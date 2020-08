En Facebook ha circulado una amplia lista con supuestas recomendaciones para que las personas eviten que el nuevo coronavirus los afecte de manera severa. Han llamado más la atención los consejos que, según dicen, se aplican en las áreas de aislamiento de los hospitales.

“Medicamentos que se toman en hospitales de aislamiento”, anuncia el post. “De (10 a 11) horas, sentado al sol durante 15 o 20 minutos”, destaca como una de esas recomendaciones.

La publicación ha sido compartida más de 4.000 veces.

La lista de consejos no forman parte del protocolo de las áreas de aislamiento

La publicación de Facebook alerta sobre siete “consejos de hospitales de aislamiento”. Entre ellos resaltan (1) vitamina C-1000, (2) Vitamina E, (3) sentarse al sol durante 15-20 minutos, (4) comida con huevo una vez, (5) dormir un mínimo de 7 a 8 horas, (6) beber 1,5 litros de agua a diario y (7) todas las comidas deben ser tibias.

Verificador conversó con Manuel Díaz, director médico del Ambiente de hospitalización temporal del Hospital Cayetano Heredia, sobre los protocolos que se aplican en las áreas de aislamiento de los centros de salud del país.

En principio, él desmintió que esta lista con siete recomendaciones tuviera algún efecto sobre el tratamiento de esta enfermedad, pero resaltó que algunas de esas recomendaciones forman parte de sugerencias generales para mantener una buena salud.

Sobre el uso de vitamina C mencionó que “es más una generalidad, puesto que juega un rol importante como parte del antioxidante que le damos a los pacientes con gripe, pero no forma parte del protocolo”.

Al respecto, la exdecana del Colegio de Nutricionistas del Perú, Saby Mauricio, declaró a La República que este alimento no evita el contagio de la COVID-19, pero ayuda a reforzar el sistema inmune. “No quiero que se diga que tomando solamente vitamina C una persona no se va a contagiar de coronavirus: eso no es verdad. Lo que se tiene que hacer es fortalecer el sistema inmune y tener una alimentación balanceada”, aclaró.

Además, sobre la vitamina E el médico Manuel Diaz señaló que lo más probable es que en la publicación lo recomienden por sus propiedades como antioxidante. “Los antioxidantes deberían jugar un rol importante, pero no hay una evidencia que me digan que forman parte del tratamiento”, subrayó.

En cuanto a la recomendación de poner al paciente al sol, Díaz la rechazó rotundamente. Esta creencia también ha sido desmentida por la Organización Mundial de la Salud, cuyos miembros explicaron que exponerse al sol no elimina el virus.

Asimismo, sobre el consumo del huevo manifestó que es solo una generalidad, puesto que una buena alimentación es importante para gozar de buena salud. “Los huevos tienen proteína, pero forman parte de una dieta proteica, no específicamente para este tipo de paciente”, expresó.

Finalmente, sobre dormir 8 horas, tomar 1,5 litros de agua y comer los alimentos tibios señaló que forman parte de consejos generales y no se aplican específicamente en las áreas de aislamiento de los hospitales.

“También son generalidades, pero tienen un poquito de lógica porque parten de una recomendación general de salud”, indicó. “Dormir bien es importante porque se ha demostrado que el descanso permite que el sistema de defensa esté activo y el tema de la hidratación también (es relevante)”, agregó.

Por último, resaltó que el protocolo que aplican a los pacientes COVID-19 se basan en 4 pilares principales: la oxigenoterapia, la anticoagulación, los antiinflamatorios y el manejo de las comorbilidades.

Consumir alimentos alcalinos no elimina el virus

Otra de las recomendaciones que brinda esta publicación consiste en consumir alimentos alcalinos para acabar con el nuevo coronavirus.

“Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer para eliminar el virus es consumir más alimentos alcalinos por encima del nivel de acidez del virus”, señala previo a mencionar muchos alimentos como el plátano, el limón, el ajo y la palta.

Sin embargo, en una verificación anterior explicamos que el consumo de alimentos no altera el pH de la sangre. El representante del Colegio de Nutricionistas de Lima, Edinson Sánchez, dijo que “los alimentos no modifican el pH sanguíneo” y explicó que al ingresar al organismo estos sufren cambios debido al proceso de digestión y absorción de nutrientes.

Además, el American Institute for Cancer Research precisa que la variación en el pH de la sangre indica una alteración en el cuerpo, pero no es la causa. “Si se vuelve demasiado ácido o alcalino, eso pondría en peligro la vida y generalmente es una indicación de un problema de salud grave, no la causa”.

Por último, en Verificador demostramos que los datos que se proporcionan sobre el pH de los alimentos son erróneos y que no hay pruebas de que la “dieta alcalina” cure enfermedades.

Conclusión

Las recomendaciones de una publicación de Facebook con “consejos del interior de los hospitales en aislamientos” se basan en recomendaciones generales para mantener una buena salud; sin embargo, no son específicos para el tratamiento de pacientes positivos para la COVID-19. Además, no es cierto que consumir alimentos alcalinos ayude a alterar el pH de la sangre y a eliminar el virus. Por lo tanto, es falsa la publicación de Facebook sobre “consejos de los hospitales de aislamiento”.