Una imagen circula en Facebook sobre algunas declaraciones del Colegio Médico de Arequipa respecto al uso de la ivermectina en pacientes con coronavirus. El contenido, que le pertenece al medio de comunicación El Pueblo, señaló: “¡No te automediques! Colegio Médico aclara que ivermectina cura la COVID-19, pero no la previene. Solo deberían tomarla quienes tienen un diagnóstico certero de la enfermedad”.

Sin embargo, esta publicación es imprecisa porque la ivermectina es parte del manejo del tratamiento de la COVID-19, pero no “cura” ni previene la enfermedad.

Imagen en Facebook.

El estudio “The FDA-approved drug ivermectin inhibits the replication of SARS-CoV-2 in vitro”, publicado en Science Direct en junio de 2020, hizo una prueba de la actividad antiviral de la ivermectina —fármaco aprobado para las infecciones parasitarias por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)— hacia el SARS-Cov-2, el virus que ocasiona la enfermedad de la COVID-19. Señaló que el medicamento inhibe al SARS-CoV-2 y es “capaz de lograr una reducción de 5.000 veces en el virus a las 48 horas en cultivo celular”.

En tanto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) revisó los estudios sobre tratamiento de este fármaco en humanos con COVID-19, in vitro (laboratorio) e in vivo (clínicos), publicados de enero a mayo del 2020. “Los estudios sobre ivermectina presentan un riesgo elevado de sesgo, muy poca certeza de la evidencia y que la evidencia existente es insuficiente para llegar a una conclusión sobre sus beneficios y sus daños”, se concluyó en un informe publicado el 23 de junio.

A pesar de que la OPS publicó una lista de medicamentos esenciales para el manejo de pacientes COVID-19 que ingresan a UCI con sospecha o diagnóstico confirmado, donde no incluyó a la ivermectina, la entidad aclaró que estos fármacos corresponden a tratamientos de los cuadros clínicos más frecuentemente usados en pacientes hospitalizados en UCI por infección por COVID-19 y cuadros asociados.

“Las presentaciones farmacéuticas recomendadas pueden variar según el país. Tampoco se incluyen medicamentos específicos para el tratamiento de COVID-19 por no existir, por el momento, evidencias científicas de alta calidad que avalen su uso. Esta lista se actualizará con base en la aparición de nuevas evidencias al respecto”, explicó en el documento, publicado en marzo de 2020.

El Ministerio de Salud (Minsa) contempla en su guía nacional, con un nivel de evidencia baja, el uso de ivermectina, así como de otros fármacos en casos leves y moderados, según la Resolución Ministerial N° 270-2020-MINSA. Aunque en la normativa se precisó que este medicamento como otros deben ser recetados al paciente, previa evaluación médica y consentimiento informado.

Por su parte, el decano del Colegio Médico de Arequipa, Javier Gutiérrez Morales, afirmó que no hay una cura demostrada de la COVID-19 y el uso de la ivermectina solo ayuda en el tratamiento. “Los medicamentos que se han usado (para el coronavirus) fueron por las evidencias clínicas. (La ivermectina) mejora la respuesta al problema viral en el estadío uno (caso leve). No es un medicamento curativo”, declaró a Verificador de La República.

La COVID-19 es una enfermedad que se encuentra aún en estudio, por ello, los medicamentos que resultaron favorables pueden cambiar, según el galeno. “Esta es una enfermedad muy cambiante en los últimos meses. Los medicamentos pueden tener un resultado favorable, pero después se les hace seguimiento con mayor cantidad de pacientes y se observa que los beneficios que aparentemente habían dado no son tan ciertos y se está revalorando. Ello no solo pasa con el uso de la ivermectina, sino con todos los medicamentos”, señaló.

Similar afirmación tuvo el presidente de la Federación Médica del Perú (FMP), Godofredo Talavera, cuando dijo que la ivermectina en casos leves disminuye la replicación viral del SARS-CoV-2, pero esto podría cambiar porque hay otros fármacos que en un principio dieron buenos resultados, pero que ahora no. “Eso ha ocurrido con la hidroxicloroquina (...) incluso ahora la ivermectina se está cuestionando aunque la guía nacional todavía la incluye”, había precisado para una verificación anterior.

Javier Gutiérrez Morales afirmó que tampoco hay un “medicamento profiláctico” para la COVID-19 (que prevenga la enfermedad). “Las personas toman (ivermectina) para no enfermarse del coronavirus y dejan de cuidarse y cumplir con las medidas de bioseguridad. El fármaco actúa como un potenciador del sistema inmune, a fin de mejorar la respuesta del paciente y enfrentarse mejor al coronavirus”, dijo.

Asimismo, el decano del Colegio Médico de Arequipa explicó que no recomienda la automedicación de la ivermectina en ningún caso, porque es mejor que el médico evalúe a la persona. “El estado de estrés (de la población) es de tal magnitud que están confundiendo síntomas de la COVID-19 con otras causas (..), hay gente con asma que presenta tos y piensa que tiene coronavirus. (...) Esto está haciendo que el medicamento se use en momentos que no es necesario. Y cuando la persona tenga en sí los síntomas, no tendrá los efectos esperados”, sostuvo.

El vocal del Colegio Médico del Perú (CMP), Augusto Tarazona, quien fue entrevistado para una publicación del 17 de junio, dijo que el “uso de la ivermectina fue aprobado en el Perú respaldado por su acción viricida y también por su efecto inmunomodulador”. Asimismo, señaló que el efecto que buscaba el fármaco es el de “entrar dentro de la célula que está en el virus” y neutralizar su acción en pacientes con síntomas y comorbilidad (quienes presentan otras enfermedades como la diabetes), por lo que un uso preventivo no sería útil. “No tendría sentido; ni técnico, ni práctico”, enfatizó.

En esta misma publicación, el decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Marcial Torres, señaló que la ivermectina se ingiere, durante el tratamiento de seres humanos, por vía oral. En un momento determinado, hay “grandes concentraciones del medicamento en el torrente sanguíneo”, lo que permite que actúe. “En uno, dos o tres días mi organismo va a eliminarlo. Eso no me hace inmune”, explicó.

Así también, señaló que si se tomara sin evaluación médica, se podrían presentar reacciones adversas como náuseas, mareos y debilidad. En el caso de una hipersensibilidad a la ivermectina, el cuadro médico sería más grave, según Marcial Torres.

Conclusión

El contenido de la imagen es imprecisa porque no cuenta con el respaldo del decano del Colegio Médico de Arequipa, Javier Gutiérrez Morales, quien sostuvo que la ivermectina no “cura” el coronavirus, puesto que este fármaco solo puede ayudar en el manejo del tratamiento de la COVID-19. A nivel nacional e internacional no hay un medicamento en particular que logre sanar a los pacientes con coronavirus.

Sin embargo, es cierto que el fármaco no se usa de manera preventiva, ni tampoco sin la intervención médica, ya que podría generar efectos adversos e inesperados a los deseados. Especialistas explicaron que no hay medicamento que prevenga el coronavirus y la ivermectina se usa en pacientes con síntomas de la COVID-19. Asimismo, indicaron que cada paciente comprende organismos diferentes que responden de manera distinta a cualquier enfermedad, por ello la importancia de la evaluación médica antes del uso de la ivermectina.

Verificador La República intentó sin éxito obtener alguna respuesta del medio de comunicación El Pueblo.