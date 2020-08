Un post que fue compartido por más de 20.000 usuarios en Facebook advirtió sobre las manifestaciones de la COVID-19 en la población pediátrica. La publicación del 21 de mayo adjuntó una imagen en la cual se observan distintos síntomas que corresponden al “nuevo síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico”.

Sin embargo, el contenido es impreciso porque hasta la fecha no hay consensos de la definición y el manejo clínico del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MISC-C) que está asociado a la COVID-19.

PUEDES VER Es falso que en la UNMSM estén realizando ensayos clínicos con dióxido de cloro, como deslizó el congresista Rubén Ramos

No necesariamente el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es una “manifestación” de la COVID-19. Foto: captura facebook.

- Es impreciso señalar que el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico está asociado a la COVID-19

De acuerdo a la publicación del 27 de julio de 2020 de la Asociación Española de Pediatría, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) y el Colegio Real de Pediatría del Reino Unido (RCPCH) aún no han llegado a un consenso en cuanto a la definición y manejo clínico del síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico.

“Este nuevo síndrome resulta coincidente en el tiempo con la pandemia del SARS-CoV-2 y en la mayoría de las ocasiones se asocia con infección activa o reciente con este virus. A pesar de esto, aún no está clara la relación etiológica. La mayoría de los pacientes presentan serología IgG (enzima) positiva y aumento de biomarcadores de inflamación, lo que sugiere una disregulación inmunitaria desencadenada por SARS-CoV-2 más que un efecto patogénico directo”, explicó la Asociación Española de Pediatría.

El 15 de mayo, la OMS, a través de un informe científico, informó que niños y adolescentes en Europa y Norteamérica ingresaron a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por un cuadro inflamatorio multisistémico. En esta publicación, señaló que este síndrome estaba asociado al síndrome Kawasaki o síndrome de choque tóxico.

Los primeros resultados en laboratorio concluyeron que este síndrome inflamatorio multisistémico estaría relacionado a la COVID-19; sin embargo, la OMS advirtió que era necesario “caracterizar este síndrome y los factores de riesgo de presentarlo, comprender sus causas y definir intervenciones para tratarlo”. Por tanto, precisó que aún no se conoce “el espectro de la enfermedad” y que tampoco se sabe si la distribución en Europa y Norteamérica refleja “un patrón real o si hay casos no detectados en otros lugares”.

Según Healthy Children, el MISC-C se encuentra en investigación por científicos y pediatras especialistas. Así también, señaló que no se conoce muy bien la relación entre la COVID-19 y el síndrome inflamatorio multisistémico. Por ello, si es que un pequeño presenta síntomas relacionados al MISC-C lo recomendable es que el padre lo lleve al pediatra.

PUEDES VER Es falso que la ministra de Salud haya dicho que Ate es el distrito con más contagios de COVID-19

Por su parte, The New England Journal of Medicine, en su artículo “Síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes de EE. UU.” del 23 de julio, publicó información sobre 186 pacientes con MISC-C en 26 estados del país norteamericano. La edad promedio, en la cual se evidenció este caso, fue de ocho años. Del estudio, resultaron que 135 (73 %) habían estado previamente sanos, 131 (70 %) fueron positivos para SARS-CoV-2 mediante RT-PCR o pruebas de anticuerpos, 164 (88 %) fueron hospitalizados y 115 pacientes (62 %) eran varones.

Para Mayo Clinic, el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico ocasiona la inflamación de algunas partes del cuerpo como el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el sistema digestivo, el cerebro, la piel o los ojos. También, causa hinchazón, con enrojecimiento y dolor.

También, señaló que muchos de los niños que tienen el MISC-C tienen resultados negativos para la infección actual del SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Asimismo, la evidencia indica que muchos de ellos han estado infectados con el nuevo coronavirus en el pasado, según la prueba de anticuerpos.

“Una prueba de anticuerpos con resultados positivos significa que el sistema inmunitario del niño desarrolló proteínas en la sangre (anticuerpos), que combatieron el virus de la COVID-19”, indicó.

