Una imagen de Facebook asegura que Anthony Fauci, jefe del equipo encargado del manejo de la COVID-19 en Estados Unidos, sabe que la cloroquina y la hidroxicloroquina “curan” los coronavirus.

“El Dr. Anthony Fauci, (...), sabe desde 2005 que la cloroquina es un inhibidor efectivo de los coronavirus”, se afirma al inicio de la publicación.

El principal argumento para sostener dicha afirmación reside en un estudio publicado por la revista Virology Journal, en el que se analizó la capacidad de la cloroquina para inhibir el virus causante del SARS. De acuerdo al post, esto demuestra que este medicamento no solo cura, sino que previene las infecciones por coronavirus.

Además, menciona que dicha investigación fue llevada a cabo por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), de los cuales supuestamente Anthony Fauci es director. Sin embargo, estas aseveraciones son erróneas.

“Esto significa, por supuesto, que el Dr. Fauci ha sabido durante 15 años que la cloroquina y su derivado hidroxicloroquina (HCQ) aún más leve no solo trataría un caso actual de coronavirus (‘terapéutico’), sino que evitaría casos futuros (‘profiláctico’). Entonces HCQ funciona como una cura y una ‘vacuna’”.

La publicación circula desde el 29 de julio. Fuente: Facebook

En primer lugar, aunque existe la investigación llamada “La cloroquina es un potente inhibidor de la infección y la propagación del coronavirus del SARS”, esta no asegura que la cloroquina ni la hidroxicloroquina son la cura para ninguna enfermedad.

“Aparte del probable papel de la cloroquina en la replicación del SARS-CoV, los mecanismos de acción de la cloroquina sobre el SARS-CoV no se comprenden completamente”, aclara el estudio.

Además, los resultados obtenidos no son concluyentes, puesto que no se aplicó en animales ni en humanos. “Informamos que la cloroquina tiene fuertes efectos antivirales sobre la infección por SARS-CoV de células de primates”, se lee en la investigación realizada en estudios preclínicos (laboratorio).

Por ello recomiendan continuar con estudios en animales. “Se justificaría una evaluación adicional de la cloroquina en modelos animales de infección por SARS-CoV a medida que avanzamos hacia la búsqueda de antivirales efectivos para la prevención o el tratamiento de la enfermedad”.

Cabe resaltar que ni siquiera estos resultados son extrapolables a todos los coronavirus, como sugiere el post de Facebook, puesto que el SARS-CoV es diferente. “La secuenciación completa del genoma del SARS-CoV confirmó que este patógeno no está estrechamente relacionado con ninguno de los grupos de coronavirus previamente establecidos”, expresa la publicación científica.

En segundo lugar, ese estudio no fue publicado por los Institutos Nacionales de Salud ni Anthony Fauci es el director de esa entidad.

Como mencionamos líneas arriba, la investigación se difundió en Virology Journal, una revista de libre acceso como informa en su página web. “Virology Journal es una revista de acceso abierto revisada por pares que considera artículos sobre todos los aspectos de la virología, incluida la investigación sobre los virus de animales, plantas y microbios”. Por lo que cualquier persona puede revisar esta investigación desde el 2005.

Además, contrario a lo que dice la publicación, Anthony Fauci no es el director de los NIH. El director es el médico genetista Francis S. Collins, mientras que Fauci se desempeñaba como director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) en los NIH desde 1984.

El director de los NIH es el médico genetista Francis S. Collins. Fuente: NIH

Anthony Fauci es director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID) en los NIH desde 1984. Fuente: NIH

Asimismo, hallamos que la única relación del estudio con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos se encuentra en que el ensayo científico fue difundido a través de la Biblioteca Nacional de Medicina de los NIH.

Sin embargo, no ha recibido financiación ni ha sido publicado por los Institutos de Salud del país norteamericano. “Este trabajo fue apoyado por una subvención canadiense PENCE (T3), subvención grupal CIHR #MGC 64518 y subvención CIHR # MGP-44363 (a NGS)”, detalla el estudio.

Finalmente, aunque la publicación asegura que dicho estudio probó que la hidroxicloroquina es efectiva para el SARS y para los coronavirus en general, lo cierto es que hasta el momento no existe una cura para esta enfermedad.

“No existe cura ni vacuna para el SARS y el tratamiento debe ser de apoyo y basarse en los síntomas del paciente”, enfatiza la Organización Mundial de la Salud.

La hidroxicloroquina en el tratamiento de la COVID-19

La hidroxicloroquina es uno de los medicamentos que se ha planteado como posible tratamiento del nuevo coronavirus. Su uso ha sido promovido por líderes políticos como Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Sin embargo, los estudios realizados en los últimos meses revelaron que la hidroxicloroquina no bloquea la infección por coronavirus de las células pulmonares humanas. “Estos resultados indican que la cloroquina se dirige a una vía de activación viral que no es operativa en las células pulmonares y es poco probable que proteja contra la propagación del SARS-CoV-2 en y entre pacientes”, se lee en un estudio publicado en la revista Nature.

Además, algunos de los pacientes presentaron eventos adversos perjudiciales para su salud. “La FDA advierte contra el uso de hidroxicloroquina o cloroquina para COVID-19 fuera del entorno hospitalario o en un ensayo clínico debido al riesgo de problemas del ritmo cardíaco”, alertó la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos.

Por ello, médicos peruanos han recomendado descontinuar el uso de este producto. “Basados en la evidencia de la falta de eficacia, y en su riesgo de toxicidad, creemos que la recomendación de utilizar hidroxicloroquina en la COVID-19 debe ser reevaluada y descontinuada lo antes posible”, señala una carta enviada por un grupo de doce médicos e investigadores peruanos al Minsa.

A pesar de no adoptar esa sugerencia, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, recuerda que no es recomendable la automedicación con hidroxicloroquina ni con ningún otro compuesto.

Conclusiones

La hidroxicloroquina no cura ni previene el contagio por coronavirus. El estudio científico citado en la publicación fue aplicado en pruebas de laboratorio y publicado en la revista Virology Journal y no por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) como menciona el post. Además, Anthony Fauci no es director de los NIH, sino del NIAID. Por lo tanto, es falso que “el Dr. Fauci aprobó la hidroxicloroquina hace 15 años para curar los coronavirus”.