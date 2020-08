Una imagen que circula en Facebook advierte que, supuestamente, “médicos” habían descubierto productos de Plaza Vea, Tottus, Wong, Saga Falabella y Metro que “contendrían coronavirus”. “Muy lamentable, estas empresas son de accionistas mayoritarios de capitales chilenos por estrategia (ante la situación de) que el Perú entre en una recesión económica. Pueden estar introduciendo sus productos contaminados (...)”, alerta el post del 1 de agosto que, según la plataforma de la red social, fue visualizado 1.100 veces en las últimas 24 horas.

Sin embargo, esta información es falsa porque no hay evidencias de que médicos hayan señalado que los productos contengan SARS-Cov-2 (el virus que causa la COVID-19) y tampoco hay algo que compruebe que los productos podrían estar infectados.

Es falso que médicos descubrieron “productos” de supermercados con el virus de la COVID-19. Foto: captura Facebook.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el SARS-CoV-2, el coronavirus que ocasiona la enfermedad de la COVID‑19, se contagia de persona a persona a través de gotículas “que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar”.

Asimismo, la entidad señaló que dichas partículas expulsadas por una persona infectada pueden caer sobre los objetos y superficies de modo que otras pueden infectarse si entran en contacto con estos y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca.

Este coronavirus puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 horas en superficies de cartón, según la OMS.

Así mismo, el Ministerio de Salud (Minsa) concuerda con las formas de contagios del coronavirus contemplados por la OMS. Revisamos los comunicados oficiales hasta antes de la fecha de la publicación viral y no se emitió ninguna alerta sobre “productos que contendrían coronavirus”, distribuidos en Plaza Vea, Tottus, Wong, Saga Falabella y Metro.

En comunicación con Verificador La República, la Defensoría del Pueblo (DP) sostuvo que “este tipo de anuncios en Facebook no han sido materia de ninguna queja formal ante la institución. No hemos recibido ninguna queja ni ninguna otra comunicación sobre este tipo de anuncios”.

Para Godofredo Talavera, presidente de la Federación de Médicos Peruanos (FMP), no está bien decir que los productos de los supermercados tienen coronavirus. “No es correcto porque quienes transmiten el virus son las personas. Estas tienen el virus y son las que están contagiando los productos. Nadie ha dicho que tales alimentos estén infectados. Pero sí estamos seguros que hay un riesgo de contagio”, declaró a este medio.

Todas las ‘cosas’ pueden ser portadoras de infección, según el presidente de la FMP. “Si alguien no se cuida y no toma las medidas de prevención adecuadas, luego agarra cualquier producto, alimento o material de limpieza y no se lava las manos, va a tener el virus (...) Todos los que compran tienen el riesgo de contagiarse”, enfatizó.

Según Talavera, no hay una cantidad estimada de personas que se contagien por productos. “No existe. No se podría determinar. Lo que sí hay son personas que se contagian en el mercado donde hay mucha gente”, ya que a veces no se guarda la distancia social.

Por su parte, Augusto Tarazona, infectólogo y vocal del Colegio Médico del Perú (CMP), explicó que no existe evidencia de que las personas se contagien al tocar una superficie o producto contaminado de coronavirus. Si bien existe la probabilidad, esta sería mínima. “No hay evidencia, nadie ha reportado esta forma de contagio (que él tenga conocimiento). Es una probabilidad teórica. Nadie ha demostrado que aquí hay 10 personas que se han contagiado mediante esa forma. No hay un estudio que nos diga eso”, especificó.

Para el vocal del CMP, la lógica de contagio del SARS-CoV-2 es la siguiente: “Si una persona tiene el virus y lo lleva a su mano luego de estornudar o toser (…) Con la mano contaminada coge un objeto del supermercado u otro lugar y unos instantes después otra persona coge ese mismo objeto (..) entonces, el virus pasa a la mano de esta persona y, si no se lavó las manos, se toca la mano a la nariz, al ojo, a la boca por algún motivo, entonces allí puede coger el virus”.

De acuerdo al especialista, indirectamente (el objeto) puede ser “un intermediario entre persona y persona, pero la condición es que haya un enfermo que lleve el virus, contamine el producto y la otra persona que agarre el producto sin lavarse las manos”. Augusto Tarazona reiteró que la mayor parte del contagio es entre individuos porque han estado cerca a un infectado.

Asimismo, para el vocal del CMP saber si una persona se contagió de coronavirus luego de haber tocado algún producto se tendría que comprobar por medio de un “estudio de cultivo de virus”, es decir, examinar unos productos para saber si lo tiene o no. “La otra forma sería que de 100 personas que han ido a ese supermercado. 20 o 30 se hayan infectado, pero tendría que comprobarse que estas no hayan tenido contacto en otros sitios. Es muy complejo decir que tal supermercado o lugar es fuente de contagio”, dijo el vocal del CMP.

Para Augusto Tarazona, la concentración de personas representa un riesgo de contagio porque es estar cerca a otras y porque los infectados con el coronavirus están dejando a través de sus manos el virus en los productos o en los lugares al cual otra persona puede tocar.

En una publicación del 31 de enero, Verificador La República determinó como falsa la información de que cerca de 200.000 personas infectadas llegaban a Perú y que los productos chinos estaban contagiados de coronavirus. La embajada de la República Popular China en el Perú emitió un comunicado oficial el 30 de enero calificando la publicación como “infundada”.

El epidemiólogo Jorge Tarrillo aclaró para dicha publicación que el modo de transmisión del coronavirus se da a través del contacto directo con una persona infectada o con un animal portador. De esta manera, descartó que los productos chinos propaguen el virus.

En esta información, se incluyó la explicación del subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el doctor Jarbas Barbosa, quien mediante un video público, señaló que el coronavirus puede ser transmitido “como muchos virus que producen enfermedades respiratorias”. Es decir, a través de los fluidos —como la saliva— de una persona infectada.

Comunicado de Supermercados Peruanos

La empresa Supermercados Peruanos, a la cual pertenece Plaza Vea, compartió su comunicado a Verificador La República sobre la imagen difundida en Facebook.

”Supermercados Peruanos rechaza esta noticia falsa sobre productos vendidos contaminados con COVID-19 que viene circulando en las redes. Somos una empresa peruana que cumple debidamente con los protocolos y controles establecidos por la legislación vigente y estrictas políticas internas”, dijo.

Conclusión

La publicación en Facebook es falsa porque no existen evidencias de que los médicos hayan descubierto que los productos de Tottus, Wong, Metro, Saga Falabella y Plaza Vea contendrían coronavirus.

Tampoco hay un estudio científico sobre productos “infectados” con coronavirus y que estos constituyan un riesgo a la salud. Especialistas indicaron que las probabilidades de contagio de una persona con un objeto u otra cosa son mínimas y aún no están demostradas.

Verificador de La República se comunicó con Tottus, Metro y Wong pero, hasta el cierre de la edición, no recibió respuesta oficial de ninguno de los supermercados. Por otro lado, este medio no pudo contactar con Saga Falabella.