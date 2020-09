La página de Facebook “Médicos por la Verdad en Perú” asegura que la narrativa sobre la pandemia ha dado un cambio brusco. Los argumentos se basan, en su mayoría, en documentos y declaraciones oficiales que han sido sacadas de contexto y malinterpretadas.

La publicación afirma que: (1) los test PCR no son fiables y que el virus nunca se aisló, (2) la cifra real de muertes en EE. UU. es el 6% de lo que se registró oficialmente, (3) ni la vacuna ni el confinamiento son necesarios en Europa, (4) la OMS aplazó la vacuna hasta el 2022, (5) las mascarillas no son necesarias si las personas no presentan síntomas, (6) la pandemia fue planeada, puesto que existen registros de compras de test COVID-19 en el 2018 y que (7) el comité de expertos de EE. UU. transcribió mal la mortalidad por coronavirus.

El post se publicó el 12 de septiembre y fue compartido más de 500 veces.

1. Los CDC de EE. UU. no publicaron que los PCR son defectuosos y que el virus no se aisló

En Verificador, demostramos que el documento con instrucciones de uso de las pruebas moleculares publicado por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) fue utilizado para transmitir información errónea. Los test RT-PCR sirven para detectar la presencia del virus en el cuerpo, mas no para diagnosticar si la persona puede contagiar. Tampoco puede establecer si los síntomas son exclusivos de la COVID-19.

Además, el informe señala que “no se dispone del aislamiento del virus cuantificado de 2019-nCoV”. Al respecto, el infectólogo Javier Lama manifiesta que es diferente aislar el virus (identificar si está presente o no) que cuantificarlo (determinar la cantidad de virus).

2. La cifra real de muertes por coronavirus en Estados Unidos no “solo” corresponde al 6%

La publicación de Facebook tergiversa un informe publicado por los CDC en el cual se indica que “para el 6% de las muertes, la COVID-19 fue la única causa mencionada”. Además, añade que en los pacientes fallecidos con comorbilidades hubo en promedio 2,6 afecciones o causas adicionales al nuevo coronavirus.

En una nota de Verificador, explicamos que las enfermedades adicionales “contribuyen” al riesgo de muerte desencadenado por el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, todos los fallecimientos son considerados como muertes desencadenadas por COVID-19.

3. En Europa y en todo el mundo son necesarias las vacunas y el confinamiento

El post utiliza una declaración brindada por Hans Kluge, director regional de la Organización Mundial de la Salud en Europa, para asegurar que en esa región no van a ser necesarias las vacunas ni el confinamiento.

No obstante, el especialista dijo que el día en que concluyamos con la pandemia será cuando aprendamos a vivir con ella y no necesariamente cuando exista una vacuna. Además, descartó la posibilidad de retornar a un confinamiento generalizado, pero resaltó la importancia de la cuarentena focalizada.

4. La OMS no aplazó la aplicación de la vacuna para el 2022

En principio, no existe una fecha definida para la aplicación de la futura vacuna contra la COVID-19. Además, la publicación de Facebook sugiere que la OMS tomó esta “decisión” a causa de la reciente suspensión de los ensayos clínicos de la vacuna candidata desarrollada por Oxford y AstraZeneca.

Sin embargo, la entidad internacional llamó a la calma y aseguró que estas suspensiones son comunes. “La seguridad es primordial y las suspensiones temporales no son inusuales para evaluar cualquier enfermedad inexplicable en el participante”, informa una nota de La República.

Asimismo, la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Soumya Swaminathan, afirmó que los primeros grupos de riesgo podrían ser vacunados a mediados de 2021. Mientras que la inmunización de la población en general “no estará disponible antes de dos años”.

Cabe resaltar que los ensayos clínicos de la vacuna candidata de Oxford y Astrazeneca se reanudaron, como señala un comunicado de prensa del 12 de septiembre.

5. La OMS no ha “confirmado” que las mascarillas solo son necesarias para las personas con síntomas

La página de Médicos por la Verdad utiliza un video sobre el correcto uso de los tapabocas publicado el 9 de marzo por la Organización Mundial de la Salud. En ese momento, se recomendaba el distanciamiento social y el lavado de manos como principales formas de prevención, debido a que aún no se conocía la posibilidad de los contagios a causa de pacientes asintomáticos.

Por ello, el 5 de junio, la OMS actualizó las recomendaciones sobre el uso generalizado de este implemento y publicó un nuevo video en el que comparte dicha información. “El público en general puede usar máscaras de tela en áreas donde hay muchas personas infectadas con COVID-19 y no se puede lograr una distancia física de al menos un metro”.

6. La compra de pruebas rápidas en el 2018 no “demuestra” que la pandemia fue planeada

En una reciente actualización del software Solución Comercial Integrada Mundial (WITS), se agregaron las cifras de las importaciones de “kits de prueba COVID-19” desde el 2017 hasta el 2019.

De acuerdo con el código asignado a ese producto (300215), el término “kits de prueba COVID-19” hace alusión a las pruebas serológicas, también conocidas como pruebas rápidas. Estas se usan desde antes de que inicie la pandemia, pues sirven para identificar las respuestas inmunológicas (anticuerpos o antígenos).

Además, la página web precisa que recibe esa denominación por los recientes cambios realizados por la OMS. A pesar de esta aclaración, el Banco Mundial actualizó la información asignándole el nombre de “kits de pruebas médicas”.

7. El comité de expertos de EE. UU. no transcribió mal el porcentaje de mortalidad

En Verificador, explicamos que este rumor surgió debido a la tergiversación de los resultados de un estudio publicado en los Estados Unidos. Sin embargo, esta investigación no ha sido revisada por pares, por lo que sus hallazgos no son concluyentes.

Además, la nota de RT utilizada como “prueba” ha sido modificada y menciona que el autor de la publicación brindó esa información sin tener pruebas. "Acepto que no hay evidencia para esa afirmación y quisiera disculparme sin reservas con el Dr. Fauci por este error. No verifiqué adecuadamente los hechos con el autor del artículo”, se lee.

Conclusión

La publicación compartida por la página “Médicos por la Verdad en Perú” contiene tergiversaciones y afirmaciones falsas. Las pruebas moleculares son confiables, el virus sí se aisló, las vacunas y el confinamiento son necesarios, pero más importante es seguir las medidas de prevención adecuadas. Además, la OMS no desaconseja el uso de mascarillas a la población en general. Por ello, calificamos el post de Facebook como falso.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

COVID-19, últimas verificaciones:

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.