En los últimos meses, el multimillonario cofundador de Microsoft, Bill Gates, ha sido el blanco de numerosas teorías conspirativas que lo vinculan con la actual pandemia de COVID-19, señalándolo como responsable de su creación e, incluso, de haberla “patentado”.

Una reciente publicación de Facebook, que data del 12 de agosto y ha sido compartida más de 350 veces, adjunta una declaración falsa del magnate, en la que se afirma que él predijo la llegada del coronavirus y tiene la patente, así como una “fórmula” para desarrollar vacunas que “esterilicen” a los pacientes.

Publicación de la página de Facebook "Ellos viven" sobre Bill Gates. Foto: Captura.

La imagen, divulgada por la página Ellos Viven, muestra a Bill Gates sosteniendo una vacuna con un texto que señala: “¡Yo predije el coronavirus, yo tengo la patente! Cualquier país que esté fabricando vacunas está empleando mi fórmula, ARN sintético experimental cuya finalidad será esterilizar y despoblar el planeta”.

Contiene, además, una imagen del magnate en una charla TED con un virus de fondo, así como la patente US10130701B2, de título “Coronavirus”, que habría sido registrada el 20 de noviembre de 2018, dando a entender que la actual crisis sanitaria fue gestada antes de que se conocieran los primeros casos. Esta información es falsa.

¿Bill Gates “patentó” el nuevo coronavirus?

Con motivo de otro bulo que atribuía a Bill Gates el registro de una patente, Verificador se comunicó con el abogado Jorge Allende, quien explicó que la función de este proceso es obtener exclusividad comercial de una idea original durante 20 años. Para que esta pueda ser protegida legalmente, se realiza “un documento técnico por el cual se incluyen la memoria descriptiva, las reivindicaciones y el resumen”.

En el mismo, las reivindicaciones delimitan el ámbito de protección que tendrá la patente. Con respecto a la US10130701B2, el documento legal propone un coronavirus atenuado, del tipo que causa la bronquitis infecciosa aviar (IBV), con el fin de desarrollar un tratamiento o vacuna para esta enfermedad respiratoria.

Por otra parte, la responsabilidad de su registro no consta al cofundador de Microsoft, sino a la entidad inglesa The Pirbright Institute, dedicada al estudio de virus en animales. En marzo último, profundizamos en que la patente no se trata de la actual cepa de coronavirus, sino de la ya mencionada IBV, la cual no afecta a los seres humanos.

Cabe señalar que “coronavirus” es una denominación que abarca una amplia familia de virus, y no refiere necesariamente a la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2.

Adicionalmente, la institución publicó en su página web un comunicado sobre la patente en cuestión, recalcando que se centra en aves de corral y cerdos, por lo que negó estar trabajando cepas de coronavirus humanos en la actualidad. Sobre su vinculación con la Bill & Melinda Gates Foundation, afirmó recibir financiación de esta y otras organizaciones; sin embargo, no fue así en el caso de la investigación patentada.

Bill Gates

¿Bill Gates predijo la pandemia actual de COVID-19?

Otra de las afirmaciones del post referido es que Bill Gates predijo la pandemia de COVID-19, y se adjunta la imagen de una charla TED que el magnate dio en marzo de 2015 sobre el posible riesgo de una nueva epidemia, en el marco de la alerta sanitaria que supuso el Ébola un año antes. Verificador desmintió esta premisa en un artículo anterior. La imagen del virus proyectada en una gran pantalla corresponde al de la influenza, no al actual SARS-CoV-2.

A diferencia de la declaración adjudicada a su persona, Bill Gates indicó a El País que “nadie podía predecir cuál era la posibilidad de que surgiera un nuevo virus. Sin embargo, sabíamos que sucedería en algún momento con los de la gripe o con algún otro virus respiratorio y casi no ha habido financiación”.

¿Por qué se relaciona a Bill Gates con el control de la población?

La publicación de Facebook a que hace mención este artículo versaba que la finalidad de la vacuna para la COVID-19 tendría como fin “esterilizar y despoblar el planeta”. La relación entre Bill Gates y las vacunas, así como el control demográfico, es uno de los principales focos en los que se centran las noticias falsas. Esto se debe a la importancia que ha dado el multimillonario al problema del crecimiento poblacional, principalmente en los países más pobres.

En el video, el filántropo propone que, para solucionar la sobrepoblación, es necesario invertir en la protección de la salud. Al mejorar la expectativa de vida de los más jóvenes, explica, la tendencia conduciría a una menor cantidad de hijos por familia. Por tal motivo, la Bill & Melinda Gates Foundation ha financiado numerosas investigaciones ligadas a la salud de países en desarrollo, así como campañas de vacunación masivas.

Tales actividades han levantado sospechas en numerosas agrupaciones antivacunas y creyentes de teorías conspirativas, y ha hecho proliferar un sinnúmero de bulos que Verificador ha desmentido en los siguientes enlaces: 1, 2, 3, 4 y 5.

Conclusión

La publicación que adjudica a Bill Gates la patente de la cepa del nuevo coronavirus, así como una “fórmula” de vacuna para esterilizar a la población es falsa. La patente en cuestión no corresponde al magnate, ni hace referencia al mismo tipo de virus que el SARS-CoV-2, sino a una cepa que afecta a los animales.