El MISC-C comparte algunos de los mismos signos y síntomas del síndrome de Kawasaki. “Los investigadores están trabajando para determinar si las dos afecciones están relacionadas, o si no lo están”, sostuvo Mayo Clinic.

De acuerdo a Medline Plus, la enfermedad de Kawasaki es una afección rara que en general ataca a niños pequeños (menores de cinco años de edad). Así también, se le denomina síndrome de Kawasaki o síndrome de ganglios linfáticos mucocutáneos. “Es un tipo de vasculitis, o inflamación de los vasos sanguíneos. La enfermedad de Kawasaki es grave, pero la mayoría de los niños pueden recuperarse por completo si son tratados de inmediato”, detalló.

La afección surge cuando el sistema inmunitario ataca por “error” a los vasos sanguíneos, ocasionando que estos se inflamen, estrechen o cierren, como lo explicó Medline Plus. Añadió que aún se desconoce la razón del comportamiento del sistema.

Por su parte, Adriana Tejerina, pediatra en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) - San Borja, dijo a Verificador de la República que el Kawasaki es una enfermedad que existe, está descrita en los niños y normalmente ha sido atribuida a varios virus u otras infecciones. “Siempre existió el síndrome de superinflamación. Esto quiere decir que el cuerpo reacciona de manera exagerada ante un virus o una bacteria. El tema es que, a raíz de la COVID-19, se ha visto un aumento de casos del síndrome multisistémico y de Kawasaki. Entonces se hizo esa asociación”, manifestó.

La especialista precisó que el síndrome multisistémico y Kawasaki no son iguales, aunque comparten algunas características. “No es que el síndrome ‘nació’ por el nuevo coronavirus, sino sus criterios se adaptaron. Cualquier enfermedad en niños puede producir la falla multiorgánica (...). Cuando hablamos de un síndrome multisistémico nos referimos a algo similar (al Kawasaki), pero asociado a la COVID-19. No hablamos de una enfermedad nueva, sino de una situación de superinflamación asociada a la COVID-19”, enfatizó.

La pediatra resaltó que el síndrome multisistémico se ha visto más en niños que han tenido COVID-19. “Es una respuesta exagerada del cuerpo al haber tenido el nuevo coronavirus, pero no necesariamente se dice que está causado por la COVID-19”, aclaró. Agregó, asimismo, que los criterios podrían cambiar.

El neumólogo pediatra del equipo de contingencia COVID-19 del Instituto Nacional de Salud del Niños (INSN) -Breña, Ricardo Muñoz, declaró a Verificador de La República que el síndrome multisistémico aparece cuando el virus SARS-CoV-2 ya no está en la persona. De igual modo, dijo que la población pediátrica en Perú es menor a los 18 años de edad y este síndrome afectó más a niños mayores de cuatro años.

- No se puede asegurar que los síntomas del nuevo “síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico” sean: 1) síndromes gastrointestinales, dolor abdominal, 2) fiebre alta (38 °C - 40 °C), 3) ojos rojos, 4) dolor en las extremidades e hinchazón, 5) erupciones en el cuerpo y en la zona genital y 6) inflamación de arterias coronarias y vasos sanguíneos.

Según Ricardo Muñoz, los síntomas presentados líneas arriba pertenecen al síndrome de Kawasaki y solo algunos le corresponden al síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. “Se relacionan porque comparten síntomas similares. El Kawasaki es una infección e inflamación de los vasos pequeños del cuerpo incluyendo el corazón. Genera lesión en las arterias coronarias del corazón. Pero el síndrome inflamatorio multisistémico genera una falla en la pared del ventrículo izquierdo del corazón”, declaró.

El especialista explicó que un síndrome presenta síntomas y signos donde muchas veces la etiología es muy variable. “Existen muchos síntomas sugestivos a la enfermedad de Kawasaki que es rara en sí. (…) La infección de la COVID-19 genera cuadros clínicos muy sugestivos. (…) No hay un consenso en cuanto al manejo del síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Como se tiene la experiencia del Kawasaki se ha estado tratando (al síndrome multisistémico) de manera parecida”, contó.

