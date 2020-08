Vía Facebook, circulan publicaciones sobre los supuestos fallecimientos por COVID-19 del cantante Antonio Wilder Dominguez Vásquez, más conocido como Toño Centella, y el cómico ambulante Miguel Ángel Campos Aliaga, el popular intérprete de ’La Bibi’.

Estas imágenes presentan como fuente un diseño de Exitosa, con características similares en cuanto al mensaje y forma del contenido. Los familiares y los mismos artistas negaron lo anunciado.

Hace una semana, la actriz Anahí de Cárdenas también fue víctima de una publicación similar, en la cual informaba que había fallecido. Sin embargo, ella utilizó su red social para desmentir esa información.

En conclusión, estos virales que aún continúan circulando en Facebook son falsos. Las personas relacionadas han desmentido las publicaciones.

Es falso que Antonio Dominguez, ‘Toño Centella’, falleció

El post se viralizó indicando que Toño Centella había muerto por el nuevo coronavirus. La imagen con más de 29.000 visualizaciones en las últimas 24 horas indicaba: “Fallece Toño Centella. Antonio Dominguez Vásquez murió esta tarde por la COVID-19. Uno de sus familiares dio a conocer la noticia a través de las redes sociales”.

Sin embargo, el cantautor de música chicha desmintió este contenido a través de su cuenta oficial de Facebook. Afirmó que su salud está evolucionando luego de haber dado positivo a la enfermedad y que le falta poco para cumplir el plazo de la cuarentena.

“Buenos días, mi público centellero. Empiezo la mañana muy bien con la gracia de nuestro señor padre todo poderoso, mi Dios y mi virgencita de la puerta, evolucionando bien. Faltan pocos días para terminar mi cuarentena, pero me doy con la sorpresa que están circulando en las redes que supuestamente he fallecido cuando no es cierto. Yo me encuentro bien y seguiré adelante (...) Centelleros, aquí les mando un video donde yo me encuentro bien de salud. Muchas gracias y bendiciones”, comunicó Toño Centella en su cuenta oficial el 25 de agosto.

Es falso que Miguel Campos, ‘La Bibi’, falleció

Una publicación afirmaba que el cómico ambulante que interpreta a ‘La Bibi ’ había muerto a causa del nuevo coronavirus. “Miguel Ángel falleció esta mañana por la COVID-19. Un familiar dio a conocer la noticia a través de las redes sociales”, decía el post que cuenta con más de 1.000 visualizaciones en las últimas 24 horas y que fue compartido el 19 de agosto.

Sin embargo, familiares y amigos de ’La Bibi’ se pronunciaron para negar esta información.

La hija del cómico, Lucero Tello, instó al público y a los seguidores a esperar que la propia familia envíe un comunicado sobre el estado de salud de su padre, quien se encontraba en unidad de cuidados intensivos (UCI) a causa de la enfermedad.

“Buenas noches, para los amigos familiares y seguidores de mi papá. (Mi padre) se encuentra en recuperación lenta pero hasta el momento progresiva. Por favor, no hacer caso a las noticias falsas. Esperen que la familia realmente publique algo o salga algún canal a decir algún informe. Gracias. Sigamos orando por la salud de Miguel Ángel Campos”, publicó el 19 de agosto.

Por su parte, César Mori, más conocido como ‘Puchito’, también rechazó esa información que circulaba en las redes. “Quiero denunciar a las personas que ahorita me han mandado a mi Facebook que ‘La Bibi’ acaba de fallecer. Es una falta de respeto, burlarse sobre mi gran amigo”, aseveró en un medio de comunicación.

Publicaciones falsas sobre la supuesta muerte de la actriz Anahí de Cárdenas

La semana pasada, circuló en Facebook información sobre el supuesto fallecimiento de la actriz Anahí de Cárdenas. La artista utilizó su cuenta de Twitter para desmentir esa publicación y exhortó al público elegir y validar mejor sus fuentes.

“Amigos, no crean todo lo que leen. Comprueben sus fuentes por favor. No me he muerto, acá estoy aún. No se van a librar de mi tan fácil. Gracias por hacerme sentir super famosa, pero hay noticias más importantes. ¡Un abrazo!”, publicó la actriz el 17 de agosto.