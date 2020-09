“Un sistema inmune debilitado reactiva el virus”, “ninguna prueba detecta el SARS-CoV-2”, y “la COVID-19 es el nombre de un plan de despoblación” son algunos de los bulos compartidos a través de un video publicado en redes sociales por el ginecólogo Roberto Petrella.

Verificador conversó con especialistas en infectología e inmunología; y revisó estudios científicos que revelan que la información transmitida por Petrella es falsa.

Falso: “Lo que reactiva el virus es un terreno inmunológico debilitado de la vacunación”

El sistema inmunológico bloquea y elimina los virus, no los reactiva.

En principio, las entidades de salud internacional como la OMS y los CDC han aclarado que las vacunas no debilitan el sistema inmunológico, sino que interactúan con este para producir “una respuesta inmunitaria similar a la generada por las infecciones naturales, pero sin causar enfermedad ni poner a la persona en riesgo de sufrir las posibles complicaciones”.

Además, no es posible que un sistema inmunológico debilitado “reactive” el virus, puesto que la “reactivación” se relaciona con la multiplicación del virus en las células humanas y no con el sistema inmune. “El sistema inmunológico lo único que hace es bloquear o destruir a los virus, no tienen ninguna función de reactivar”, enfatiza el reumatólogo e inmunólogo Oswaldo Castañeda a Verificador.

El especialista indica que cuando el virus ingresa al cuerpo se dirige de manera inmediata a la célula y le hace creer que es “alimento”, para que esta le permita acceder y una vez dentro empieza a multiplicarse. Una nota publicada por National Geographic explica que el virus del SARS-CoV-2 posee diversos recursos para lograrlo: la proteína S le permite penetrar las células; la proteína E, infectar a otras células, y la proteína N, camuflar el material genético.

Por último, el especialista en inmunología comenta que un sistema inmune debilitado contribuye a que el virus se pueda reproducir por más tiempo hasta que el sistema se accione. “Entonces no es que el sistema inmunológico debilitado reactiva el virus, sino que cuando está debilitado se demora más en darse cuenta y reacciona con menos fuerza”. Por ello, resalta la importancia de una alimentación adecuada que permita mantener un sistema inmunológico equilibrado.

Falso: “Ninguna de las pruebas es capaz de detectar el virus del SARS-CoV-2”

Roberto Petrella también señala que las pruebas detectan “solo una infinidad de pequeños virus inofensivos o desechos celulares que son parte natural de nuestra microbiota”. Sin embargo, esta aseveración es falsa, puesto que las pruebas RT-PCR (o también llamadas moleculares) detectan únicamente la presencia del virus SARS-CoV-2.

Las pruebas RT-PCR, también llamadas moleculares, detectan el material genético del virus.

Consultada para esta verificación, la infectóloga e investigadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Camille Webb, esclarece que sí existe una prueba que detecta el virus. “La prueba molecular detecta el ARN del virus SARS-CoV-2, que es el material o el código genético del virus”.

Un artículo escrito por el químico Lars Fischer explica que el primer paso de esta prueba consiste en aislar el ARN del virus y traducirlo en ADN, a lo que llaman retrotranscripción (RT). Luego, en el segundo paso llamado reacción en cadena de la polimerasa (PCR), a través de un trabajo de laboratorio amplían el genoma del patógeno para poder reconocerlo.

Infografía de Compound Interest sobre cómo funcionan los test del coronavirus.

La experta en genética y biotecnología Erika Castillo señaló a este medio que las pruebas RT-PCR cuentan con una rigurosidad para evitar dar resultados falsos positivos, aunque existe la posibilidad de que se presenten. “Los test moleculares deben reconocer una secuencia específica del virus SARS-CoV-2 que no está en el ADN humano ni en otros virus”, informamos en una nota anterior de Verificador. Sin embargo, el químico Lars Fischer resalta que existen factores de las pruebas moleculares que influyen en la existencia de algunos casos de falsos positivos como tomas de muestra inadecuadas, sobre todo porque son incómodas para el paciente.

A diferencia de las pruebas RT-PCR, las pruebas serológicas —conocidas como pruebas rápidas— no localizan el virus del SARS-CoV-2, pero sí sirven para detectar la respuesta inmunológica contra el patógeno. En una nota reciente de Verificador explicamos que es impreciso que las pruebas rápidas no sirven porque dan falsos positivos y negativos.

Engañoso: “Si solo somos portadores sanos que tienen el virus, no significa que estemos enfermos”

Un paciente asintomático puede contagiar el virus.

Esta aseveración hace referencia a dos términos diferentes: asintomáticos y sanos. Una persona asintomática es aquella que se ha contagiado y no presenta síntomas de la enfermedad de la COVID-19, pero no significa que sea una persona sana.

La infectóloga Camila Webb prefiere usar el término “aparentemente sano”, puesto que estas personas tienen la capacidad de contagiar. “Quizás una persona que no tiene síntomas considera que está sana y de repente sí para todos los aspectos está sana, pero igual puede contagiar el virus”.

Así lo confirma un estudio publicado en la revista médica JAMA Internal Medicine, el cual concluye que los pacientes asintomáticos poseen la misma cantidad de virus en la nariz, garganta y pulmones que alguien con síntomas, por lo que tienen la misma posibilidad de contagiar.

Además, resalta que no se puede asegurar que es una persona sana porque aún se están realizando estudios sobre la posibilidad de que el virus deje secuelas, a pesar de no haber producido síntomas. “Incluso en las personas que aparentemente están sanas no sabemos si es que el virus puede tener repercusiones a largo plazo”, afirmó la investigadora de la UPCH. “Puede no tener síntomas, pero el virus se ha ido igual a varios órganos en el cuerpo y no sabemos si es que está teniendo alguna consecuencia”, agregó.

Finalmente, aún no se puede afirmar que las personas que han superado la enfermedad aun sin síntomas, son inmunes. Un artículo publicado en la revista científica Nature sugiere que “los individuos asintomáticos tuvieron una respuesta inmune más débil a la infección por SARS-CoV-2”, como comprobamos en esta nota de Verificador.

Más bulos conspirativos

Las frases verificadas responden a desinformación compartida por el médico italiano, quien también reprodujo expresiones de corte conspirativo.

Al inicio del video, asegura que “COVID-19 significa certificado de identificación de la vacunación con inteligencia artificial y 19 el año en el que ha sido creado”. Sin embargo, como explicamos en una nota anterior de Verificador, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó que el nombre oficial de la enfermedad es COVID-19 por las siglas: COVI por coronavirus y D de disease (enfermedad).

Asimismo, señala que las vacunas que pretenden inyectar son las más terribles de todas las conocidas. Esta afirmación responde a otros bulos difundidos durante la pandemia sobre las vacunas como que modifican el ADN, que tienen consecuencias genéticas irreversibles o incluso que introducirán un nanochip.

Por último, información recogida por Maldita revela que este médico fue expulsado por el Colegio de Médicos de Teramo en el 2019, debido a su postura en contra de la vacuna del virus del papiloma humano.

Conclusión

El virus causante de la COVID-19 se “activa” al ingresar a las células humanas y no se relaciona con tener un sistema inmunológico debilitado. Además, las pruebas RT-PCR o moleculares pueden detectar el material genético del virus. Por lo tanto, es falso que un sistema inmunológico debilitado “reactiva” el virus, como afirma el médico italiano Roberto Petrella en un video.

