de países con vacunación obligatoria, el documento señala que la obtención de consentimiento dependerá de la naturaleza jurídica de la reglamentación.

Consentimiento de vacunación en el Perú

En el plano local, Verificador se comunicó con el Ministerio de Salud del Perú para consultar el protocolo de vacunación vigente en el país. La entidad explicó que, desde el nacimiento, las vacunas se llevan a cabo con la autorización y el consentimiento informado de los padres.

Según el Minsa, no se puede vacunar a los menores sin autorización paterna. Por tal motivo, se busca sensibilizar a los padres de familia para que consientan la vacunación de sus hijos.

Conclusión

La Organización Mundial de la Salud publicó un informe que presenta, entre otros procedimientos, el enfoque de consentimiento implícito para la vacunación a menores de edad. Sin embargo, no se trata de una medida automática ni prescriptiva en la actualidad, como sugiere una imagen viral.

Por el contrario, la entidad sanitaria considera que el consentimiento para la vacunación debe ser informado, entendido y voluntario. En conclusión, calificamos esta publicación como engañosa.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Verificador, últimas noticias:

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.