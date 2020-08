Un post de Facebook que tiene más de 1.300 interacciones, entre ‘me gusta’, comentarios y veces compartidas, señala que las pruebas RT-PCR, conocidas también como pruebas moleculares, pueden dar “falso positivo a cualquier persona” porque la secuencia del cebador del test PCR de coronavirus se encuentra en el ADN de todos los seres humanos. Esto es incorrecto.

No todas las pruebas moleculares dan positivo. Según las cifras del Instituto Nacional de Salud, hasta el 27 de agosto se procesaron 556.688 muestras de este tipo para detectar el SARS-CoV-2. De ellas, solo el 28,92% dieron positivo.

Es falso que las pruebas moleculares puedan dar falsos positivos “porque captan el ADN humano”

Para señalar por qué estos test no pueden dar falso positivo a todas las personas, debemos saber cómo funcionan las pruebas moleculares o RT-PCR.

Cómo funcionan las pruebas moleculares en la detección del SARS-CoV-2

Existen dos tipos de virus, unos cuyo material genético está compuesto por ADN y otros que tienen ARN. “Los de ADN son, por ejemplo, los virus del herpes o la verruga. Los coronavirus, en cambio, como los de la influenza, el VIH y/o los del resfriado común, usan moléculas de ARN para codificar sus genes”, explica en un informe para Ojo Público Gisella Orjeda, catedrática principal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Entonces, el SARS-CoV-2, virus que provoca la COVID-19, tiene material genético ARN. El tipo de test PCR solo analiza ADN, no ARN. Por ello, primero se debe codificar ese ARN del virus en ADN.

Así, la “tecnología actual para detectar al coronavirus se llama RT-PCR. RT significa transcriptasa reversa (Reverse Transcriptase). PCR significa reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction)”, manifiesta Orjeda. Añade que la “enzima transcriptasa reversa transcribe el ARN del virus a ADN” y que luego de ello recién se hace la PCR, que “reproduce y amplifica en número las secuencias de ADN”.

Infografía de Compound Interest sobre cómo funcionan los test del coronavirus.

Una vez que se ha realizado esta codificación, el ADN vírico se analiza junto con cebadores (primers) y la polimerasa para realizar la amplificación de estas secuencias a través de la PCR.

Los cebadores o primers que se utilizan para la prueba molecular no llegan a codificar los cromosomas humanos

Al respecto, Verificador conversó con Erika Castillo Carrión, doctora en Ciencias Médicas experta en genética y biotecnología, quien señala que los cebadores que se utilizan en los test moleculares codifican una zona específica del ADN del virus que no está en el ADN humano, para evitar los falsos positivos. Es por ello que pasan por unas fases de estudios en las que se tiene que demostrar su validez.

Luego de que se prueba que los cebadores para los test RT-PCR solo detectan el SARS-CoV-2, pueden ser aprobados, según un artículo publicado en Nature.

Desarrollo de un protocolo de PCR tradicional para la detección del SARS-CoV-2. Fuente: Nature.

Castillo también manifiesta que en teoría, estos pares de cebadores —se necesitan dos y no uno— podrían reconocer un gen del cromosoma 9 (no 8, como dice la publicación) en el humano, pero no lo hacen porque el número de bases (longitud) que tiene esa fracción es 2.519 y en una prueba molecular (RT-PCR) se obtienen entre 250 y 500 bases, un número mucho menor.

Además, para la prueba molecular se considera el tiempo. “En el protocolo de la OMS se señala que la polimerasa hace 1.000 bases por minuto y solo se deja entre 15 a 30 segundos en los que esta actúa. Entonces, a lo mucho se amplificarán 500 bases. Es imposible que te copie algo de 2.500”, afirma la divulgadora científica de Ciencia genérica. “Algo humano no puede salir como un falso positivo en la prueba de PCR”, finaliza.

Conclusión

Es falso que las pruebas moleculares (RT-PCR) puedan dar falso positivo a todas las personas así no tengan COVID-19. El porcentaje de positividad de este test es de 28,9%, según datos del Instituto Nacional de Salud. Además, el cromosoma 8 (ADN humano), del que habla la publicación, tiene una longitud de 145 138 636 bases y las PCR reconocen como máximo 500.

