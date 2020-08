“Quieren reducir la población mundial”, afirman quienes creen que la pandemia fue cuidadosamente planificada. Paralelo a la expansión del nuevo coronavirus, su mensaje se multiplica en las redes sociales.

Un supuesto “informe sobre la esterilización de la población mundial a través de la vacuna de la COVID-19” se compartió en Instagram esta semana. La autodenominada ‘Junta Argentina de Revisión Científica’ (JARC) presentó este documento como una investigación realizada por “especialistas en el campo de la virología y la genética”.

Sin embargo, el archivo de 35 páginas no prueba lo que afirma, emplea mal algunos términos y se basa en teorías conspirativas. En suma, el documento titulado “Cronología target vacuna COVID-19” no puede ser considerado una investigación científica.

Documento se difundió en Instagram desde la semana pasada.

PUEDES VER Es falso que Bill Gates haya obtenido una patente para implantar chips en seres humanos

El “informe” de la Junta sostiene que (1) la vacuna para prevenir el nuevo coronavirus actuará sobre la ACE2. Además, que (2) según un estudio, esta enzima “no se expresa en el tejido pulmonar”. A partir de eso, el post de Instagram concluye que (3) la vacuna contra el nuevo coronavirus afectaría nuestro sistema reproductivo, “esterilizándonos”. Todo esto es falso.

1. La posible vacuna contra la COVID-19 no actúa sobre la enzima ACE2

Falso : “La enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) es el target de acción de desarrollo de la vacuna para la prevención de la COVID-19”.

Nuestra presión arterial se regula a través del sistema renina angiotensina aldosterona (SRAA). En esa cadena de reacciones, la enzima ACE2 forma angiotensina (1-7) a partir de la angiotensina II. Por eso, su nombre es enzima convertidora de angiotensina 2.

La enzima ACE2 “va a hacer que la angiotensina 2 (que aumenta la presión arterial) pase a ser angiotensina 1-7”, explicó el docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Farmacia y Bioquímica, José Apesteguía Infantes. Como la angiotensina 1-7 tiene una acción vasodilatadora, la presión arterial comienza a disminuir y, posteriormente, a estabilizarse.

Fuente: Manual MSD.

El doctor en Ciencias Naturales y biólogo evolutivo Pedro E. Romero indicó a La República que la proteína S del virus causante de la COVID-19 se unía a la enzima ACE2 para poder infectar nuestro cuerpo. Esto también fue expuesto por un estudio publicado en Science —Structural basis for the recognition of SARS-CoV-2 by full-length human ACE2—.

“El blanco de las vacunas es la proteína Spike. Veo en el documento una confusión de cuál es el blanco de acción de la vacuna”, afirmó el Dr. Pedro E. Romero, contactado vía Científicos.pe. “Las vacunas promoverán la aparición de anticuerpos contra la proteína Spike” para impedir el ingreso del nuevo coronavirus a la célula humana, detalló.

“No he visto una vacuna cuyo blanco sea el ACE2. Las vacunas se hacen contra el virus, no contra nosotros mismos”, comentó el biólogo evolutivo por correo electrónico.

Por ejemplo, la vacuna rusa Sputnik V es una vacuna de dos vectores que afectan la proteína S del virus SARS-Cov2, como lo detalla su propia página web. Por otro lado, cabe precisar que aún está en fase 2, por lo que falta comprobar su efectividad. “La tercera fase de ensayos clínicos comenzará el 12 de agosto con más de 2.000 participantes”, prometió el site oficial.

Fuente: Sputnikvaccine.

2. La enzima ACE2 se encuentra en el pulmón y ha sido demostrado científicamente

En el documento de la Junta, se defiende que no hay “argumentación científica completa” que demuestre la presencia de la enzima ACE2 en los tejidos pulmonares y el resto del organismo. Sino, mayoritariamente, en los testículos.

Sin embargo, la ACE2 se encuentra principalmente en los pulmones, arterias, intestinos y corazón, según Apesteguía Infantes, también director del Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM.

Por su parte, el Dr. Pedro E. Romero nos facilitó dos estudios científicos en los que se muestra de manera gráfica que la enzima convertidora de angiotensina 2 sí está presente en los pulmones.

Gráfico estelar que ilustra el número de copias de ARNm en forma logarítmica para ACE 2 (rojo). Fuente: Perfil cuantitativo de expresión de ARNm de ACE 2, un nuevo homólogo de la enzima convertidora de angiotensina.

