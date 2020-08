Un usuario de Facebook, basándose en el mensaje del colectivo autodenominado ‘Médicos por la verdad’ de España, redactó un supuesto manual sobre “cómo desmontar la ‘pandemia’ en ocho sencillos pasos”, refiriéndose a la COVID-19. Uno de los post más compartidos, del 9 de agosto, obtuvo 3.200 visualizaciones en las últimas 24 horas, aproximadamente.

El post afirmaba que: los test de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) “no demostraban absolutamente nada” (1), los asintomáticos “no contagiaban” (2), se había “prohibido hacer autopsias” (3), la Organización Mundial de la Salud desaconsejaba llevar mascarilla (4), “hace 12 años esto no sería una pandemia” (5), el nuevo coronavirus “no era un virus mortal” (6), la distancia social mataba (7) y, finalmente, que había una “correlación” entre la vacuna de la gripe y los muertos por COVID-19 (8).

Publicación recibió comentarios de respaldo.

1. Los test PCR son considerados confiables

Para la verificación de Maldita sobre las afirmaciones de ‘Médicos por la verdad’, el catedrático de Biología Molecular José Manuel Bautista explicó que la prueba molecular “es tan específica que detecta cantidades residuales de ARN del virus”. Por su parte, Chequeado indicó que era el test “más confiable para confirmar o descartar la enfermedad” del nuevo coronavirus. Asimismo, ColombiaCheck presentó las declaraciones de Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de la OMS, en las que defendía a la PCR como “la mejor” para saber si una persona estaba infectada.

2. Es falso que los asintomáticos no pueden contagiar

Existen varias enfermedades que son contagiadas por pacientes asintomáticos, afirmó el vicedecano del Colegio Médico del Perú Ciro Maguiña para una anterior verificación sobre el tema. Por ejemplo, está la hepatitis B.

Por otro lado, entre los pacientes de COVID-19 están los presintomáticos y los asintomáticos. En esa ocasión, el presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, Augusto Tarazona, explicó a Verificador que lo primeros sí tenían una “alta carga viral” pero no manifestaban síntomas durante los primeros días. En cualquier caso, ambos podían contagiar.

Además, una revisión narrativa publicada en Anales de medicina interna del 3 de junio del 2020, concluyó que los asintomáticos sí podían contagiar, ya que sumaron entre el 40 % y el 45 % de los casos.

Aunque la doctora Maria Van Kerkhove expresó que parecía no ser algo tan común el pasado 8 de junio, el día 10 del mismo mes el director de la OMS aclaró que los pacientes asintomáticos sí contagiaban, de acuerdo a Newtral.

3. Es falso que “se prohibieron” autopsias

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no “prohibió” que se hicieran autopsias como asegura el bulo sobre “los dictados de la OMS”. Por lo contrario, elaboró un protocolo para manejar los cadáveres de manera segura durante la expansión de la pandemia.

Además, la OMS no dicta leyes a los Estados, estos son autónomos. De hecho, solo uno de los artículos de su Constitución hace referencia a la emisión de leyes (63), el cual pide a los países que transmitan su legislación sobre salud, como indicamos en otra verificación.

4. No es cierto que la OMS desaconseje el uso de mascarillas en personas sanas

Si bien la OMS no recomendó expresamente el uso de las mascarillas en las personas asintomáticas, debido a que considera que no existen “suficientes pruebas médicas” para su uso en personas sanas, expuso la agencia EFE; respaldó el hecho de que sean los propios Gobiernos responsables los que aprueben o no el uso del tapabocas.

5. ¿Si hubiera aparecido hace 12 años la COVID-19 no sería una pandemia?

De acuerdo a un artículo de Peter Doshi, publicado en el Boletín N.°7 del 2011 de la OMS, el Consejo de Europa indicó que la Organización Mundial de la Salud había alterado la definición de influenza pandémica al suprimir la frase “un gran número de muertes y enfermedades” de su página web, el 4 de mayo de 2009, en el contexto de la aparición de la gripe H1N1.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud explicó que nunca había establecido una definición, sino que había escrito una “descripción” en su página web, con lo cual, quedó asentada la polémica. Cabe precisar que la OMS afirmó que la COVID-19 era una pandemia en base a los “alarmantes niveles de propagación y gravedad”, sin tomar en cuenta la cantidad de casos.

6. ¿La COVID-19 no es mortal?

Literalmente, el post decía que “COVID-19 no es un virus mortal”. Efectivamente, la COVID-19 no es un virus, es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. El virus se llama SARS-Cov2.

“La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia”, detalló la OMS en su página oficial.

Por otro lado, el 85% de los fallecidos en España contaba con más de 70 años, hasta marzo del 2020, según ABC. Sin embargo, en el mundo se registraron casos de jóvenes, aparentemente sanos, que fallecieron por el nuevo coronavirus, como relató BBC, CNN y LA Times.

7. La distancia social previene el contagio del virus

De acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, “limitar el contacto frente a frente con otras personas es la mejor manera de reducir la propagación de la enfermedad del coronavirus 2019″. El Gobierno peruano también considera la llamada distancia social como una medida preventiva ante la COVID-19. El profesor de Medicina de la Universidad de Boston Thomas Perls manifestó en un artículo de The Conversation que, “si se hace de forma correcta”, podía interrumpir la cadena de transmisión, ya que “limita el número de individuos con los que un infectado tiene contacto”.

8. No se ha probado una “correlación” entre la vacuna de la gripe y la COVID-19

Un gráfico difundido en Internet señalaba que, en las mismas zonas de la Unión Europea donde se habían vacunado más personas, habían muerto más pacientes de COVID-19. Sin embargo, EFE explicó que los datos se habían seleccionado cuidadosamente para relacionar ambos indicadores. “Por ejemplo, Portugal registra uno de los índices de vacunación más altos de la UE, superior al 60 %, pero su tasa de mortalidad por coronavirus es inferior a 17 casos por cada 100.000 habitantes”, señaló en su verificación. Un caso similar se registraba con Grecia, de acuerdo a Maldita.

Conclusión

El post contiene una serie de imprecisiones, tergiversaciones y afirmaciones falsas sobre la pandemia. Como los pacientes asintomáticos sí pueden contagiar y la distancia social es considerada una medida preventiva, calificamos este viral como falso.