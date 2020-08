Una imagen que circula en Facebook asegura que “médicos europeos denuncian que la pandemia del nuevo coronavirus es una farsa”.

Esta afirmación está basada en declaraciones de Natalia Prego, integrante del colectivo Médicos por la Verdad —que suele difundir bulos sobre la pandemia—, y en malas interpretaciones de recomendaciones compartidas por la Organización Mundial de la Salud.

“640 médicos denuncian que la COVID-19 es una farsa (182 de esos médicos por la verdad son españoles”, se lee en la publicación que contiene bulos desmentidos anteriormente por Verificador.

La imagen ha circulado desde quincena de agosto.

Las cifras brindadas son engañosas

Para minimizar el impacto que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en España citan cifras otorgadas por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). “El 93% de fallecidos en España tenía más de 80 años y solo el 5% de ellos fueron tratados en UCI”, indica. Además, mencionan que el “95% de rebrotes son personas sanas”.

Sin embargo, sobre la reducida cifra de personas que ingresaron a UCI antes de fallecer, el ISCIII ha declarado a Newtral que “no todo el mundo fallece en las UCI” y añade que “ocurre en cualquier circunstancia con o sin pandemia”.

Asimismo, es falso que las personas que forman parte de las cifras de rebrote están “sanas”. Dicha afirmación se refiere principalmente a las personas infectadas que presentan síntomas leves o son asintomáticos.

Así lo confirmó el presentador de un video de julio en el que aparece Natalia Prego y utilizan ambas palabras como sinónimos. “Pueden decir que ha habido 300 casos de test positivos, pero a continuación deberían decir que el 98% son personas sanas, asintomáticas”.

No obstante, como explicamos en una nota de verificador, no se pueden considerar como personas sanas, puesto que sí contagian. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los infectados presentan síntomas leves.

La COVID-19 sí es mortal

De acuerdo a esta publicación, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 no es mortal. “La COVID-19 no mata, las vacunas no son necesarias y además no sirven porque hay muchas mutaciones”.

Sin embargo, las cifras de fallecidos demuestran lo contrario. Solo hasta el 21 de agosto del 2020, han fallecido 794.721 personas alrededor del mundo, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Aunque la mayoría de defunciones se han dado en personas que padecían de otras enfermedades, también existen casos de fallecidos cuyo estado de salud parecía estable.

Algunos especialistas señalan que un factor puede ser los genes de los infectados. “En mi opinión, las diferencias genéticas [del huésped] son un factor clave para la susceptibilidad a la neumonía aguda grave”, dijo la genetista italiana Alessandra Renieri a la revista Science.

Además, sobre la necesidad de las vacunas para enfrentar la pandemia de la COVID-19, algunas personas se han pronunciado a favor de lo que se conoce como “inmunidad de rebaño”, que supone exponer a la mayor cantidad de personas al virus para poder desarrollar los anticuerpos.

Sin embargo, llevar a cabo esta estrategia sería sumamente riesgoso y aumentaría las cifras de defunciones. De acuerdo a la Sociedad Española de Inmunología (SEI), esto supone un peligro “si se tiene en cuenta que aproximadamente el 20% de los infectados requieren ingreso hospitalario y que, de los ingresados, un 5% llega a fallecer”, señala el medio español Maldita.

El inventor de las pruebas PCR no dijo que estas no sirven

La imagen asegura que el creador de las pruebas PCR, Kary Mullis, dijo que “los test PCR no sirven para aislar el virus de la COVID-19 ni ningún otro virus”.

No obstante, hasta el momento no existen pruebas de que el también premio Nobel de Química haya dicho eso. Según información obtenida por AFP Factual, lo más probable es que esa frase haya sido sacada de contexto, puesto que en un artículo sobre el VIH y el SIDA de diciembre de 1996 se le atribuye la frase “el PCR cuantitativo es un oxímoron” a Mullis.

Dicha expresión hace referencia a que estas pruebas pueden detectar erróneamente las proteínas del VIH, ya que no hay evidencia de que sean exclusivas de esta enfermedad. Sin embargo, eso no sucede con la COVID-19, puesto que el mapa del genoma fue descifrado en meses.

La Organización Mundial de la Salud no desaconseja el uso de la mascarilla

La publicación también recoge declaraciones brindadas al inicio de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asegurar que esta institución no está de acuerdo con el uso generalizado de mascarillas.

“Solo deben llevar mascarilla los médicos, cuidadores y pacientes, solo contagian las personas enfermas (o sea con síntomas) y solo con tos y los estornudos”, expresa el post.

Sin embargo, debido al uso generalizado de estos implementos y al incremento de pacientes presintomáticos y asintomáticos, la OMS aconseja a las autoridades de cada país a promover el uso de la mascarilla en determinadas situaciones.

“La OMS ha actualizado las orientaciones con miras a aconsejar que, para prevenir la transmisión comunitaria de la COVID-19, los gobiernos deberían alentar al público general a que use mascarilla en situaciones y entornos específicos como parte de un enfoque integral para interrumpir la transmisión del SARS-CoV-2”, señala en un documento de junio del 2020.

Conclusión

Las personas asintomáticas no son personas sanas, puesto que a pesar de no presentar síntomas aún pueden contagiar. Además, las cifras de contagios y defunciones demuestran que el virus sí es mortal. Asimismo, no hay evidencia de que el inventor de las pruebas PCR haya dicho que estas no sirven y la Organización Mundial de la Salud ha dejado en manos de las autoridades de cada país la decisión de implementar el uso de mascarilla al público general. Por lo tanto, los argumentos que sostienen que “la COVID-19 es una farsa” son falsos.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

