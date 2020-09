Una publicación de Twitter afirma que el jefe del equipo encargado del manejo de la COVID-19 en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha cambiado de versión sobre los asintomáticos. El post, que circula desde el 29 de agosto, adjunta un video traducido al español.

“En español, las declaraciones de Fauci negando que los asintomáticos contagien”, menciona el tuit.

PUEDES VER: Es falso que todos estemos contagiados del coronavirus solo por haber salido a la calle

El tuit se compartió el 29 de agosto. Fuente: Twitter

Esta información también se ha difundido en Facebook con mensajes que aseguran que la declaración se dio el 28 de agosto del 2020.

El post fue titulado de la siguiente manera: “Fauci: ’Los asintomáticos no contagian virus, solo los que tienen síntomas’”. Luego, se agrega que “el Dr. Fauci, el principal experto de la OMS en EEUU, ha dado un giro inesperado”.

Las publicaciones en Facebook aseguran que las declaraciones son del 28 de agosto del 2020. Fuente: Facebook

Incluso, una publicación sostiene que en junio, él afirmó que sí contagian, pero ahora ha cambiado su versión. “Pues sucede que en junio decía exactamente lo contrario, que los asintomáticos contagian”, se lee. “Ahora que hace una declaración contraria, ningún medio tradicional difunde esta noticia”, complementa.

El post sostiene que existe un cambio de discurso, respecto a sus declaraciones en junio. Fuente: Facebook

El video sobre Anthony Fauci es real, pero no ha sido compartido a finales de agosto, sino en enero del 2020. Además, no manifiesta textualmente que “los asintomáticos no contagian”.

En Verificador, utilizamos la herramienta de búsqueda inversa de imágenes de Google para hallar el origen del video. De esa manera, encontramos dos noticias que hablan sobre aseveraciones brindadas por el también inmunólogo en las mismas circunstancias que se muestran en los post.

La búsqueda inversa de imágenes reveló que las imágenes son de enero del 2020.

La nota de la agencia Associated Press compartida a través del portal Las Vegas Review Journal informa que, el 28 de enero, Alez Azar, Anthony Fauci, Robert Redfield y Nancy Mesonnier convocaron a una conferencia de prensa para brindar información respecto al nuevo coronavirus.

Uno de los temas fue el contagio por asintomáticos. “Y aunque se sabe que algunos otros virus se propagan ocasionalmente antes de que los síntomas sean obvios, como la gripe, los funcionarios de salud dicen que eso es mucho menos preocupante que los pacientes obviamente contagiosos”, señala el artículo.

Luego de buscar con las palabras claves “fauci”, “conference” y “january 28”, hallamos un video publicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos que data del 28 de enero e informa sobre el nuevo brote de coronavirus identificado por primera vez en Wuhan, China.

El video original fue publicado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

En el minuto 44, Fauci indica que aún no se ha confirmado o descartado la posibilidad de transmisión por asintomáticos y, como afirmó Redfield, lo adecuado es revisar la data, previo a emitir opiniones. “Sí, para agregar una cosa que parece perderse en esa pregunta es que como dijo Bob (Redfield), y yo estoy de acuerdo, realmente nos gustaría ver los datos porque si hay transmisión asintomática, impactaría ciertas políticas que ustedes (los periodistas) hacen con respecto a la detección”.

Posteriormente, realiza declaraciones sobre la escasa posibilidad de que pacientes asintomáticos causen una epidemia o un brote. “Pero, históricamente, la gente debe darse cuenta de que, incluso si hay alguna transmisión asintomática, en toda la historia de los virus de transmisión respiratoria de cualquier tipo, la transmisión asintomática nunca ha sido la causa de los brotes de infección. El impulsor de los brotes es siempre una persona sintomática”, concluye.

A pesar de que el video es real, el contexto en el que se dieron las aseveraciones es diferente al actual. El 28 de enero, la Organización Mundial de la Salud aún no calificaba como pandemia mundial al nuevo coronavirus (lo hizo el 11 de marzo). Además, los principales conocimientos que se tenían sobre el virus provenían de China.

