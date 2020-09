Una publicación de Facebook recoge declaraciones del premio nobel de medicina del 2008, Luc Montagnier, para sugerir que la propagación del nuevo coronavirus está vinculada a la tecnología 5G.

Aunque, Montagnier asegura que “el virus SARS-CoV-2 es producto de un error de laboratorio en China”, él no desliza que las redes 5G potencien su expansión.

“¿Por qué el afán de implantar la tecnología 5G?”, alerta el post. “Resumen: los virus se estimulan gracias a la radiación electromagnética y pueden activarse y desactivarse gracias a factores tecnológicos controlados por el ser humano”, señala la publicación luego de mencionar dos citas que verificamos en esta nota.

La publicación se publicó el 9 de setiembre y se compartió más de 300 veces.

La frase principal no es actual y ha sido tergiversada

La “cita” en la que se apoya el post para vincular la actual pandemia con la tecnología 5G aparece acompañada de la fotografía de Montagnier. “Todo ADN bacteriano y viral emite radiación electromagnética propia, la cual puede transmitirse tecnológicamente”, indica.

La mayoría de publicaciones acompañan esta afirmación con un enlace a la página DSalud Discovery, de la que supuestamente se extrajo la mencionada cita. Aunque el artículo trata sobre la investigación de Montagnier acerca de la capacidad del ADN de transferir ondas electromagnéticas al agua, no se menciona que se puedan transmitir tecnológicamente.

La cita más parecida señala que “algunas secuencias de ADN bacteriano son capaces de inducir ondas electromagnéticas en diluciones acuosas que permanecen en ellas mucho tiempo después de que todo resto biológico haya desaparecido físicamente de la disolución".

Asimismo, tras una exhaustiva búsqueda de las entrevistas dadas por el médico a los medios franceses sobre esta investigación, encontramos que, durante el 2012, en conversaciones con la revista Orbs declaró algo similar a lo que se cita.

“Hemos descubierto que ciertos ADN de virus o bacterias emiten ondas electromagnéticas. Es un fenómeno de resonancia vinculado a la excitación de estas moléculas en determinadas diluciones en agua. Estas ondas imitan la información del ADN original, son ondas extremadamente específicas”, lee la mencionada cita.

No obstante, él no hace referencia a que se puede transmitir tecnológicamente. Además, ninguna de las declaraciones están vinculadas con la propagación del nuevo coronavirus. Finalmente, en notas anteriores de Verificador (1, 2 y 3) explicamos que no hay evidencia de que las redes 5G sean tóxicas para los humanos, puesto que su emisión de radiación está por debajo de la recomendación internacional.

El nuevo coronavirus no ha sido creado en un laboratorio

“El premio nobel de medicina Luc Montagnier ha declarado en una entrevista en el medio francés Pourquoi Docteur que el coronavirus causante de la pandemia de la COVID-19 es el resultado de un ‘accidente industrial’ salido de un laboratorio chino”, se lee en el post de Facebook.

Aunque es cierto que el médico brindó esa afirmación en abril del presente año, basado en un estudio realizado en la India que advierte sobre la presencia de genomas del VIH en el actual virus, la información es falsa.

En principio, la investigación mencionada por Montagnier fue publicada en el sitio bioRxiv a manera de pre-print, es decir, sin pasar por el escrutinio de la comunidad científica (revisión por pares). A pesar de ello, los científicos denunciaron inconsistencias en la metodología y posteriormente los autores decidieron retirar el estudio y reelaborarlo, informó Forbes.

Por el contrario, se popularizó otro estudio titulado El VIH-1 no contribuyó al genoma de 2019-nCoV en el que destaca: “Nuestros resultados no demostraron evidencia de que las secuencias de estos cuatro insertos sean específicas del VIH-1 o de que los virus 2019-nCoV obtengan estas inserciones del VIH-1”.

Además, numerosos estudios realizados hasta el momento han concluido que el virus del SARS-CoV-2 tiene un origen natural. Un artículo publicado en la revista Nature Medicine confirmó que la principal diferencia entre el coronavirus y otros virus reside en la presencia de la proteína Spike (S) que utiliza para unirse al receptor ACE2 de las células humanas. Asimismo, una publicación de la revista The Lancet determinó que “los resultados concluyen, de forma abrumadora, que el origen está en la vida silvestre”.

Por último, en Verificador comprobamos que es falso que el coronavirus haya sido creado en un laboratorio chino.

Un personaje polémico

No es la primera vez que Luc Montagnier llama la atención por sus controvertidas declaraciones que suelen ser cuestionadas por la comunidad científica.

En el 2017, más de un centenar de miembros de las Academias de Ciencias y Medicina denunciaron al premio nobel de medicina por realizar declaraciones que sembraban dudas sobre las vacunas.

"Nosotros, los académicos de la ciencia y los académicos de la medicina, no podemos aceptar de uno de nuestros colegas que utilice su Premio Nobel para difundir, fuera del campo de su competencia, mensajes peligrosos para la salud, desafiando la ética que debería presidir la ciencia y la medicina”, informó el Ouest-France.

Al respecto, el medio español Maldita también mencionó que el médico hace uso de su reconocimiento para dar credibilidad a sus afirmaciones, a pesar de que no muestre pruebas suficientes. “Esto se conoce como falacia de autoridad: defender algo como verdadero porque quien lo dice tiene cierta autoridad en la materia aunque no aporte evidencias”.

Conclusión

Aunque el premio nobel de medicina del 2008 aseguró en el último mes de abril que el virus fue creado en el laboratorio de Wuhan, él no lo relacionó con la tecnología. Además, las investigaciones científicas han confirmado que el origen del virus es natural. Por lo tanto, es falso que el nuevo coronavirus fue creado en un laboratorio y se propague con la tecnología 5G.

