Cuidado con los bulos en tiempos de pandemia. En Facebook, un post ha congregado una serie de afirmaciones falsas sobre la actual crisis sanitaria de la COVID-19, a la que califica de “plandemia".

La publicación ha sido compartida más de 190 veces desde el último 24 de setiembre. Parte de la información que presenta ha sido analizada y desmentida por este portal en ocasiones anteriores.

Publicación de Facebook presenta afirmaciones falsas sobre la pandemia de COVID-19. Foto: Captura.

1. ¿Hace 12 años el coronavirus no sería pandemia?

El post viral señala que la Organización Mundial de la Salud modificó su definición de pandemia en el año 2009. En una verificación anterior, referimos a este artículo de Peter Doshi del año 2011. En dicho reporte, se detalla que la OMS aclaró que nunca había establecido una definición ––en tal ocasión, de “influenza pandémica”––, sino que había escrito una “descripción” en su página web.

No obstante, cabe recalcar que la OMS afirmó que la COVID-19 era una pandemia con base en los “alarmantes niveles de propagación y gravedad”. Además, la entidad considera una pandemia a la “propagación mundial de una nueva enfermedad”, bajo la consideración de que la mayor parte de las personas no tengan inmunidad frente a ella.

2. El SARS-CoV-2 sí fue aislado y secuenciado

El informe señala que “el virus continúa sin ser aislado ni secuenciado”. Sin embargo, esto es falso. En una nota difundida el último 16 de septiembre, presentamos los estudios y documentos que demuestran que el SARS-CoV-2 fue aislado y secuenciado en laboratorios.

Por ejemplo, el Centro Clínico de Salud Pública y Escuela Pública de Shanghái publicó su código genético en enero y lo registró en la base de datos para secuencias de nucleótidos GenBank. Además, una guía de la OMS explica que el SARS-CoV-2 fue identificado “mediante la aplicación de técnicas de secuenciación de nueva generación (NGS) de virus cultivados o directamente de muestras recibidas de diversos pacientes con neumonía”.

3. Los test PCR detectan nucleótidos específicos del SARS-CoV-2

Recientemente hemos desmentido que la prueba detecte cualquiera de los siete coronavirus, que su creador afirmó que “no sirven" o que los CDC de EE. UU. admitieron que “son defectuosas”.

Por otra parte, la médico infectóloga del Hospital Cayetano Heredia, Camille Webb, precisó a este medio que la prueba PCR permite detectar nucleótidos específicos del SARS-CoV-2, es decir, una parte del idioma genético que no se encontraría en otro virus.

No obstante, apuntó que el test “no detecta al virus entero, sino una parte de la estructura del virus”. "Es por eso que la prueba puede seguir siendo positiva en personas que ya no son contagiosas , porque no detecta necesariamente a un virus con capacidad de infectar”.

La médico epidemióloga Larissa Otero, por su parte, detalló a Ojo Público que las pruebas moleculares “detectan el virus unos días antes de que empiecen los síntomas y, sobre todo, detectan aun mejor el día del inicio de síntomas y los días inmediatos después”.

4. Es falso que los asintomáticos no contagian

El post viral remarca que “los asintomáticos no contagian y que son personas sanas”. Verificador ha desmontado esta afirmación en anteriores oportunidades (1 y 2). Si bien los pacientes asintomáticos no presentan los malestares propios de la COVID-19, también pueden transmitir la enfermedad, como indicó la OMS en junio último.

Además, una investigación sobre los contagios en la ciudad de Ningbo en China determinó que no hay diferencias en las tasas de transmisión del nuevo coronavirus entre sintomáticos y asintomáticos.

Por otra parte, la publicación afirma que no “se puede transmitir el virus a través de los objetos, ni al hablar, ni por aire acondicionado, ni por agua”. De acuerdo con las CDC de Estados Unidos, el virus puede contagiarse mediante gotitas respiratorias que se expelen durante el habla. Sin embargo, no se cree que la infección por tocar superficies de objetos sea “la forma principal de contagio”, según explica la entidad.

5. Es falso que no hubo autopsias

Otra de las afirmaciones que emite el informe difundido en redes es que “no ha habido autopsias” de los fallecidos por COVID-19. Como señalamos en un artículo anterior, la propia OMS elaboró un protocolo para manejar los cadáveres de manera segura durante la expansión de la pandemia.

En dicho documento, resaltó que las autopsias a pacientes del nuevo coronavirus merecen especial precaución, ya que existen probabilidades de que los órganos contengan el virus vivo.

La OMS brinda recomendaciones para llevar a cabo las autopsias.

6. ¿Solo mueren personas con comorbilidades y sistema inmune debilitado?

La publicación indica que los fallecidos contaban con patologías previas y un sistema inmune deprimido. De acuerdo con el informe semanal de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, solo el 6% de los decesos por COVID-19 tuvo a esta enfermedad como única causa. Los demás presentaban alguna comorbilidad.

Sin embargo, como hemos apuntado previamente, todas son muertes por COVID-19. Las llamadas afecciones adicionales son “causas contribuyentes” a los decesos propiciados por el nuevo coronavirus, según reportan los CDC.

Aun así, en el mundo se han registrado casos de jóvenes, presuntamente sanos, que murieron a causa del nuevo coronavirus, como detallaron los medios BBC, CNN y LA Times.

7. El confinamiento y la distancia social no matan

"Limitar el contacto frente a frente con otras personas es la mejor manera de reducir la propagación de la enfermedad del coronavirus 2019″ . Esto afirman los CDC de Estados Unidos acerca del distanciamiento social, como detallamos en una verificación del 17 de agosto.

De igual modo, Thomas Perls, profesor de Medicina de la Universidad de Boston, manifestó en un artículo de The Conversation que, “si se hace de forma correcta”, la distancia social podía interrumpir la cadena de transmisión, ya que “limita el número de individuos con los que un infectado tiene contacto”.

8. ¿Utilizar mascarillas es dañino para la salud?

En anteriores publicaciones, este medio ha concluido que el uso recurrente de mascarillas no produce hipoxia, no permite la incubación de hongos y virus, no provoca alergias, sinusitis y asma, tampoco ocasiona el aumento de ‘gérmenes’, ni causa neumonía y pleuresía pulmonar.

No obstante, el contenido viral recalcó que “solo se recomienda su uso para médicos, enfermos y cuidadores, en entornos de más contagiosidad como los hospitales”. Como indicamos el último 21 de agosto, la OMS respalda que cada país decida sobre el uso de los cubrebocas en determinadas situaciones.

Un documento de junio del 2020 explica que, con el fin de “prevenir la transmisión comunitaria de la COVID-19, los gobiernos deberían alentar al público general a que use mascarilla en situaciones y entornos específicos”. El documento coloca como ejemplos las tiendas, los centros de trabajo y el transporte público.

Conclusión

El post viral titulado ‘Plandemia’ presenta información falsa. Hemos corroborado que el SARS-CoV-2 sí fue aislado y secuenciado. Los pacientes asintomáticos contagian y el uso de mascarillas no es dañino para la salud, entre otras afirmaciones ya revisadas anteriormente. Por tal motivo, calificamos esta publicación como falsa.

