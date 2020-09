Pese a la importancia de las mascarillas para reducir la transmisión del nuevo coronavirus, numerosos bulos circulan en las redes sociales con el fin de reducir su uso. Un post de Facebook, compartido más de 400 veces desde el 30 de agosto, asegura que los barbijos producen infecciones respiratorias debido a la acumulación de gérmenes y la falta de aire puro para respirar.

El contenido de esta publicación, sin embargo, es falso, ya que las mascarillas no presentan las condiciones para proliferar este tipo de organismos. Además, tanto las partículas de oxígeno como las de dióxido de carbono (CO2) son demasiado pequeñas como para retenerse dentro de este protector facial.

Es falso que las mascarillas sean “un cultivo de gérmenes”

“Las mascarillas son un cultivo de gérmenes que te producen infecciones respiratorias porque no estás respirando aire puro y no está expulsando adecuadamente el CO2.”

El post viral define las mascarillas como un “cultivo de gérmenes que te producen infecciones respiratorias”. Verificador corroboró anteriormente la falsedad de esta afirmación. El infectólogo y presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, Augusto Tarazona, explicó que no existen condiciones para la proliferación de virus, bacterias y otros microorganismos.

A modo de ejemplo práctico, señaló a los profesionales de la salud, quienes utilizan mascarillas desde hace años y en periodos de entre 4 a 12 horas, sin que esto suponga un peligro para su salud. “Su reproducción se da en días, semanas, (...) toma su tiempo”, sostiene el médico sobre la posibilidad de que los cubrebocas propicien el desarrollo de gérmenes.

Por el contrario, “el uso de las mascarillas, más que problemas dérmicos, nos previene de la COVID-19”, afirmó para este medio Delfín Gavilano, neumólogo de la Sociedad Peruana de Neumología. A su vez, Camile Webb, médico infectóloga de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sostuvo que el barbijo “se puede contaminar con virus (no necesariamente el SARS-CoV-2) o bacterias si se usa múltiples veces sin lavarlo”.

No, las mascarillas no producen infecciones respiratorias por la falta de aire puro o la retención de CO2

La publicación de Facebook asegura que las mascarillas producen infecciones respiratorias porque no se respira aire puro ni se expulsa adecuadamente el dióxido de carbono (CO2). No obstante, esta afirmación es falsa, puesto que el nivel de oxígeno que respiramos no se ve afectado por el uso de estos protectores.

En tal sentido, el infectólogo Augusto Tarazona explicó que tanto el CO2 como el oxígeno son moléculas de gas muy pequeñas, de manera que no tienen mayor inconveniente para atravesar las mascarillas. “Si no saliera [el dióxido de carbono], si se acumulara, no duraríamos ni media hora porque la toxicidad por CO2 es importante”, apunta.

Según el galeno, la concentración de dióxido de carbono “produce síntomas relativamente rápidos como dolor de cabeza, calambres, trastornos electrolíticos con otras expresiones clínicas”. Sin embargo, recalca que las mascarillas “no generan una acumulación masiva de CO2”.

Asimismo, el portal verificador Maldita.es hizo la misma consulta a Víctor Jiménez Cid, catedrático de Microbiología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Sociedad Española de Microbiología, quien aseguró que no existe ningún estudio que demuestre que la mascarilla quirúrgica cause hipercapnia (exceso de CO2 en el torrente sanguíneo).

¿Por qué sentimos molestias con las mascarillas?

Verificador consultó al doctor Manuel Espinoza Silva, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Perú, quien sostuvo que hay condiciones determinadas que favorecen un aumento del dióxido de carbono en la respiración durante un uso permanente de mascarillas.

El galeno señaló que, dependiendo de qué tan hermético sea el cierre del protector, de si el lugar está cerrado o si se respira aire con CO2, se puede generar mareos, tendencia al sueño o problemas para respirar a partir de las dos horas de uso. No obstante, agregó, esta reacción ocurre en muy pocos casos, y basta con “retirar la mascarilla y respirar profundamente”, pues “no constituye un problema grave si se detecta a tiempo”.

Por otra parte, de acuerdo con las Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19, publicadas por la OMS el 5 de junio, el uso de cubrebocas puede causar posibles riesgos o inconvenientes en personas sanas, como “dolor de cabeza o dificultades para respirar”, entre otros. Sin embargo, el documento no hace hincapié en su gravedad o que esto se deba a un incremento de CO2 en la respiración.

Conclusión

La publicación viral señala que las mascarillas son un “cultivo de gérmenes”. Esta afirmación es falsa, ya que no existen las condiciones para que estos microorganismos proliferen en los cubrebocas, puesto que tardan días o semanas en reproducirse.

Además, es falso que se produzcan infecciones respiratorias debido a la falta de aire puro para respirar y a una inadecuada expulsión del dióxido de carbono. Las partículas de oxígeno y de CO2 son lo suficientemente pequeñas para atravesar el material, por lo que la respiración sí ocurre de manera adecuada.

Las mascarillas, usadas de manera correcta, no representan un riesgo para las personas, sino que son un elemento crucial en la preservación de la salud ante la COVID-19.

