Durante los últimos meses, se han difundido bulos relacionados a pronunciamientos realizados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades sobre la COVID-19. En Verificador demostramos que los CDC de EE. UU. no reportaron que “solo el 6% de muertes por COVID-19 son reales”.

Una reciente publicación de Facebook utiliza el documento ‘Detección del nuevo coronavirus de 2019 (2019-nCoV) mediante RT-PCR en tiempo real’ para asegurar que el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, no ha sido aislado y que las pruebas moleculares no son confiables.

“CDC de EE. UU. admite que no se aisló el virus y que los tests son defectuosos”, advierte el post que circula desde inicios de setiembre.

El documento publicado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos es real; sin embargo, las aseveraciones se basan en información tergiversada.

La publicación de Facebook se ha compartido más de 800 veces.

Los post adjuntan imágenes del documentos publicado por los CDC sobre las pruebas moleculares.

Las pruebas PCR detectan la presencia del virus SARS-CoV-2

En el capítulo de Limitaciones, el documento oficial indica que, si las pruebas salen positivas, no necesariamente significa que la persona contagia o que el nuevo coronavirus es el causante de los síntomas. Esta afirmación es sido utilizada para afirmar que “los tests son defectuosos”.

“CDC sobre el test: ‘La detección de ARN viral puede no indicar la presencia de virus infecciosos o que el 2019-nCoV es el agente causante de los síntomas clínicos’”, cita la publicación.

Al respecto, el médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, Javier Lama, explica que esta publicación parte de información cierta. Pese a ello, las conclusiones no lo son.

“Cuando una persona tiene : que el virus se está multiplicando y eso se asocia con síntomas o que se halló desechos del virus, hecho que ocurre cuando una persona dejó de tener la infección”, precisa.

Aclara que la función de la prueba no es detectar si la persona infecta o no, sino determinar la presencia del virus o los restos de este en el cuerpo. Asimismo, resalta que, por lo general, el virus se mantiene en el cuerpo de 14 a 21 días; aunque existen excepciones.

El investigador Javier Lama agrega que ninguna prueba es exacta: “Las pruebas moleculares ”.

No obstante, ello no quiere decir que las pruebas son defectuosas; pero sí que su objetivo principal es detectar la presencia del material genético del virus en el cuerpo.

Así lo confirma la infectóloga e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Camille Webb, a este medio: “La prueba molecular detecta el ARN del virus SARS-CoV-2, que es el material o el código genético del virus”.

Aislar el virus es diferente a cuantificarlo

La publicación atribuye a los CDC la afirmación de que “el virus no ha sido aislado”. “CDC dice que el virus no se aisló: Dado que actualmente no se dispone del aislamiento del virus cuantificados de 2019-nCoV, los ensayos diseñados para la detección del ARN de 2019-nCoV se probaron con cepas caracterizadas de ARN de longitud completa transcrito in vitro”.

En principio, aislar un virus no es lo mismo que cuantificarlo. Javier Lama, investigador principal de la Unidad de Ensayos Clínicos Impacta Perú, explica que existen dos tipos de pruebas: las de diagnóstico y las de investigación.

“Las pruebas moleculares hacen análisis para ver presencia o ausencia del virus, es una prueba cualitativa”, enfatiza. Sin embargo, Lama especifica que existen métodos más sofisticados usados en investigación para cuantificar la cantidad de virus existente.

Asimismo, el bioquímico Christian Castro declara a AFP Factual que hablar de no “cuantificados” significa que “no determinaron, para esa fecha, la concentración exacta del virus aislado”.

Cabe destacar que, dentro de los objetivos de la publicación científica, también se menciona que dicho documento tiene el fin de “desarrollar e implementar una metodología de diagnóstico sólida para su uso en entornos de laboratorio de salud pública ”.

Finalmente, en una nota anterior de Verificador comprobamos que el coronavirus SARS-CoV-2 sí ha sido aislado y secuenciado en laboratorios. En la publicación del 5 de mayo, los CDC de Estados Unidos informan que el virus causante de la COVID-19 se aisló y está disponible para la investigación de la comunidad científica y médica.

Conclusión

Aunque las afirmaciones extraídas del documento de los CDC son ciertas, han sido tergiversadas. Las función de las pruebas RT-PCR, también conocidas como pruebas moleculares, detectan la presencia del virus SARS-CoV-2 en el cuerpo y no si una persona contagia o no. Además, el nuevo coronavirus sí ha podido ser aislado, proceso que es diferente a ser cuantificado. Por lo tanto, es engañoso que los esta agencia de EE. UU. admitiera que este virus no se aisló y que las pruebas PCR son defectuosas.

