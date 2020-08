Publicaciones sobre “Bono Ayuda Familiar”, “uso de dióxido de cloro en Madre de Dios” y “suspensión del transporte en Huánuco” son falsas

Al menos tres publicaciones que circulan en Facebook fueron desmentidas por el Gobierno peruano, el Gobierno Regional de Madre de Dios (GOREMAD) y la Municipalidad Provincial de Huánuco en plena coyuntura del nuevo coronavirus. La primera publicación viral falsa anunció un supuesto “Bono Ayuda Familiar”; la otra, la autorización del dióxido de cloro y la última, la suspensión del servicio de transporte.

Los tres organismos gubernamentales emitieron sus respectivos comunicados alertando a la ciudadanía a informarse mediante sus páginas web y canales oficiales.

Falso: el Gobierno peruano no promueve un “Bono Ayuda Familiar”

Falso: el Gobierno peruano promueve un “Bono Ayuda Familiar”. Foto: captura de la plataforma.

Una página web titulada “Bono Ayuda Familiar: solicitud para ayudar a los peruanos” está siendo compartida por usuarios en las redes sociales. Una vez que la persona ingresa al enlace, aparece la imagen del presidente y pide rellenar datos como nombre, número telefónico y demás.

“Por motivo del aumento de la COVID-19 queremos ayudar a todos los peruanos (...) Ingresa con tu nombre y número de teléfono o celular para consultar si usted califica para recibir la ayuda”, indica la página.

Sin embargo, esta página es falsa porque el Gobierno peruano, mediante sus canales oficiales, anunció que esta plataforma es fraudulenta y emite información errónea.

Es decir, aunque el nombre es parecido a uno de los programas de apoyo económico del Gobierno, Bono Familiar Universal, la web falsa “gobierno peruano 2020 ayuda” no tiene relación con el Estado.

“Advertimos a la opinión pública que este tipo de páginas difunde información falsa. Toda comunicación gubernamental se realiza a través de las páginas web y canales de información oficiales”, dice el comunicado, publicado el 10 de agosto.

Esto podría tratarse de un caso de phishing o robo de datos por Internet. Según la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT), esta actividad consiste en engañar al usuario para invitarlo a introducir sus datos en un enlace por algún motivo en especial.

Falso: el Gobierno Regional de Madre de Dios no autorizó el uso del dióxido de cloro para combatir el coronavirus.

Falso: el Gobierno Regional de Madre de Dios autorizó el uso del dióxido de cloro para combatir el coronavirus. Foto: captura en Facebook.

Una imagen en la que se anuncia que el Goremad oficializó el uso del dióxido de cloro para luchar contra el nuevo coronavirus se viralizó en Facebook. El post que cuenta con cerca de 500 visualizaciones en las últimas 24 horas precisó, además, que el Gobierno rompió los protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, esta información es falsa. El gobernador de la región, Luis Hidalgo Okimura, no autorizó el uso del dióxido para combatir la COVID-19, ni tampoco dejó de promover los protocolos de bioseguridad de la OMS.

“Ante la imagen que viene circulando en redes sociales, aclaramos que el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Okimura, no ha oficializado el uso del dióxido de cloro para combatir el coronavirus u otra enfermedad, ni dejó de promover los protocolos de bioseguridad. Todo lo contrario, en sus declaraciones a la prensa ha recordado la importancia del uso de la mascarilla, el distanciamiento, lavado de manos, entre otras acciones que evitan el contagio de la COVID-19. Pedimos a la ciudadanía en general a no dejarse sorprender con este tipo de publicaciones, y les exhortamos a informarse a través de nuestras fuentes oficiales”, asevera el pronunciamiento publicado el 8 de agosto en la cuenta oficial de Facebook de Goremad.

Comunicado del Gobierno Regional de Madre de Dios. Foto: captura en Facebook del GOREMAD.

Falso: la Municipalidad Provincial de Huánuco no ha anunciado la suspensión del transporte

Falso: la Municipalidad Provincial de Huánuco anuncia la suspensión del transporte en Huánuco. Foto: captura en Facebook.

Una publicación en Facebook advierte a la ciudadanía que “desde mañana se suspende el servicio de transporte en Huánuco”. El post que cuenta con más 22.000 visualizaciones en las últimas 24 horas explica que esta decisión se dio luego del consenso entre la Municipalidad Provincial de Huánuco y las organizaciones de transportistas con el fin de prevenir el contagio del nuevo coronavirus en la región.

Según el contenido, los vehículos que circulen serán intervenidos, multados e internados en el depósito municipal; por ello, la Municipalidad exhorta a la ciudadanía tomar sus precauciones frente a las restricciones.

“Con la Policía y el Ejército se coordina el control y la fiscalización de la suspensión del transporte público en vehículos mayores y menores. La Gerencia de Transportes se reunió con representantes del Grupo Llanito, Valle Express, Obed, Tigre, Yarinacocha, Nueva Luz, etc.”, sostiene el post, publicado el 8 de agosto.

Sin embargo, la publicación es falsa. La Municipalidad señaló, a través de su cuenta oficial de Facebook, que no dispuso la suspensión del transporte público, colectivos y mototaxis. Instó a la población a no dejarse engañar y a informarse mediante sus canales oficiales.

“(...) La Municipalidad de Huánuco no ha dispuesto la suspensión del transporte público (colectivos y mototaxis) en la ciudad. Instamos a no dejarse engañar con este tipo de publicaciones falsas y denunciarlas para evitar que otras personas sean víctimas de acciones inescrupulosas. Estas publicaciones ya han sido reportadas y estamos trabajando para bloquear y eliminarlas. Al respecto, todos los comunicados se difunden por los canales oficiales de la Municipalidad de Huánuco. Exhortamos también a algunos medios de comunicación no dejarse sorprender por falsas informaciones”, se lee en parte del comunicado, con fecha 11 de agosto.

Comunicado de la Municipalidad Provincial de Huánuco. Foto: foto captura facebook de la Municipalidad Provincial de Huánuco.

Conclusión

El Bono Ayuda Familiar, la autorización del dióxido de cloro en Madre de Dios y la suspensión del servicio de transporte en Huánuco son informaciones falsas que circulan en las redes sociales en la coyuntura de la COVID-19.

Los organismos correspondientes como el Gobierno peruano, el Goremad y la Municipalidad Provincial de Huánuco desmintieron los posts a través de sus respectivos comunicados. Además, pidieron a la ciudadanía que se informen por medios de las páginas webs y canales oficiales.