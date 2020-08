Una publicación de Facebook que tiene más de 3.200 ‘me gusta’ señala que se ha creado una “vacuna contra el cáncer de mama y se ha aplicado con éxito en una mujer”. Sin embargo, la información es falsa. Esa posible “vacuna” para prevenir el cáncer de mama triple negativo solo ha culminado la fase 1 de investigación clínica.

El estudio citado en la publicación viral es el que realizó la Clínica Mayo en octubre del 2019. Este ha culminado la fase 1 y se encuentra en una etapa de reclutamiento de personas para iniciar la fase 2 de estudios clínicos, en la que se administrará la dosis más segura y efectiva (evaluada en la primera fase) a un grupo de aproximadamente 280 mujeres mayores de 18 años.

Como recaba la Sociedad Americana de Cáncer, los estudios en fase 2 tienen más probabilidades de observar los efectos secundarios en humanos. “Si suficientes pacientes se benefician del tratamiento, y los efectos secundarios no son muy dañinos, se permite que el tratamiento avance hacia la fase 3”.

Es falso que se haya creado una vacuna contra el cáncer de mama.

Asimismo, Juan Carlos Samamé, médico oncólogo de Aprendiendo sobre el Cáncer, señala que “actualmente el tema de las vacunas para cáncer de mama se está viendo con un futuro promisorio. Ya hay algunos centros de investigación que tienen fases 1 que han concluido y que están en espera de empezar la fase 2”. Sin embargo, el periodo entre fases de estudios clínicos toma varios años, afirma para Verificador.

Al respecto, el Dr. Keith Knutson, investigador principal del Programa de Investigación del Cáncer de Mama de la Clínica Mayo, declaró en una entrevista para Forbes que el estudio que lidera se encuentra en sus primeras fases y que al menos pasarán tres o cuatro años para llegar a un ensayo de fase 3. Por ello, resaltó que “es razonable decir que podríamos tener una vacuna dentro de (aproximadamente) ocho años”.

En la publicación también se afirma que la primera mujer a la que se le aplicó la “vacuna contra el cáncer de mama” es Lee Mercker. Esto es impreciso. A Mercker se le aplicó la fórmula que está en estudio. Para que se convierta en vacuna, como se expuso líneas arriba, se necesitan observar más casos que demuestren el rango de efectividad.

Los investigadores de la Clínica Mayo declararon para Newtral que la dosis de la posible vacuna fue administrada durante 12 semanas y luego se sometió a la paciente a una doble mastectomía (extirpación de ambos pechos) para comprobar la efectividad.

Esta última intervención habría sido, según este equipo de científicos, la que frenó la enfermedad y evitó que las células tumorales se reprodujeran en el resto del cuerpo.

La posible vacuna a la que se refiere el bulo solo funcionaría en el 10% de las personas que tienen cáncer de mama

Los estudios clínicos de candidatas a vacunas que investiga la Clínica Mayo son para el subtipo molecular triple negativo y HER2 de cáncer de mama. Del universo de pacientes con cáncer de mama, solo es el 10% tiene el subtipo triple negativo y el 15%, HER2.

Por ello, el médico oncólogo Samamé resalta que “en el mejor de los escenarios (de demostrarse la eficacia de la candidata a vacuna) podríamos estar hablando del 25% de los pacientes que podrían no desarrollar el cáncer de mamas, pero hay un 70% que todavía va a seguir generando cáncer porque no se podría tener una vacuna hasta el momento”.

Cultura de prevención en el Perú

Samamé también manifiesta que, según el estudio, “la idea de esta (posible) vacuna es entrenar a las células de defensa del cuerpo para que en estadíos previos al cáncer reconozcan a esas células anormales que están en proceso de transformación maligna y las maten”.

Por ello, la cultura de prevención es necesaria. “Si hubiera cultura preventiva diagnosticaríamos (el cáncer) en estadío 1 y muchos en estadío in situ. Por ende, estaríamos hablando de altas tasas de curación. Si cualquier cáncer, no solo de mama, lo diagnosticas in situ (etapa precáncer) o en estadío 1, la tasa de curación es altísima”.

Sin embargo, resaltó que para ello en el Perú se requieren planes descentralizados que posibiliten que cada centro de salud tenga las herramientas necesarias para brindar los servicios de mamografías. ”Un reto bastante difícil”, finaliza Juan Carlos Samamé.

Conclusión

Es falso que se haya creado una vacuna para el cáncer de mama por parte de la Clínica Mayo. Todos los estudios de esta entidad se encuentran en investigaciones clínicas de fase 1 y solo algunos se encuentran en una etapa de reclutamiento de personas para iniciar la fase 2. Para que una vacuna sea considerada como tal debe de haber pasado por las tres fases de investigación que certifiquen su seguridad y efectividad.

