En Facebook, una publicación que fue compartida 667 veces afirmó que Bill Gates, cofundador de Microsoft, había obtenido una patente para implantar chips en humanos. El post, difundido el último 23 de julio, compartió una captura y adjuntó una secuencia de enlaces que denominó “etapas”, en las que se relaciona al multimillonario con declaraciones sobre el crecimiento poblacional, inversión en vacunas y rastreo de personas.

No obstante, esta afirmación es falsa, ya que la patente en cuestión no menciona un implante de chips, sino que propone un sistema para minar criptomonedas a través del monitoreo de la actividad física del usuario, haciendo uso de sensores acoplados en un dispositivo. Asimismo, no es la primera vez que se relaciona a Bill Gates con el implante de microchips mediante la vacuna contra la COVID-19.

Publicación falsa publicada por Essential Foods 43 en Facebook. Foto: Captura.

La información fue divulgada por la página Essential Foods 43, que señaló en redes sociales: “Bill Gates acaba de obtener este 2020 ya la patente #060606 de un chip que quieren comenzar a implantar en humanos. No es ciencia ficción, aquí puedes ver la patente otorgada y lo que hace”.

Es falso que la patente 2020/060606 sea de Bill Gates y busque “implantar chips”

Verificador revisó las especificaciones de la patente WO2020/060606, y corroboró que en ningún momento hacen referencia a un chip para implantarse en seres humanos. Por el contrario, comprende un sistema para minar criptomonedas basado en el monitoreo de la actividad física, el cual se realizaría a través de sensores acoplados o incluidos en un dispositivo de un usuario.

Esquema gráfico del funcionamiento de la patente WO2020/060606. Foto: Captura PatentScope.

Por otra parte, según la información registrada en el Portal de Propiedad Intelectual de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), la patente 2020/060606 fue solicitada por Microsoft Technology Licensing, LLC, subsidiaria encargada de administrar las patentes de la empresa y las actividades de transferencia de tecnología.

En tal sentido, si bien Gates es cofundador de Microsoft y fue CEO hasta 2008, en marzo de 2020 abandonó la junta directiva de la compañía para dedicarse a sus actividades filantrópicas. Por lo tanto, las actividades de la empresa ya no están vinculadas a su persona, así como las patentes no pertenecen a su propiedad intelectual.

Sin embargo, vale aclarar las implicancias que supone el mencionado proceso legal. Verificador consultó al abogado Jorge Allende, quien detalló que las patentes deben cumplir ciertos requisitos de ley para poder registrarse en un territorio: la novedad, el nivel inventivo y su aplicación industrial. De acuerdo con tales requisitos, el inventor “prepara un documento técnico por el cual se incluyen la memoria descriptiva, las reivindicaciones y el resumen”.

En dicho documento, añade Allende, las llamadas reivindicaciones (claims, en inglés) detallan qué es lo que se está patentando; es decir, cuál es el ámbito de protección, ya que la función de una patente es obtener la exclusividad comercial de una idea original durante un periodo de 20 años. Por ello, tras consultar al abogado sobre el caso específico, señaló: “Si [la patente WO2020/060606] no hace referencia al tema de implantar chips en un humano, no tiene nada que ver con eso”.

Según sus declaraciones, la patente en cuestión propone un sistema de criptomonedas que se comunica con un dispositivo de un usuario, y obtiene datos de su actividad física mediante un sensor acoplado o incluido en dicho dispositivo. Asimismo, el sistema verifica si los datos satisfacen una o más condiciones establecidas, y recompensa al usuario con criptomonedas tras el cumplimiento de determinadas tareas.

Por lo tanto, aun si Microsoft decidiera desarrollar un chip para incrustarlo en las personas, sus especificaciones técnicas no estarían protegidas por los lineamientos de la patente WO2020/060606, los cuales no contemplan el uso de la información para otros fines ajenos al minado de estas divisas.

Post completo de Essential Foods 43. Foto: Captura.

Secuencia tendenciosa de fuentes informativas

La publicación de Essential Foods, asimismo, presenta una secuencia cronológica dividida en “etapas”, y sugiere “unir los puntos”, dando a entender que la pandemia de COVID-19 sería parte de un plan orquestado por Bill Gates para intervenir en la sobrepoblación del planeta, y controlar a las personas mediante el implante de chips en la vacuna.

Vale mencionar que la mayoría de la información ha sido tergiversada. Asimismo, es engañoso establecer una conclusión lógica mediante la secuencia de fuentes relacionadas de manera arbitraria. A continuación, verificamos cada una de las doce “etapas”.

“ETAPA 1 (agosto 21 de 2012): Bill Gates en su canal de YouTube comenta el problema del crecimiento poblacional”

Esta información es cierta. Bill Gates precisa que el problema del crecimiento poblacional radica en que se da de forma más acelerada en los países menos ricos, lo que haría más difícil combatir la pobreza. Sin embargo, propone ofrecer herramientas a las mujeres que deseen controlar su fertilidad y mejorar la salud de los habitantes.

“ETAPA 2 (marzo 2015): Bill Gates advierte que tendremos una pandemia”

Verificador desmintió anteriormente que Bill Gates haya predicho la pandemia de coronavirus. La mencionada charla TED se desarrolló en el marco del riesgo epidemiológico que significó el ébola en el año 2014 y que reavivó la discusión sobre si el mundo estaba preparado para afrontar una próxima epidemia de gran magnitud.

