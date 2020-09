Este 16 de septiembre, la página de Facebook Un modelo de mamá publicó, supuestamente, la “tomografía computarizada de una mujer de 70 años con un feto”, el cual, de acuerdo al post, estuvo dentro de su cuerpo “más de 30 años”. En cuatro días, el post consiguió más de 350 interacciones.

“Este fenómeno extremadamente raro se llama Litopedion”, explicó la publicación. Además, refirió que esto ocurría cuando el feto moría durante un embarazo abdominal. “Ese feto era demasiado grande para ser reabsorbido por el cuerpo y posteriormente fue calcificado como parte de una reacción materna a un cuerpo extraño, protegiendo el cuerpo de la madre del tejido muerto del feto y previniendo la infección”, detalló. Dicha publicación fue enviada por un usuario al WhatsApp de Verificador para su comprobación.

Supuestamente, se trata de la tomografía de un feto calcificado. Captura: Facebook.

Primero, los casos de litopedion o litopedia sí existen. Son “embriones fallecidos calcificados”, según la ginecobstetra Katherine Chávez, “una modalidad del rechazo del cuerpo (de la mujer)”, en palabras de la integrante del equipo de investigación del Colegio de Obstetras del Perú, Gabriela Santos. Comienzan con un embarazo ectópico, usualmente, a nivel del estómago.

“Los embarazos ectópicos se definen como una gestación fuera del útero. Puede encontrarse, por ejemplo, a nivel del cuello uterino, de las trompas, del ovario. También puede ser un embarazo abdominal”, detalló la ginecobstetra Katherine Chávez. En algunas ocasiones el folículo sale de la trompa y se implanta por detrás del útero. “Pero la mayoría de esos embriones, al no tener los nutrientes suficientes, mueren”.

Posteriormente, el organismo de la mujer lo reconoce como un cuerpo extraño. Así, genera sustancias para encapsularlo. Cuando muere, “empieza a calcificarse”. Esto sucede cuando el feto tiene más de ocho semanas, según la obstetra Gabriela Santos. Esto se debe a que ya no se puede absorber. La profesional de la salud detalló que los hallazgos más comunes han sido cuando tanto el feto como la membrana que lo envuelve se calcifican.

Si bien no hay un perfil determinado acerca de la litopedia, las mujeres que pueden desarrollar un embarazo ectópico (fuera del útero) son aquellas que tienen enfermedades pélvicas o las que tienen obstrucción en las trompas de falopio. “Pero los casos son muy raros, es muy infrecuente”, señaló Santos.

Los casos documentados de litopedia son pocos. “La incidencia estimada es de 1 por cada 10.000 nacimientos y el 1,4% de los embarazos ectópicos”, apuntó un estudio del 2019 publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos —Lithopedion Causing Intestinal Obstruction in a 71-Year-Old Woman: A Case Report Litopedia causando obstrução intestinal em idosa de 71 años: relato de caso—.

Otro del mismo año —Neglected intrauterine fetal demise for more than two decades leading to the development of a lithopedion: a case report— expuso que “desde que se descubrió el primer caso en 1582, en Francia, se han informado menos de 300 casos de litopedio”.

La historia de la imagen del llamado “feto calcificado”

La imagen más antigua que hallamos está alojada en la plataforma Imgur y data de octubre del 2016. En el extremo derecho dice “Ex: Oct 18 2016”.

A partir de eso, buscamos casos de litopedia (litopedion) y restringimos los resultados a octubre del 2016. Encontramos notas del día 26 —en Al Arabiya, Addiyar, Albayan, Almanar, Almowaten, Derwaza, Gate, Jo24, Lebanon24, NPaaPress y Yemen Press—, las cuales reportaban que se trataba de una mujer de 73 años, de Skikda, del municipio de Tamalous, en Argelia. Ella había estado embarazada en 1981 y el “feto fosilizado” permaneció dentro de su cuerpo por unos 35 años. La fuente que referían era el medio argelino Echourouk (Amanecer).

Con esos datos, buscamos noticias en árabe (el idioma oficial de Argelia). Hallamos dos videos de YouTube del 26 de octubre. Uno de Ennahar TV y otro de Echorouk News TV. En otra nota del último medio, se detalló que el caso se había registrado en el Hospital Abdul Razzaq en Bouhara, en Skikda.

El video de Echorouk News TV se titula: “El descubrimiento de un raro embarazo de una mujer de 73 años en Skikda”. En él, un médico del hospital comenta el caso.

Esto fue publicado en idioma francés al día siguiente, el 27 de octubre de 2016, en el medio Le Mi-Dit en una breve columna, en la página 2. “Imágenes en 3D, publicadas por uno de los médicos, reconstruidas a partir de un escáner de la paciente y que muestran al feto petrificado se han compartido miles de veces en Facebook”, informó el medio.

“Vino por dolor relacionado con la obstrucción de las vías biliares. El caso de esta señora fue descubierto por casualidad gracias a la exploración radiológica, aseguró Hichem Benoumechiara, médico jefe de reanimación del Hospital Abderezzak Buhara, de Skikda”, reportó. Además, de acuerdo a este medio, el doctor dijo que la señora sería operada el 30 de octubre de ese año.

La columna registró la entrevista. Captura: Midi.

Esta información se corresponde con dos artículos (HuffPost59 y OverBlog), los cuales señalaron que la cuenta de Facebook Doc Heesham había compartido “la reconstrucción 3D del escáner” del caso de litopedion.

Ya en agosto del 2015 se había registrado un caso de litopedion en Chile, según The Washington Post. Estela Meléndez, de 91 años, de La Boca, concedió una entrevista a CNN. El feto calcificado había estado en su cuerpo durante “más de 60 años”. Por otro lado, en el 2013 ya se podía ver en YouTube el documental sobre la mujer marroquí Zahra Aboutalib.

Conclusión

Aunque la descripción de la imagen no es muy precisa y obvia la fecha, el corazón de la publicación contiene información real que se sustenta con evidencia de fuentes escritas (estudios sobre el litopedion) y vivas (la entrevista al médico). Por lo tanto, calificamos a este post como cierto.

