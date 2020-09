En Facebook, una publicación recomienda consumir solo con el estómago vacío las frutas, ya que estas desempeñan un papel importante en la desintoxicación del organismo de la persona. El post, con más de 34.000 compartidos y 2.000 comentarios, advierte no comerlas después de alguna comida para obtener estos beneficios y suministrar una gran cantidad de energía para la pérdida de peso y otras actividades de la vida.

Verificador de La República se enfocó en determinar si solo comer frutas en ayunas beneficia el “proceso de desintoxicación del cuerpo”. Y concluyó que el contenido es engañoso.

PUEDES VER Es impreciso que las pruebas rápidas no sirvan porque dan falsos positivos y negativos

Es engañoso afirmar que comer frutas solo con el estómago vacío favorece el “proceso de desintoxicación del cuerpo”. Foto: captura en Facebook.

El beneficio de comer frutas no depende si las consumes con el estómago vacío

En comunicación con este medio el decano del Colegio Nutricionista del Perú (CMP), Antonio Castillo, declaró que “no hay ninguna diferencia” en comer frutas después de la comida o con el estómago vacío.

“El bolo alimenticio se forma en la boca y luego llega hasta el estómago y de ahí se mezcla con todos los jugos gástricos. Ya no es un solo alimento, es una mezcla de alimentos. Ahí comienzan a actuar diferentes factores que facilitan la absorción de los nutrientes porque empiezan a romperse tanto las proteínas de las grasas y de los carbohidratos y se hacen pequeños para que se puedan absorber más fácil”, explicó.

Por su parte, el nutricionista Edinson Sánchez, representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, dijo que “no pasa nada” si alguien consume frutas antes o después de una comida porque igual permanecerá en el estómago, ya que toma tiempo el vaciamiento del estómago —proceso fisiológico que consiste en la eliminación del contenido estomacal luego del llenado gástrico—.

Señaló que todas las personas sanas pueden consumir fruta en cualquier momento del día respetando la dieta del peruano promedio (2.000 calorías) y las porciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de dos a tres raciones al día —una es el tamaño del puño—. Agregó que ello no perjudicará su organismo y salud, salvo se trate de aquellas que presentan comorbilidades.

Incluso, recomendó que el consumo de la fruta pueda realizarse como postre, ya que esta ayudará a la persona por el efecto de saciedad que brinda la fibra.

La desintoxicación es un proceso natural del organismo que no depende del consumo de otros alimentos

Luis Eduardo Cervera, gastroenterólogo de la Clínica La Luz, aseveró que una “desintoxicación del cuerpo” es un proceso fisiológico que consiste en la eliminación de diferentes sustancias que no son útiles para nuestro organismo.

“Por ejemplo, cuando se produce una gran cantidad de radicales libres —agentes oxidantes que nosotros llamamos—, el cuerpo se encarga en diferentes procesos de eliminar estas sustancias para que de alguna manera nuestras células se regeneren y no mueran”, explicó.

Asimismo, precisó que “en todos los organismos hay procesos en los cuales se eliminan estos radicales libres (elementos que pueden ser nocivos)”. Y agregó que no solo es a nivel renal y digestivo, sino a nivel de la piel, los pulmones, el corazón, es decir, en todas las partes del cuerpo.

“Hay ciertos sistemas bioquímicos del cuerpo que se encargan de retirar esos radicales que son nocivos para las células de nuestro organismo y así poder eliminarlos”, sostuvo.

El gastroenterólogo resaltó que este ‘proceso de desintoxicación’ es “parte de un proceso normal y natural del organismo para poder eliminar estas sustancias”. “Es decir, independientemente que nosotros consumamos algunos nutrientes, este proceso ya se encuentra en nuestro organismo”, enfatizó.

“Diferentes alimentos son necesarios para que de alguna manera ayude en este proceso, y ahí intervienen las frutas, vegetales, etc. Pero el proceso (desintoxicación) ocurre intrínsecamente. No es necesario que se consuma gran cantidad de un solo nutriente para que esto suceda”, destacó.

Para el especialista, las frutas y las verduras pueden ayudar en el procedimiento de la desintoxicación. “Estas permiten favorecer la utilidad de los nutrientes por sus propiedades antioxidantes y vitaminas. Contienen fibra, la cual favorece un adecuado movimiento intestinal y una buena formación de las heces haciéndolas menos sólidas. Así facilitan su eliminación”, indicó.

Según el decano del CMP, uno no se ‘desintoxica’ con frutas, sino con diferentes alimentos que van a ayudar a optimizar los nutrientes y a saber utilizarlos en el organismo. “En el proceso de desintoxicación, por ejemplo, las dietas consisten en variar la forma en que la persona come. Consumir alimentos que tengan mayor cantidad de agua, fibra, las cuales favorezcan la digestión”, señaló.

Por su parte, Edinson Sánchez declaró: “Las frutas no tienen la función de ‘desintoxicar’ nuestro organismo porque esta es llevada a cabo por el hígado, riñón, pulmones”.

El representante del Colegio de Nutricionistas de Lima señaló que las frutas aportan agua, vitaminas A, C y E y complejo B, y minerales como magnesio, potasio y zinc. “Estos nutrientes tienen alto poder de antioxidantes que combaten los radicales libres —compuestos que se generan por la oxidación o debido al grado de estrés del cuerpo porque la persona no come bien o no hace actividad física—”, explicó.

En una publicación en The New York Times, James H. Grendell, el jefe del Departamento de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición en Winthrop-University Hospital en Mineola, Nueva York, declaró: “El cuerpo humano está bien diseñado para eliminar desechos y toxinas, y lo hace con ayuda de varios órganos”.

Indicó que los riñones y el hígado son los encargados de la mayor parte de la eliminación, porque se deshacen de sustancias del torrente sanguíneo y las procesan para que el cuerpo las excrete en forma de heces u orina.

Según un estudio —Influencia de los radicales libres en el envejecimiento celular—, el oxígeno es una de las moléculas más necesarias para los seres vivos, pero muestra toxicidad porque forman los radicales libres, las cuales generan modificaciones en los lípidos insaturados, en las proteínas y en el ADN.

“Este daño está implicado en la aparición de enfermedades como las cardiovasculares, el Parkinson o el cáncer. El daño al ADN parece estar en relación con el envejecimiento”, se lee.

También señaló que para reducir el exceso de radicales libres, aparecieron defensas antioxidantes. “Unas son endógenas, como el glutatión y las enzimas antioxidantes, y otras son exógenas, como las vitaminas E y C y los carotenoides”, indicó.

Conclusión

Es cierto que comer frutas ayuda en el procedimiento de desintoxicación del organismo. Sin embargo, no se puede afirmar que esto solo se genera cuando se consume con el estómago vacío. Por lo tanto, el post es engañoso.

De otro lado, la “desintoxicación” es un procedimiento natural del organismo y no depende del consumo de ningún alimento.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.