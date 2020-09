Es impreciso que consumir un licuado de cáscara de naranja fortalece el sistema inmunológico

En Facebook, un video afirma que una receta de cáscara de naranja licuada y miel refuerza el sistema inmunológico y combate algunas enfermedades respiratorias. La publicación con más de 27.000 interacciones, 5.000 comentarios y 17.000 compartidos agrega que la cáscara tiene “10 veces más” vitamina C que el zumo del fruto. Sin embargo, esto es impreciso.

¿Qué beneficios ofrece una cáscara de naranja licuada?

Un artículo, publicado en Scientific Electronic Library Online durante el año 2005 —Composición química y compuestos bioactivos de las harinas de cáscaras de naranja (citrus sinensis), mandarina (citrus reticulata) y toronja (citrus paradisi) cultivadas en Venezuela— determina que el ácido ascórbico (Vitamina C), carotenoides (antioxidantes), fibra dietética y polifenoles totales (antioxidantes) son compuestos químicos de las cáscaras de las frutas cítricas de mayor consumo: naranja, mandarina y toronja.

La investigación resuelve que, de estos tres alimentos, la cáscara de la mandarina presenta mayor contenido de magnesio y carotenoides, fibra dietética y polifenoles. Agrega que, desde el punto de vista dietético, este fruto sería el mejor para prevenir ciertas enfermedades cardiovasculares y otras asociadas a la oxidación lipídica.

Por ello, señala: “Las muestras estudiadas resultan ser una buena fuente de fibra dietética y compuestos fenólicos, cuyo uso (de la cáscara de mandarina) podría ser adecuado en la formulación de alimentos funcionales, aprovechando en un solo ingrediente las propiedades de la fibra y los compuestos antioxidantes”.

En comunicación con Verificador de La República, Nataly Aguilar, nutricionista a domicilio, indica que, según el estudio referido, la cáscara de naranja “sí podría considerarse como un alimento que te aporta nutrientes”. Pero, resalta que no se puede afirmar que esta contenga “10 veces más” de vitamina C que el zumo de la fruta porque la cáscara no se encuentra en la tabla peruana de composición de alimentos del Ministerio de Salud (Minsa) que brinda datos confiables sobre los nutrientes de los alimentos.

“En la tabla solo aparece la naranja, no está la cáscara de naranja. Si no aparece quiere decir que no presenta un aporte significativo”, señala y, además, añade que la cáscara de naranja se suele utilizar como aromatizante en algunas comidas.

Asimismo, acota que, para saber si presenta más o menos vitamina C (uno de los nutrientes para el sistema inmunológico), se debe hacer una comparación entre la parte comestible y la que no, pero no hay data confiable.

Además, destaca que, cuando se licúa cualquier alimento, este pierde nutrientes. “Durante el licuado de la cáscara de naranja u otros alimentos se rompen los enlaces de la fibra alimentaria. También los antioxidantes son sensibles. Licuarlas no es la mejor opción. Se puede hervir o rayar para consumirla dentro de una bebida”, detalla.

En una publicación anterior de Verificador, Saby Mauricio, exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú (CNP), sostiene que el consumir extractos o licuados de verduras o frutas disminuyen el valor nutricional de los alimentos. Por ello, recomienda que es mejor comerlas de manera natural.

Incluso, una investigación —Effects of fruit and vegetable, consumed in solid vs. beverage forms, on acute and chronic appetitive responses in lean and obese adults—, publicada el 2012 en Nature Research, indica que en 21 semanas se evaluó el apetito luego de la inclusión de frutas y verduras, en forma sólida y bebida, en la dieta habitual de adultos saludables delgados y con sobrepeso y obesidad con bajo nivel de consumo. Y, finalmente, se resuelve que las respuestas del apetito postingestivo fueron más débiles después del consumo de frutas en bebidas que en alimentos sólidos.

¿La miel ayuda en el funcionamiento del sistema inmunológico?

El post indica que al licuado de la cáscara de naranja se debe añadir la miel. Según el Repositorio de Anamara, la miel es “uno de los alimentos más primitivos que el hombre aprovechó para nutrirse”.

Asimismo, señala que su composición es compleja y los carbohidratos representan la mayor proporción —destacan la fructosa y glucosa—. Añade que contiene una gran variedad de sustancias menores como las enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos, antioxidantes, vitaminas y minerales.

“La miel sí ayuda a reforzar el sistema inmunológico por sus antioxidantes. El hecho de que un alimento tenga esta propiedad ya contribuye a este sistema”, dice. Pero, precisa que los pacientes con diabetes deben tener cuidado al consumirla porque eleva la glucosa rápidamente. También recalca que su consumo no es recomendable en niños menores de dos años porque podría causar botulismo.

La alimentación saludable solo es un factor para lograr el buen funcionamiento del sistema inmunológico

De acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, el sistema inmunitario es una compleja red de células, tejidos y órganos que juntos ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades.

José Aguilar, jefe de laboratorio de inmunología del Departamento de Ciencias Celulares y Moleculares de la Facultad de Ciencias y Filosofía de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) declara a este medio: “El sistema inmune es el que nos defiende de las infecciones del virus, bacterias, parásitos y otros”.

Detalla que, en forma natural, el sistema inmunológico funciona todo el tiempo: detecta y elimina los gérmenes que constantemente ingresan al cuerpo. “Ese es su trabajo normal (...) (Los gérmenes) entran por diferentes vías: respiratoria, digestiva, entre otros”, agrega.

No obstante, determina que existen ‘fallas’ producidas por algunos genes, los cuales hacen que no funcione bien. “El manejo es darle lo que le falte del sistema inmune. Si le falta anticuerpos, se le puede proveer de anticuerpos”, declara.

Por otro lado, afirma: “El sistema inmune puede fallar al revés: funciona mucho. Está atacando tanto que daña a nuestras células y genera una enfermedad autoinmune”.

Por ello, señala que para que el sistema inmunológico ‘trabaje bien’, solo requiere tres cosas importantes: consumir una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente y evitar el estrés emocional. Agrega que estos tres pilares deben practicarse juntos siempre para lograr su buen funcionamiento. “La interacción del todo es lo que juega”, sentencia.

Asimismo, manifiesta que tener un buen sistema inmunológico no garantiza no contraer enfermedades porque también depende de otros factores. “Hay personas que tienen mayor susceptibilidad de infección con algún tipo de germen especial”, asevera.

Conclusión

La cáscara de naranja no forma parte de la tabla peruana de composición de alimentos del Minsa por lo que su aporte nutritivo es desconocido. Además, cualquier alimento reduce sus nutrientes luego de haber sido licuado, expertos recomiendan consumirlo de forma natural. Por ello, el post es impreciso.

Por otro lado, una dieta saludable solo es uno de los factores para lograr el buen funcionamiento del sistema inmunológico.