“ETAPA 3 (enero 2016): “Bill Gates invierte por medio de su fundación 20 millones de dólares en Moderna para desarrollo de vacunas”

Esta información imprecisa. Bill & Melinda Gates Foundation sí invirtió esta cantidad en la compañía biotecnológica Moderna, pero con el propósito de elaborar vacunas destinadas a reducir el contagio del VIH en los países en desarrollo.

Inversión de US$ 19 984 859 a Moderna. Foto: Captura Bill & Melinda Gates Foundation.

“ETAPA 4 (mayo 2016): Bill Gates, a través de Microsoft, promueve iniciativa de poner un chip en las personas para poder crear una Identidad Digital, y poder rastrear e identificar a las personas, el proyecto se llama ID2020”

Esta información es falsa. El proyecto sin fines de lucro ID2020, o Digital Identity Alliance, no hace mención de la aplicación de un chip en los seres humanos.

“ETAPA 5 (septiembre 2017): Bill Gates, a través de su Fundación, invierte 40 millones de dólares en AstraZeneca para desarrollo de vacunas”

Esta información es engañosa. La Bill & Melinda Gates Foundation donó este monto a Inmunocore, empresa de biotecnología que trabaja en colaboración con AstraZeneca y otras compañías como Eli Lilly, GlaxoSmithKline y Genentech de Roche. Asimismo, la inversión no menciona el desarrollo de vacunas, sino la investigación de tratamientos para la tuberculosis, el VIH y otras enfermedades infecciosas.

“ETAPA 6 (19 de septiembre 2018): Bill Gates lanza nuevamente advertencia de amenaza de crecimiento poblacional ante el Foro Económico Mundial”

Esta información es imprecisa. Al igual que en la “etapa 1”, Gates hace referencia al crecimiento de la población en los países más pobres, puntualmente en el África Sub-sahariana. Otra vez, su propuesta es ofrecer modernos métodos anticonceptivos e invertir en la salud y educación sexual de los más jóvenes.

Bill Gates. Foto: (AFP)

“ETAPA 7 (18 de octubre 2019): Bill Gates, a través de su Fundación, organiza el Evento 201 en Nueva York en coordinación con el Foro Económico Mundial y el Centro Johns Hopkins, en dicho evento ejecutan un simulacro de cómo reaccionar si llegara a tenerse una pandemia.”

Esta información es verdadera. No obstante, el Centro Johns Hopkins emitió un comunicado aclarando que el ejercicio sirvió para destacar los desafíos de preparación y respuesta que surgirían en caso de una pandemia muy grave, y que no se trata de una predicción del caso actual.

“ETAPA 8 (1 de mayo 2020): Se integra al Congreso de USA la iniciativa #6666 para tener y permitir el rastreo digital de todas las personas”

La información es engañosa. El proyecto de ley existe, pero está dirigido a rastrear personas que podrían tener COVID-19 y a sus contactos, con el fin de otorgarles atención médica a través de unidades móviles o en sus domicilios.

“ETAPA 9 (6 de mayo 2020): Bill Gates, a través de Microsoft, obtiene la patente #060606 de un chip para implantar y rastrear humanos”

Falso. Como se demostró líneas arriba, la patente WO2020/060606 no hace ninguna mención a la implantación de chips a seres humanos.

“ETAPA 10 (4 de junio 2020): Se organiza un evento en Inglaterra donde se detalla el plan para vacunar a todo el mundo, e informan que ya recolectaron 8.8 billones de dólares para este proyecto, en el cual Bill Gates estuvo presente, como asesor”

Esta información es imprecisa. La fundación de Bill & Melinda Gates es uno de los principales donantes a la organización Gavi, The Vaccine Alliance, cuyo principal objetivo es inmunizar de enfermedades como sarampión, polio y difteria a 300 millones de niños de países en desarrollo.

En relación a la vacuna contra la COVID-19, el evento acordó que todos los países puedan tener acceso equitativo a la misma cuando esté disponible.

Estados Unidos.

“ETAPA 11 (14 de julio 2020): Moderna (Etapa 3) prueba primera vacuna en humanos del coronavirus”

Esta información es verdadera. No obstante, es engañoso aludir a la “Etapa 3”, ya que el monto invertido en 2016 por la fundación de Bill Gates tuvo un propósito diferente.

“ETAPA 12 (20 de julio 2020): Se anuncia que AstraZeneca tiene la vacuna para el COVID-19 con aparentes pruebas ya satisfactorias en humanos”

Esta información es engañosa. El último 20 de julio, se dio a conocer que la vacuna de AstraZeneca dio inmunidad a los primeros voluntarios de su ensayo clínico. Sin embargo, todavía debe demostrarse su fiabilidad en la tercera fase de pruebas.

La vacuna de Oxford, AstraZeneca e IRBM ingresará a la última fase de prueba con 10.000 personas. (Foto: Ted S. Warren - AP / Alami | Composición LR)

Conclusión

Es falso que Bill Gates haya obtenido una patente para implantar chips en los seres humanos, como afirma una publicación en Facebook. La solicitud de patente WO2020/060606 consiste en un sistema de minado de criptomonedas basado en la actividad física de un usuario a través de un dispositivo. No hace referencia alguna a chips para implantar a seres humanos.

A su vez, es engañoso establecer una conexión lógica que relacione a Bill Gates con el control y rastreo de la población a través de la vacuna contra la COVID-19, ya que las fuentes referidas no siempre guardan relación con la descripción que el post hace de ellas, o no se vinculan directamente entre sí.

