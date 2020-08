Publicaciones de Facebook han recogido una de las creencias populares más conocidas: dormir de lado izquierdo es beneficioso para la salud. De acuerdo a estos virales, esta posición facilita el trabajo del sistema linfático, el sistema digestivo y el corazón.

“Dormir de costado, apoyados del lado izquierdo del cuerpo es mucho más saludable para el organismo”, menciona una publicación.

Las publicaciones difunden una información transmitida popularmente sin base científica.

Otra se basa en conocimientos ancestrales y en el ayuverda para asegurar que “dormir del lado izquierdo tiene muchos beneficios para la salud”.

Una publicación compartida más de 1.000 veces afirma que no existe evidencia científica de esta recomendación.

A pesar de que este mito se ha extendido a lo largo de los años, hasta ahora no hay investigaciones que comprueben todos los beneficios que se le atribuye.

A través de una búsqueda en los principales portales científicos, hallamos que los estudios realizados hasta el momento han investigado sus beneficios en animales y en muestras reducidas de voluntarios.

Tres investigaciones publicadas por The Journal of Clinical Gastroenterology han analizado la manera en la que las posiciones del cuerpo al dormir ayudan a reducir el reflujo. El primero de ellos, de 1994, aplicó un cuestionario a 87 gastroenterólogos sobre cuál es la posición que se asociaba con un peor reflujo y más del 50% (45) no determinaron una posición en específico.

Además, realizan un seguimiento a 20 voluntarios y la conclusión fue que no existe mayor diferencia entre dormir recostado sobre el lado derecho o sobre el izquierdo. “Aunque los episodios totales de reflujo fueron mayores al estar acostado sobre el lado derecho (227), en comparación con el izquierdo (198), la diferencia no fue significativa”, señalan.

El segundo estudio, de 1999, solo contó con la participación de 10 pacientes y se determinó que ”los episodios de RGE (reflujo gastroesofágico) fueron más frecuentes en la posición supina (boca arriba)”. Finalmente, el más de reciente, del 2015, estudió la manera en la que el uso de un dispositivo de posicionamiento para dormir (similar a una almohada) ayudó a reducir el reflujo a 20 personas.

Asimismo, decidimos consultar con especialistas sobre la veracidad de este popular mito. El gastroenterólogo César Calderón negó rotundamente que esa sea una recomendación médica. “Supuestamente es benéfica para el reflujo, pero no tiene ningún sentido”, aseveró a Verificador.

El experto explicó que los estudios del sueño demuestran que una persona no se queda en una sola posición durante la noche. “No hay forma que uno se mantenga en la misma posición durante el sueño”, indicó. Añadió que “si te quedas en una sola posición, se te acalambra todo”.

Por su parte, el neurólogo Nilton Custodio señala que no existe un acuerdo sobre una posición “más beneficiosa” para dormir, pero no recomienda la de decúbito prono (boca abajo). “Para tus articulaciones dormir boca abajo sí está prohibido, pero sobre dormir de costado izquierdo, derecho o boca arriba no hay ningún consenso”, manifestó.

El también director médico del Instituto Peruano de Neurociencias expresó que las sugerencias sobre la manera de dormir dependen de cada caso. “Por ejemplo, las personas obesas van a roncar si duermen boca arriba, entonces lo que se le recomienda es dormir de costado. Obviamente, eso es una medida secundaria porque la medida principal es bajar de peso”.

También describió el caso de las personas cuyo tabique está desviado o que tienen el cornete crecido, a quienes usualmente se les recomienda operarse. Por ello, asegura que “las posturas no son 100% recomendables, dependen de cada persona y de qué enfermedad tenga”.

Asimismo, ambos resaltan que de indicarse alguna posición específica para las siestas, sería en supino (boca arriba) con las cabeza ligeramente levantada para aquellos pacientes que padezcan de reflujos.

“Dormir una siesta sí es saludable, generalmente yo lo recomiendo en posición semisentada, en un sillón reclinable y no más de 20 minutos”, aconsejó el gastroenterólogo Calderón. Con ello, coincide el neurólogo Niltón Custodio, quien afirma que “para los pacientes que tengan reflujo gastroesofágico se les recomienda inclusive dormir medio sentados o con la cabecera de la cama más levantada”.

El trasfondo de la publicación

No solo publicaciones de Facebook han asegurado que el lado izquierdo es la mejor posición para dormir, sino que reconocidos medios también han difundido esta información basándose principalmente en un estudio publicado en The Journal of Neuroscience.

No obstante, dicha investigación analiza el impacto de las posiciones en roedores. “Usamos resonancia magnética con contraste dinámico y modelado cinético para cuantificar las tasas de intercambio CSF-ISF en cerebros de roedores anestesiados en posiciones supina, prona o lateral”, explica el estudio.

El neurólogo Nilton Custodio subrayó que ese estudio aún no ha sido aplicado en humanos. “Está hecho en ratas, es un estudio pre clínico y todos (los medios) hacen referencia a ese artículo”, resaltó.

Por último, dentro de la investigación, se señala que se deben tener en cuenta estos resultados para futuras pruebas clínicas (en humanos), mas no sugieren que estos son extrapolables a las personas.

“Proponemos (...) que la postura debe tenerse en cuenta en los procedimientos de diagnóstico por imagen desarrollados en el futuro para evaluar el transporte de LCR-ISF en humanos”. “Aunque nuestro hallazgo espera ser probado en humanos, especulamos que la posición lateral durante el sueño tiene una ventaja con respecto a la eliminación de productos de desecho”, concluye.

Conclusión

Los estudios que se han realizado hasta el momento sobre los beneficios de las diferentes posicionesal dormir solo analizan los pros para aquellas personas que padecen de reflujo gastroesofágico (RGE). Además, las investigaciones han sido aplicadas en una muestra pequeña de pacientes (máximo 20). Asimismo, uno de los principales estudios citados por los medios para recomendar esta posición ha sido probado en roedores. Por lo tanto, en esta verificación concluimos que no hay evidencia científica de que dormir de lado izquierdo es lo “más saludable para el organismo”.