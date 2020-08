Una publicación de Facebook asegura que la Organización Mundial de la Salud ha afirmado que “los asintomáticos no transmiten el virus”. Además, utiliza esta declaración para sostener que ni las vacunas ni el aislamiento social obligatorio son medidas eficaces.

“La OMS acaba de borrar todos los argumentos para las vacunas obligatorias al declarar que los portadores asintomáticos no difunden COVID-19″, alerta el post. “La OMS ahora dice que los asintomáticos no transmiten el virus del COVID-19“, se lee en la imagen que lo acompaña.

La publicación ha circulado desde junio del 2020.

Dentro de la publicación, se cita entre comillas lo que parece ser una declaración de la Organización Mundial de la Salud. “A partir de los datos que tenemos, ahora parece improbable que una persona asintomática transmita realmente a un individuo secundario”, menciona.

En Verificador buscamos el origen de esa afirmación y hallamos que fue dicha por Maria Van Kerhove, lidereza técnica de la OMS, en una rueda de prensa del 8 de junio. “Analizamos constantemente estos datos e intentamos obtener más información de los países para responder realmente a esa pregunta. Todavía parece ser raro que una persona asintomática realmente transmita a un segundo individuo”, dijo textualmente.

Sin embargo, no se hace referencia al aislamiento social ni a las vacunas como las publicaciones conspirativas sugieren. A pesar de ello, Van Kerhove se percató de que su declaración se pudo haber malinterpretado, razón por la que un día después aclaró en otra conferencia de prensa que los pacientes asintomáticos sí contagian.

“Estaba respondiendo a una pregunta en una conferencia de prensa, no estaba declarando una política de la OMS ni nada por el estilo, solo estaba tratando de articular lo que sabemos”, explicó Van Kerkhove. “Sabemos que algunas personas que son asintomáticas, o algunas personas que no presentan síntomas, pueden transmitir el virus”, esclareció.

Además, como informó AFP Factual, el 5 de junio, la Organización Mundial de la Salud emitió un documento en el que brinda orientaciones sobre el uso de mascarillas y asegura que “algunas personas infectadas por el virus del COVID-19 nunca desarrollan ningún síntoma, pero pueden expulsar el virus, que puede, luego, ser transmitido a otros”.

Asimismo, el medio español Newtral advierte que el 5 de marzo, previo a esa declaración, la epidemióloga Maria Van Kerkhove mencionó en una rueda de prensa que las personas asintomáticas “pueden transmitir la enfermedad”, pese a que (en ese entonces) no las consideraban como “un impulsor importante de transmisión”.

Finalmente, es importante recordar que la Organización Mundial de la Salud ha impulsado el desarrollo de investigaciones para hallar el tratamiento más adecuado para esta enfermedad y le da seguimiento a las vacunas que se están llevando a cabo.

Conclusión

La cita que utilizan para asegurar que “la OMS ha declarado que los portadores asintomáticos no difunden COVID-19″ fue extraída de una declaración brindada por Maria Van Kerkhove, lidereza técnica de la OMS. Sin embargo, ante las malinterpretaciones, la epidemióloga aclaró que “algunas personas que no presentan síntomas, pueden transmitir el virus”. Por lo que, es falso que “la OMS ahora dice que los asintomáticos no transmiten el virus de la COVID-19”.