Asimismo, los casos de contagio en Estados Unidos apenas llegaban a cinco, como menciona el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, en dicha conferencia.

Sin embargo, el conocimiento sobre el virus y el contagio por parte de los asintomáticos cambió. Tres días después de esas declaraciones, el 31 de enero, Anthony Fauci aclaró en una conferencia de prensa que se ha descubierto que los asintomáticos pueden contagiar y citó un estudio de un caso registrado en Alemania.

“Sabes que, al principio, no estábamos seguros de si había una infección asintomática, lo que lo convertiría en un brote mucho más amplio de lo que estamos viendo. Ahora sabemos con certeza que los hay”, informó el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID). Agregó que " ahora sabemos por un informe reciente de Alemania que ese es absolutamente el caso”.

Las declaraciones proporcionadas recientemente también confirman que el contagio por personas asintomáticas es posible. En junio, durante una entrevista al canal ABC, Anthony Fauci mencionó que existe evidencia de personas asintomáticas que tienen la capacidad de contagiar.

“De hecho, la evidencia que hemos dado es el porcentaje de personas, que es de alrededor del 25% [al] 45%, de la totalidad de las personas infectadas que probablemente no presentan síntomas”, dijo. “Y sabemos por los estudios epidemiológicos que puede transmitirse a alguien que no está infectado incluso cuando no tiene síntomas”.

Por último, el 24 de agosto los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) realizó cambios sobre las recomendaciones a las personas asintomáticas, sugiriendo que no necesariamente requieren de una prueba a menos que sea una persona vulnerable.

Al respecto, el director del NIAD indicó a CNN que no participó de esas decisiones, pues se encontraba en una operación quirúrgica. “Estaba bajo anestesia general en el quirófano y no participé en ninguna discusión o deliberación sobre las nuevas recomendaciones de pruebas”.

Además, resaltó la importancia de los asintomáticos dentro del contagio por la COVID-19. “Me preocupa la interpretación de estas recomendaciones y me preocupa que le dé a la gente la suposición incorrecta de que la propagación asintomática no es una gran preocupación. De hecho, lo es”, detalló.

Los asintomáticos existen y contagian

Más allá de las palabras sacadas de contexto del director del NIAD, las publicaciones virales transmiten el mensaje que las personas asintomáticas no pueden transmitir el virus. Sin embargo, esta aseveración es falsa.

Un estudio publicado recientemente en la revista médica JAMA Internal Medicine demuestra que los pacientes asintomáticos poseen la misma cantidad de virus en la nariz, garganta y pulmones que alguien con síntomas, por lo que tienen la misma posibilidad de contagiar.

“Muchas personas con infección por SARS-CoV-2 permanecieron asintomáticas durante un período prolongado y la carga viral fue similar a la de los pacientes sintomáticos; por lo tanto, el aislamiento de las personas infectadas debe realizarse independientemente de los síntomas”, se lee en la investigación.

El epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong Benjamin Cowling manifestó al New York Times que este estudio “confirma lo que sospechábamos durante mucho tiempo: que los casos asintomáticos pueden transmitir infecciones”.

Otra investigación analizó los brotes en la ciudad de Ningbo en China y encontró que las personas sin síntomas transmiten el virus con la misma facilidad que las que tienen síntomas. “Llegamos a la conclusión de que no hay diferencias en las tasas de transmisión del coronavirus entre pacientes sintomáticos y asintomáticos”.

Finalmente, en una verificación aclaramos que la Organización Mundial de la Salud también ha demostrado que los pacientes asintomáticos tienen la posibilidad de contagiar.

Conclusión

El video en el que Anthony Fauci habla sobre la escasa posibilidad de que una pandemia se desencadena a causa de pacientes asintomáticos es del 28 de enero del 2020 y no de agosto, como sugieren las publicaciones en redes sociales. Además, el director del NIAD no dijo textualmente que los “asintomáticos no contangian”. Por lo tanto, es falso que Anthony Fauci haya dicho en agosto que “los asintomático no contagian el virus”