La imagen anterior muestra con una línea roja a la enzima ACE2. Cada uno de los números representa un tejido del cuerpo. El pulmonar es el número 45. Esto puede verse a través de un proceso molecular llamado transcripción: “el gen que está hecho ADN, se copia en ARN”, ilustró el doctor en Ciencias Naturales. Puede revisarse con mayor detalle en “Perfil cuantitativo de expresión de ARNm de ACE 2, un nuevo homólogo de la enzima convertidora de angiotensina”, de ScienceDirect.

Fuente: Distribución tisular de la proteína ACE2, el receptor funcional del coronavirus del SARS. Un primer paso para comprender la patogenia del SARS.

En esta imagen se ve el resultado de buscar las proteínas del gen ACE2 a través de un proceso llamado inmunohistoquímica. Este consiste en generar un anticuerpo contra la ACE2 para que reconozca si la proteína está presente en el tejido, según el Dr. Pedro E. Romero. La ilustración muestra el tejido pulmonar en los cuadros A y B. “La tinción positiva para ACE2 está claramente presente en las células epiteliales alveolares (flecha) y el endotelio capilar (punta de flecha)”, apunta el estudio “Distribución tisular de la proteína ACE2, el receptor funcional del coronavirus del SARS. Un primer paso para comprender la patogenia del SARS”, publicado en la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.

PUEDES VER No, las pruebas moleculares no dañan el cerebro ni la barrera hematoencefálica

3. No es posible “esterilizar” a una persona con vacunas

La planificación familiar es la “decisión informada y voluntaria para elegir cuántos, cuándo y cada cuánto tiempo tener hijos”, según el portal del Complejo Hospitalario Guillermo Kaelin.

El ginecólogo José Pimentel explicó que existen varios aspectos para optar por uno u otro método anticonceptivo. Más que la efectividad, se trata de evaluar el factor económico, la disponibilidad de tiempo y las costumbres de la pareja.

Las mujeres también cuentan con métodos de prevención del embarazo reversibles (como las inyecciones anticonceptivas) y no reversibles, explicó a Verificador la gineco obstetra Katterine Chávez Arosemena. Entre estos últimos se encuentran la ligadura de trompas y la histerectomía (cirugía para extirpar el útero).

La ligadura de trompas o “bloqueo tubárico”, de acuerdo a la profesional de la salud, es una operación quirúrgica que tiene un 99 % de eficacia. “Cuando las trompas de Falopio están bloqueadas después de una ligadura de trompas, el esperma no puede llegar al óvulo y provocar el embarazo”, explica en su web Planned Parenthood.

En el caso de los anticonceptivos inyectables, en Perú se utilizan dos, orientados a las mujeres. La que se aplica cada mes contiene estrógeno y progesterona. La trimestral, solo progesterona, detalló Pimentel. La primera impide que la mujer ovule y la segunda espesa el muco cervical para que los espermatozoides no puedan ingresar al óvulo.

Además, la eficacia de la inyección anticonceptiva “está sujeta a que el uso sea adecuado”, afirmó el ginecólogo. La aplicación a destiempo o una ampolla adulterada pueden afectar la efectividad de dicho método.

Hasta la fecha, los métodos de planificación familiar —es decir, con consentimiento— orientados a varones son el preservativo (un método de barrera, que no impide tener hijos más adelante) y la vasectomía, dijo el urólogo Daniel Galarreta Gyory, médico de Urozen. Esta última es una operación quirúrgica.

El médico Galarreta Gyory aclaró que aunque se había anunciado una inyección anticonceptiva dirigida a varones, generada en la India, “hasta ahora no tiene la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA)”. Sobre la vasectomía, enunció dos técnicas: aquella que se realiza de manera ambulatoria, sin bisturí, y la que precisa de un corte.

Sin embargo, existen personas que fueron privadas de gestar o engendrar hijos sin poder ejercer su derecho a decidir.

La historia peruana tiene su propio capítulo sobre esterilizaciones forzadas, el cual involucra al Estado, de acuerdo al Ministerio de Justicia, al archivo sobre el “Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar” (PNSRPF) de la investigadora Alejandra Ballón y al proyecto (La Madre).

Entendiendo entonces la esterilización en humanos como la anulación, sin consentimiento, de la capacidad de tener hijos, podemos afirmar que ya se dio en Perú a través de ligaduras de trompas y vasectomías entre 1996 y 2000. No mediante inyecciones porque, como ya explicamos, es un método que, en el caso de los varones, no está en el mercado y, en el de las mujeres, es reversible.

Conclusión

El ‘informe’ de la Junta pretende ser un documento científico y no lo es. No muestra evidencia científica de sus postulados y pretende invalidar estudios sin tomar el resto de investigaciones en cuenta. Por lo tanto, calificamos ese archivo y la publicación de Instagram que lo difunde como falsos.