Entre los principales síntomas del síndrome asociado a la COVID-19, de acuerdo al neumólogo pediatra del INSN, se puede destacar: fiebre más de cuatro días, asociada a un dolor abdominal que puede estar acompañado de diarrea; ronchas en el nivel del tórax y abdomen; presencia de manos rojas —eritema— y shock —presión baja del paciente. “Lo mejor, cuando se presentan algunos de estos síntomas, es recurrir al pediatra”, recomendó.

Por su parte, Adriana Tejerina, comentó que los síntomas presentados líneas arriba son criterios del síndrome de Kawasaki, que podrían también aparecer en el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. “No son iguales. Cada uno maneja criterios médicos (...). No necesariamente (comparten todos los síntomas). Pero son síndromes que se superponen. Comparten algunas características en común. Pero cada uno tiene sus criterios”, precisó.

La especialista sostuvo que hay ya algunos criterios de este síndrome. “Es una enfermedad severa que requiere hospitalización. Se da en personas menores de 21 años. Hay presencia de fiebre más de 38 °C. Algunos criterios de laboratorio (PCR y Prueba rápida). Compromete órganos. Pacientes que hayan dado positivo a la COVID-19”, señaló. “La mortalidad no es tan alta”, continuó declarando.

En el artículo del “Síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes de EE. UU” de The New England Journal of Medicine, se expuso que la afectación de órganos y sistemas por la MISC-C estaban el sistema gastrointestinal en 171 pacientes (92 %), cardiovascular en 149 (80 %), hematológico en 142 (76 %), mucocutáneo en 137 (74 %) y respiratorio en 131 (70 %).

Se informó, además, que el tiempo promedio de hospitalización fue de siete días y que 148 pacientes (80 %) recibieron cuidados intensivos, 37 (20 %) recibieron ventilación mecánica, 90 (48 %) recibieron soporte vasoactivo y cuatro (2 %) fallecieron. También se dio a conocer que los aneurismas de las arterias coronarias fueron documentados en 15 pacientes (8 %) y que las características eran similares a la enfermedad de Kawasaki en 74 (40 %).

Para Mayo Clinic, estos son los signos y síntomas del síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, aunque precisó que no en todos los niños se presentan:

Fiebre que dura 24 horas o más Vómitos Diarrea Dolor en el estómago Erupción cutánea Ojos rojos Enrojecimiento o hinchazón de los labios y la lengua Sentirse inusualmente cansado Enrojecimiento o hinchazón en las manos o los pies

Los signos que advierten que se trata de una emergencia para el MISC-C son:

Incapacidad de despertarse o de permanecer despierto Dificultad para respirar Dolor en el pecho o presión que no desaparece Confusión que es nueva Labios o cara de color azulado Dolor de estómago grave

De acuerdo a Medline Plus, entre los síntomas del síndrome de Kawasaki están:

Fiebre alta que dura al menos cinco días

Sarpullido, a menudo en la espalda, el pecho y la ingle

Manos y pies hinchados

Enrojecimiento de los labios, revestimiento de la boca, lengua, palmas de las manos y plantas de los pies

Conjuntivitis

Ganglios linfáticos inflamados

En algunas ocasiones, como lo dijo Medline Plus, puede afectar las paredes de las arterias coronarias, encargadas de llevar sangre y oxígeno al corazón. La enfermedad de Kawasaki también puede mermar otras partes del cuerpo, incluyendo el cerebro y el sistema nervioso, el sistema inmunitario y el sistema digestivo.

Conclusión

El post es impreciso porque hasta el momento el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a la COVID-19 no contempla una definición ni manejo clínico consensuado. Actualmente se encuentra en investigación la relación entre el síndrome y el nuevo coronavirus.

Los síntomas del síndrome inflamatorio son similares, pero no iguales a los del síndrome de Kawasaki. Lo recomendable es que, si el niño o adolescente que presenta la sintomatología señalada, consulte a un especialista.