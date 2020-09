Una de las características del nuevo coronavirus, que más conmocionó a la población en general y a la comunidad médica, es la posibilidad de contagio por parte de personas asintomáticas. Las redes sociales se llenaron de desinformación al intentar explicar cómo una persona sin síntomas puede transmitir la COVID-19.

Una publicación de Facebook reproduce información errada y afirma que los pacientes asintomáticos son personas sanas que no contagian el virus, sino que transmiten anticuerpos. Esta información es falsa teniendo en cuenta los hallazgos científicos.

El post se ha compartido más de 4.000 veces.

Falso: “Un asintomático no contagia el virus, sino que comunica anticuerpos”

Los estudios realizados confirman que los pacientes que no presentan síntomas también pueden contagiar el nuevo coronavirus. Una investigación sobre los contagios en la ciudad de Ningbo en China determinó que no hay diferencias en las tasas de transmisión del coronavirus entre pacientes sintomáticos y asintomáticos.

Asimismo, un artículo de la revista científica Nature indica que aproximadamente el 87% de las infecciones en Wuhan no se tomaron en cuenta al inicio de la pandemia por no conocer la infección presintomática y asintomática. Además, un estudio publicado el jueves en JAMA Internal Medicine señala que las personas sin síntomas portan la misma cantidad de virus en la nariz, garganta y pulmones que las que tienen síntomas.

Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud actualizó la información sobre el coronavirus. “Según algunas informaciones, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus . Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre esta cuestión y seguirá informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo”, precisa.

Al respecto, el médico Ciro Maguiña detalló en una nota de Verificador que existen varias enfermedades y virus que se contagian a través de personas sin síntomas (como el VIH y la hepatitis B).

En cuanto a la posibilidad de que los asintomáticos “comuniquen” o “transmitan” los anticuerpos de persona a persona, los especialistas coinciden en que eso no es posible. La epidemióloga Cecilia Morales explicó a AFP Factual que las personas generan anticuerpos cuando se exponen a un virus.

El infectólogo Juan Cataño agregó que existen cuatro maneras para que se formen los anticuerpos . "Una opción es: te expones, te infectas y de esta manera generas inmunidad natural, a riesgo de que esa exposición te provoque una enfermedad y te puedas morir. La otra (opción) es que te vacunes y generes anticuerpos de manera indirecta para protegerte cuando te expongas al virus de manera natural. Otra es en una transfusión específica de plasma de anticuerpos y una última es que sea transferido entre la madre y el feto a través de la placenta”, declaró a AFP.

Engañoso: “Una persona asintomática es una persona sana”

El infectólogo Javier Lama dijo a Verificador que una persona asintomática se podría considerar como sana en el estricto sentido de que no presenta síntomas ni signos de la enfermedad. Sin embargo, resaltó que eso no quita la posibilidad de que la persona contagie .

De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU., entre el 10% y el 70% de las infecciones pueden ser asintomáticas. Estas cifras son similares a las del portal web The Conversation, el cual indica que los casos asintomáticos oscilan entre el 18% y 80% del total. Sin embargo, ambos advierten que aún no es posible determinarlo con exactitud.

Por ello, la infectóloga Camille Web afirmó en una nota anterior de Verificador que prefiere usar el término “aparentemente sano”. “Quizás una persona que no tiene síntomas considera que está sana y de repente sí, para todos los aspectos está sana, pero igual puede contagiar el virus”. Además, explicó que se están realizando estudios para comprobar si es que el virus deja secuelas, a pesar de no haber producido síntomas. “Puede no tener síntomas, pero el virus se ha ido igual a varios órganos en el cuerpo y no sabemos si es que está teniendo alguna consecuencia”, agregó.

A ello, el epidemiólogo Jorge Rodríguez añadió que lo mejor es no diferenciar a las personas en términos de sano o enfermo , sino de infectado o no. “Una persona asintomática es una persona contagiada o infectada que no desarrolla los síntomas y que su organismo responde de tal forma que no tiene manifestaciones clínicas”, indica a AFP Factual.

Engañoso: “Un asintomático es alguien que tiene un virus, pero su cuerpo desarrolló anticuerpos”

El investigador principal de la Unidad de Ensayos Clínicos Impacta Perú, Javier Lama, señaló que tanto los asintomáticos como las personas con síntomas desarrollan anticuerpos contra este virus. “El desarrollo de anticuerpos no está asociado a la presencia de síntomas”, declaró a este medio.

El infectólogo Leslie Soto coincidió con esa aseveración, como informa el portal del Ministerio de Salud. "La persona ‘asintomática’ puede ser capaz de desarrollar anticuerpos que combatan el virus apenas es detectado”. Además, aclaró que un médico es el encargado de realizar el alta médica, de acuerdo con los síntomas que refiera o no el paciente.

La publicación de Facebook también sugiere que al desarrollo de anticuerpos se le llama ‘virus atenuado’. Al respecto, el médico Augusto Tarazona explicó en una nota de Verificador que un “virus atenuado” es aquel al que se modifica o se le quitan componentes infecciosos . Sin embargo, eso no ha ocurrido con el virus causante de la COVID-19.

Finalmente, aún no se puede afirmar que las personas que han superado la enfermedad, aun sin síntomas, son inmunes, como asegura el post. Un artículo publicado en la revista científica Nature sugiere que “los individuos asintomáticos tuvieron una respuesta inmune más débil a la infección por SARS-CoV-2”.

Cabe resaltar que, anteriormente, en Verificador comprobamos que es falso que Anthony Fauci dijo en agosto que “los asintomáticos no contagian el virus” y que es falso que “la OMS dice que los asintomáticos no transmiten el virus de la COVID-19”.

Conclusión

Las personas asintomáticas sí contagian y representan entre el 10% y el 80% del total de infectados, de acuerdo con los recientes hallazgos científicos. Además, no es posible que los anticuerpos se transmitan de persona a persona, puesto que estos se desarrollan cuando una persona se expone al virus o cuando es vacunada. Por lo tanto, es falso que los asintomáticos “transmitan” anticuerpos.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información.

