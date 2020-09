Es falso que todos estemos contagiados del coronavirus solo por haber salido a la calle

En un video que circula por Facebook se escucha una conversación entre un supuesto médico y una mujer que lo llama para hacerle una consulta. El “médico” le dice a la usuaria que todo el mundo tiene COVID-19 y que tiene que consumir alimentos alcalinizados para evitar que se active el virus SARS-CoV-2.

Verificador de La República se enfocó en determinar uno de los enunciados de los que habló el supuesto galeno: “Todas las personas del planeta se encuentran infectadas con la COVID-19 solo por haber salido a la calle 5 segundos y respirado 2 veces”.

Este medio concluyó que el enunciado es falso, ya que expertos advierten que ahora no se puede determinar que todas las personas estén contagiadas. Los espacios con ventilación son lugares donde hay menos probabilidades de contagio. Además, el riesgo es menor cuando las personas cuentan con las medidas de prevención.

En comunicación con Verificador, Rubén Huamán, neumólogo del Hospital del Almenara, declaró: “No todos tenemos el virus (SARS-CoV-2). Tal vez cerca del 80% de la población peruana podría estar contagiada al final del año, pero ahora no todos tienen el virus”.

Explicó que la mayoría de veces el contagio es por aire, porque son las gotículas de las personas infectadas que se transportan por este y pueden ingresar a las vías respiratorias de otras personas. No obstante, continuó, el uso de mascarillas, protectores y demás medidas de prevención disminuye el riesgo.

Para el especialista, el contagio de la COVID-19 es por contacto directo con otra persona ya que uno no puede estar a 10 metros de una persona y contagiarse. “(...) Si una persona ha tosido o estornudado y se encuentra en un ambiente cerrado, el virus podría estar suspendido en aerosol. Pero alguien tuvo que haber tosido, hablado o gritado en ese lugar”, detalló.

Según Rubén Humán, existe una mayor probabilidad de contagio en un ambiente cerrado, pero no en un espacio abierto, como un parque, porque en este caso el virus se transporta en el aire y cae al suelo por su propio peso, no queda suspendido.

Por su parte, James Gutiérrez, médico e infectólogo de la clínica Javier Prado, calificó como una información no verídica al supuesto de que “todos tenemos coronavirus”. “El coronavirus puede infectar a muchas personas. El tamizaje ha comprobado que en Lima y Callao, solo el 25% de las personas tienen anticuerpos del coronavirus, lo que significa que han desarrollado el virus“, especificó.

Destacó que el principal medio de contagio es a través de las gotas pesadas, que son de más de 5 micras de diámetro para que puedan transmitirse de persona a persona y que caen en una distancia cercana. Por ello, resaltó la importancia del distanciamiento social de 1 a 2 metros, el uso de mascarillas y protectores faciales y el lavado frecuente de manos incluso cuando se haya usado guantes.

Asimismo, señaló: “Durante estos últimos meses se ha visto a través de los aerosoles. pequeñas gotitas de menos de 5 micras de diámetro. Esas pueden viajar a largas distancias y estar en el aire que se respira (...) El virus se transmite más en espacios cerrados”.

“Podemos decir que hay personas que se contagian por aerosoles, pero es muy complicado saber cuántas personas se han contagiado de esa forma”, aseveró.

José Luis Albarracín, médico internista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y subespecialista de enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia, declaró a AFP Factual que “solo por salir a la calle no se adquiere el virus”.

“Para infectarse se necesita que haya una persona contagiada, estar en contacto cercano con ella, que no se respete la distancia social o que se entre en contacto con una superficie contaminada, aunque en este caso es menos probable”, señaló el médico internista.

En esa misma línea, la viróloga María Fernanda Gutiérrez, de la Universidad Javeriana de Colombia, dijo al medio referido que “aunque el virus sí está en el medio ambiente, eso no quiere decir que esté por todas partes y estemos invadidos”.

“Para contagiarnos debemos encontrarnos con el virus y con esto me refiero a estar en contacto con una persona que lo haya expulsado por estornudar, hablar o toser y muy remotamente por que quede en superficies. Digo remotamente porque el virus no sobrevive mucho tiempo en los objetos”, declaró.

Comer alimentos alcalinizados no contrarresta el SARS-CoV-2

En el post también se recomendó a las personas consumir alimentos alcalinizados para evitar “activar” el virus que se encuentra dentro de todas las personas. Esta información también es falsa. Verificador de La República, en una publicación anterior, concluyó que consumir este tipo de alimentos no contrarresta el virus.

En esa oportunidad, la nutricionista Nathaly Aguilar explicó que existe la creencia de que una “dieta alcalina”; es decir, un régimen de alimentación con efecto alcalinizante compuesto básicamente de frutas y verduras cura enfermedades, algo que ya ha sido descartado por distintas organizaciones.

Por ejemplo, American Institute for Cancer Research desmintió que tenga un impacto en la prevención del cáncer y un estudio publicado en la International Journal of Environmental Research and Public Health estableció que no había evidencia de que proteja de la osteoporosis.

“Ningún alimento cura, por sí mismo, alguna enfermedad”, sostuvo la nutricionista. Añadió que no existe evidencia científica de los supuestos beneficios contra la COVID-19 de una dieta de exclusivo efecto alcalino.

Conclusión

El post es falso porque no hay evidencia de que todas las personas estén contagiadas de la COVID-19. Asimismo, dado que la calle es un espacio con ventilación, la posibilidad de contagio es menor; más aún, si las personas utilizan sus mascarillas, protectores faciales y demás medidas de prevención.