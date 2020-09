Publicación titulada “Cómo saber si tendrás Alzheimer” es falsa

Circula por las redes sociales una publicación viral denominada “Cómo saber si tendrás Alzheimer”, que consiste en una serie de ejercicios mentales para descifrar palabras o ubicar caracteres. A la fecha, ha sido compartida más de 9.400 veces desde el 4 de setiembre.

Sin embargo, la presunta “prueba neurológica” es falsa, ya que los métodos para detectar la enfermedad no guardan relación con este tipo de ejercicios. Asimismo, el post cita al doctor Roberto Morales Ojeda, exministro de Salud Pública de Cuba, pero no se hallaron pruebas de su autoría.

El post presenta una serie de juegos dirigidos a “ejercitar el cerebro”. El primero consiste en ubicar letras dentro de una secuencia de caracteres idénticos. El segundo ejercicio es una frase cuyas palabras presentan las letras desordenadas. Por último, el tercer juego reemplaza algunas letras por cifras numéricas similares.

¿De dónde provienen estos ejercicios?

Falso “Un gerontólogo de nivel internacional, el Dr. Roberto Morales Ojeda, dijo sobre este tema: Tienes que aprender es que si a los 50 años de edad no presentas los siguientes síntomas, es porque nunca te dará Alzheimer y que morirás de cualquier otra cosa pero no de Alzheimer. Pero primero tendrán que hacerte varios exámenes para conocer si tienes síntomas o no.”

Al inicio de la publicación, se alude al doctor Roberto Morales Ojeda, exministro de Salud Pública de Cuba, como el presunto autor de esta “prueba neurológica”. Incluso, se concluye con una firma de su especialidad en Geriatría y Gerontología y su anterior cargo público.

Sin embargo, tras una búsqueda de la cita incluida en el post, no se encontró evidencia de que Morales Ojeda sea el autor del test ni que haya declarado sobre los síntomas del Alzheimer “a los 50 años”.

Asimismo, es falso que el político cubano sea gerontólogo. Una noticia de la OPS lo presenta como graduado en medicina general integral, con maestría en Salud Pública “y otros cursos de administración sanitaria”. A su vez, el portal cubano EcuRed tampoco menciona su presunta especialidad con adultos mayores.

Además, no es correcto afirmar que algunos síntomas del Alzheimer —que la publicación nunca detalla— se presentan desde los 50 años. Por el contrario, según Mayo Clinic, solo un 5-6% de los pacientes desarrolla sintomatología antes de los 65 años.

El ejercicio lleva años circulando en redes sociales

Verificador realizó una búsqueda mediante la herramienta Who Posted What y se comprobó que la publicación circula en Facebook desde varios años atrás. El primer registro que se encontró data de julio de 2013, aunque sin la alusión al médico cubano.

No obstante, de manera separada, cada ejercicio ya circulaba por esta red social en fechas como marzo de 2008, enero de 2010 y diciembre de 2011, aunque la primera vez que se halló una vinculación con la enfermedad de Alzheimer data de diciembre de 2009.

¿Se puede predecir el Alzheimer con ejercicios mentales?

El post viral se presenta como una “pequeña prueba neurológica que te ayudará a tomar medidas correctivas” y realiza dos afirmaciones falsas acerca del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer.

Falso 1. “Esto no es broma. Si pudiste hacer las tres pruebas (...) tu cerebro está en gran forma y muy lejos de ser afectado por el Alzheimer”.

Falso 2. “Está comprobado que una persona que le cueste descifrar este mensaje, tiene mayor posibilidad que otras de sufrir Alzheimer.”

El neurólogo Nilton Custodio, director médico del Instituto Peruano de Neurociencias, detalló a Verificador que es muy poco probable predecir el Alzheimer de manera temprana, a menos que haya un antecedente genético.

Además, explicó que la enfermedad “afecta primero la memoria episódica”, que consiste en recordar hechos y episodios de la vida. Este tipo de memoria se puede evaluar de diversas formas. Por ejemplo, si el paciente es capaz de recordar objetos o imágenes en un lapso determinado (memoria visual y memoria verbal).

Los ejercicios de la publicación viral, por el contrario, no remiten a la memoria episódica, explicó Custodio, sino que evalúan funciones ejecutivas. Las dos pruebas relacionadas con la lectura, a su vez, estiman la memoria semántica.

De acuerdo con el especialista, es improbable que estos ejercicios anticipen la enfermedad porque “ el área de la memoria episódica no se evalúa de esa manera ”. Asimismo, un diagnóstico temprano de Alzheimer no contempla la memoria semántica, ya que esta “se afecta tardíamente en estadíos moderados de la enfermedad”, o en tipos muy raros de demencia.

No obstante, lo más próximo que se encontró sobre la relación entre ejercicios cerebrales y la referida enfermedad fue una declaración de la Stanford Center on Longevity, firmada por más de 70 investigadores, en 2014.

El documento ––A Consensus on the Brain Training Industry from the Scientific Community–– cuestionó la industria de videojuegos diseñados como “ejercicios mentales”. Afirmó, además, que no hay evidencia científica que respalde que estos puedan reducir o revertir el deterioro cognitivo en los adultos mayores.

Por su parte, el neurólogo del Instituto Peruano de Neurociencias recomendó algunas estrategias de prevención del Alzheimer, como “evitar elevaciones de la presión arterial, (...) diabetes, traumatismos craneales, exceso de estrés [y] dormir tus horas completas”.

Finalmente, entre los factores importantes para mantenerse saludable “desde el punto de vista cognitivo”, destacó la interacción social, es decir, mantenerse comunicado, conversar, trabajar y otras actividades.

Conclusión

Es falso que el post viral con ejercicios mentales tenga alguna utilidad para prevenir o detectar el Alzheimer de manera temprana. Por lo general, esta enfermedad afecta primero a la memoria episódica y los ejercicios corresponden a la memoria semántica.

Asimismo, no hay evidencias de que el exministro de Salud Pública de Cuba Roberto Morales Ojeda haya elaborado o firmado el contenido de la publicación. Finalmente, esta lleva años circulando en las redes sociales, y no necesariamente como “pruebas neurológicas”. Por lo tanto, calificamos la publicación como falsa.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Verificador, últimas noticias:

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en internet.