Es engañoso decir que consumir limón hervido combate cualquier mal en el cuerpo

En Facebook, un post sugiere tomar tres limones hervidos en las noches para combatir “todo lo que está mal en tu cuerpo”. La publicación ya tiene más de 2.100 comentarios y 2.200 interacciones. Sin embargo, esta publicación es engañosa.

Es engañoso que consumir limón hervido “combate cualquier mal en el cuerpo”. Foto: captura en Facebook.

En comunicación con Verificador de La República, la nutricionista a domicilio, Nataly Aguilar, resalta tres funciones principales del limón: potencia la absorción de hierro debido a que contiene vitamina C, mejora la función endotelial por concentrar flavonoides y ayuda a retardar la oxidación de otras moléculas en el cuerpo porque presenta antioxidantes.

También explica que no es muy recomendable consumir limones hervidos porque “la vitamina C, como sus otras propiedades, son muy sensibles al calor y también a la luz”. Por ello, genera una reducción del aporte de los nutrientes y no se obtienen los mismos beneficios.

En ese sentido, recomienda que es mejor consumir el fruto una vez que se haya exprimido. “Lo bueno de este alimento es que tiene una cáscara. Es su protector natural. No se necesitaría hervir”, acota.

Aguilar señala que el limón forma parte de los alimentos saludables que pueden prevenir y reducir algunas afecciones. No obstante, recalca: “No existe un único alimento que te vaya a curar o prevenir la enfermedad. Por ejemplo, si se quiere lograr su función potencializadora de la absorción del hierro, entonces es recomendable consumirlo con otro alimento que tenga gran aporte de hierro, como la sangrecita o el bazo”.

Así también, advierte que el consumo de limón podría generar efectos contrarios a la salud si se come en exceso. Además, añade que se debe tener cuidado con las personas que padecen de gastritis, ya que su uso dependerá de cómo responde el organismo de la persona.

De acuerdo a la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de Alimentación (Sedca), la vitamina C —una propiedad de las frutas (como el limón), verduras y hortalizas— es termolábil; es decir, que con el calor se destruye.

“Al calentar los alimentos por diferentes métodos de cocción destruiremos parte de esta vitamina (C), sobre todo si calentamos a temperaturas demasiado altas un tiempo prolongado o recalentamos los alimentos varias veces. De hecho, es la más lábil de todas las vitaminas hidrosolubles”, lee la publicación de Sedca.

Asimismo, añade que la Vitamina C es “sensible a la luz y las radiaciones ultravioletas, al igual que al oxidarse en presencia del oxígeno del ambiente”. Por ello, destaca que los alimentos con este nutriente deben permanecer en lugares frescos, secos y oscuros, donde no incida la luz natural de forma directa.

Finalmente, Sedca precisa que es mejor comer alimentos ricos en vitamina C crudos u optar por algunas técnicas de cocción menos intensas como exponerlos al vapor durante dos a tres minutos o al microondas.

El post no especifica qué enfermedad o mal combatirá consumir un limón hervido. En una publicación anterior de Verificador, se explica que la alimentación saludable es una parte importante del tratamiento del cáncer y enfermedades cardiovasculares, pero no es todo. Expertos señalan que cada persona debe de tener una intervención individual.

Respecto al contexto del nuevo coronavirus, un artículo de Snopes indica que la vitamina C —una propiedad muy importante del limón— no contrarresta ni previene la COVID-19. “Ninguna investigación científica ha demostrado la capacidad de los suplementos de vitamina C para ‘matar’ cualquier virus del sistema respiratorio superior o reducir su propagación”, señala.

Y, a su vez, dice que, según Institutos Nacionales de Salud (NIH), “la ingesta regular de vitamina C en dosis de al menos 200 mg / día no reduce la incidencia del resfriado común en la población general”. Además, agrega que el limón cortado en tres rodajas y servido con agua caliente contiene aproximadamente 30 mg de vitamina C.

Conclusión

El limón comprende diversos nutrientes y conforma parte de los alimentos saludables de las personas, aunque su ingesta tiene restricciones en algunos pacientes. Además, consumir el fruto luego de hacerlo hervir disminuye los beneficios. Por lo tanto, el post es engañoso.

