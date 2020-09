Un post de Facebook utiliza declaraciones del médico alemán Klaus Püschel para sugerir que el virus de la COVID-19 no existe y que las personas sanas y jóvenes no deberían preocuparse.

“Después de 140 autopsias, forense alemán afirma: ‘No hay virus asesino’”, asegura el viral titulado ‘Plandemia: ¿por qué prohibieron las autopsias?’ que ha sido compartido más de 25.000 veces.

El post también reproduce bulos populares sobre la Organización Mundial de la Salud y una supuesta orden que prohíbe las autopsias.

El post se compartió más de 25.000 veces.

Esta desinformación circuló por páginas web en las que, incluso, le atribuyen la frase “nadie murió por la COVID-19”.

Otras publicaciones aseguran que Klaus Püschel dijo: "nadie murió por COVID-19"

La entrevista citada en la publicación se dio el 21 de abril en el medio Sat.1 Regional, como lo confirma su página web. Allí el médico forense compartió algunas conclusiones tras las autopsias realizadas en el Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf, ubicado en Alemania.

El programa de televisión informa que “alrededor del 80% de los más de 140 examinados padecían enfermedades cardiovasculares”. Sin embargo, ello no significa que la COVID-19 no fue la causa de muerte ni tampoco demuestra que el virus no existe o que “no hay un virus asesino”, como mencionan las publicaciones de Facebook.

En la única parte de la entrevista en la que se menciona el término “virus asesino” es cuando Klaus Püschel afirma que las personas no deberían temer al virus, puesto que la mayoría sobrevive. “La conclusión es claramente que el miedo a que este sea un virus asesino y que muchos mueran a causa de él es completamente superfluo", comenta.

Esta información coincide con la proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a lo largo de la pandemia. “La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario”, señala en su portal web.

La publicación también sugiere que, como la mayoría de los fallecidos padecían enfermedades preexistentes, las personas en apariencia sanas no deberían preocuparse por un posible contagio de la COVID-19.

No obstante, los casos de individuos aparentemente sanos que han muerto a causa de esta enfermedad desmienten esa aseveración. La cadena CNN informó acerca de un joven de 30 años que falleció debido al nuevo coronavirus, a pesar de no padecer de otras enfermedades y no encontrarse dentro del grupo de riesgo. Otros medios como BBC y Los Angeles Times comunicaron casos similares.

Finalmente, el medio de verificación Correctiv consultó con el Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf, donde trabaja Klaus Püschel, sobre la veracidad de las publicaciones. “La cita atribuida a Klaus Püschel no fue expresada ni autorizada por el Prof. Püschel”.

Además, StopFake demostró que el médico forense no ha negado la existencia del virus SARS-CoV-2, puesto que en otras entrevistas reitera su importancia.

La OMS no prohibió las autopsias

“La OMS miente, impusieron negligentes protocolos y prohibieron hacer autopsias para que no se descubriese de qué moría la gente realmente”, anuncia la publicación.

Sin embargo, en Verificador demostramos que la entidad internacional no prohibió las autopsias a los contagiados por la COVID-19. Por el contrario, este organismo ha publicado un documento con recomendaciones para el manejo de cadáveres en el contexto del nuevo coronavirus (COVID-19).

Allí resalta que las autopsias de pacientes con COVID-19 merecen especial precaución, debido a que existen probabilidades de que los órganos contengan el virus vivo.

La neumonía y la trombosis son manifestaciones de la COVID-19

“Basta recordar también que, gracias a las autopsias realizadas por médicos italianos, se demostró que no es neumonía, sino es coagulación intravascular diseminada (trombosis)”, indica el post.

No obstante, como explicamos en una nota de Verificador, ambas son manifestaciones de la COVID-19. “Se ha encontrado que un grupo importante de pacientes, además de tener neumonía, tenían también formación de microtrombos”, comentó el médico infectólogo Manuel Espinoza.

Además, el enlace de ABC que adjuntan como “prueba” de ese descubrimiento también afirma que la presencia de trombosis no excluye la posibilidad de padecer una neumonía. “Tras autopsias, médicos italianos descubren que trombosis también es una manifestación del COVID-19”, alerta el titular.

Por último, la imagen que utilizan para demostrar que un medio “compartió” esa información corresponde a una nota de Colombia Check, en la que demuestran que esa aseveración es falsa.

Conclusión

El médico alemán Klaus Püschel no ha dicho que “no hay virus asesino”. Aunque los resultados de las autopsias que realizó en la ciudad de Hamburgo en Alemania revelaron que la mayoría de fallecidos poseían una enfermedad prexistente, ello no significa que el virus no existe. Por lo tanto, es falso que un médico forense negó la existencia del nuevo coronavirus.

