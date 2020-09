Días atrás, el médico veterinario Manuel Fernández, CEO de Farvet y uno de los responsables de la candidata peruana a vacuna contra la COVID-19, denunció en una entrevista que Indecopi aún no aceptaba la patente, y señaló que le ponía “muchas trabas”.

No obstante, si bien la queja de Fernández es real, una publicación de Facebook ha sacado de contexto las declaraciones del investigador y le ha atribuido citas falsas. Estas afirman que Indecopi “ni siquiera hace el intento” de reconocer la cepa y que no ha recibido apoyo de ninguna institución estatal, lo cual no es cierto.

Publicación de Facebook con afirmaciones falsas. Foto: Captura.

PUEDES VER Es impreciso que las pruebas rápidas no sirvan porque dan falsos positivos y negativos

¿Qué sí declaró el doctor Manuel Fernández?

El post viral, que fue compartido más de 42.000 veces y obtuvo más de 11.000 reacciones desde el 29 de agosto, atribuye declaraciones distintas a las emitidas por Manuel Fernández en la entrevista que dio para un portal de Facebook. En ella, señaló no haber recibido apoyo monetario del Gobierno y denunció obstáculos por parte de Indecopi para registrar la patente de la cepa utilizada en la vacuna.

Cabe señalar que no es la primera vez que Verificador desmonta información falsa atribuida o relacionada con el científico peruano. No obstante, entre las frases que la publicación le atribuye, destacan las siguientes:

1. Falso: “Hay muchas instituciones extranjeras que han reconocido la cepa, pero más bien aquí Indecopi no quiere hacerlo y ni siquiera hace el intento, me están poniendo muchas trabas”

Esta frase es una tergiversación de la original. Manolo Fernández sí acusó a Indecopi de “poner muchas trabas” para registrar la patente de la cepa para la vacuna, y sugirió que habría algunos “malos elementos” que quieren obstruir el avance. Sin embargo, enfatizó los requerimientos burocráticos para llevarlo a cabo, no que “ni siquiera hace el intento”. “Es increíble, nos piden más requisitos que Estados Unidos”, recalcó en la entrevista.

“Indecopi no nos está dando el apoyo y las facilidades necesarias. [...] nos está poniendo muchas trabas desde hace tiempo y, en realidad, esto nos dificulta y nos apena, que un organismo peruano no nos ayude a proteger nuestros productos desarrollados en Perú. Y, más bien, los extranjeros sí nos ayudan”.

Asimismo, afirmó que la solicitud para registrar la cepa fue “recibida para su patente en Europa, Estados Unidos, Rusia, China” y otros países. Sin embargo, como indicó Indecopi en su comunicado, esto no significa que el trámite de la patente haya concluido, ya que se trata de un proceso complejo.

2. Falso: “Desde que inicié este trabajo no he tenido apoyo de ninguna institución del Estado”

Esta afirmación es falsa. Lo que Manolo Fernández sí dijo fue que no ha recibido “ni un sol” por parte del gobierno, e ilustró su comentario con el ejemplo de Moderna, que “gracias al apoyo del gobierno norteamericano recibió más de mil millones de dólares, y hoy en día está a la cabeza en las pruebas y producción de vacunas”.

No obstante, el proyecto de vacuna de Farvet y la UPCH sí ha recibido apoyo de instituciones del estado. En la misma entrevista, Fernández señaló que el Instituto Nacional de Salud (INS) está colaborando de manera “muy positiva” con Farvet, y resaltó que la prueba de desafío en animales se llevaría a cabo en sus laboratorios y bajo la supervisión de dicha entidad estatal. Además, mencionó que recibe el apoyo de Fabiola León-Velarde, directora del Concytec.

¿Cuál fue la respuesta de Indecopi?

La entidad estatal emitió un comunicado el último 31 de agosto, en el que detalló el proceso por el cual se lleva a cabo el registro de la patente de la cepa. Indecopi señaló que la solicitud se encuentra en la última etapa del procedimiento, denominada “examen de fondo”, y que los resultados se conocerán en dos semanas, según los plazos que establece la normativa.

Indecopi precisó que la complejidad de la patente “obliga al cumplimiento de plazos y etapas, determinados por las normas vigentes en cada país”, de modo que la solicitud en otros países que señala Fernández ha sido admitida, que no significa haber sido otorgada.

Conclusión

La publicación viral realiza dos afirmaciones falsas a partir de las declaraciones reales del médico veterinario Manuel Fernández. Como señaló el mismo científico, la candidata a vacuna peruana ha recibido el apoyo de instituciones estatales como Concytec y el INS. Por su parte, Indecopi emitió un comunicado en que detalla los motivos por los que demoró el registro de la patente, la cual se mantiene en curso de aprobación.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.