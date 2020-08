En Facebook ha circulado una publicación que asegura que tomar una infusión de hoja de guayaba, limón y miel “puede prevenir o revertir los efectos de la COVID-19”.

“La hoja de guayaba es un poderoso anticoagulante, que actúa casi instantáneamente y ayuda a circular la sangre con normalidad, y lo que hace esta enfermedad es coagular la sangre y eso causa la pérdida de oxígeno”, explica la publicación que ha sido compartida más de 1.800 veces.

Otras versiones aseguran que la hoja de guayaba no solo sirve para contrarrestar los síntomas, sino también a manera de prevención. “Si uno no tiene síntomas de la COVID-19 puede tomar esta infusión una vez al día (por la noche) para ayudar a prevenir la infección”.

Además, estos post que han sido compartidos más de 4.000 veces adjuntan estudios que probarían su “efectividad” contra el nuevo coronavirus.

La publicación muestra 15 estudios que solo se aplicaron en pruebas en laboratorio y en animales.

Sin embargo, no existen estudios que prueben la efectividad de esta planta en la prevención o cura de la COVID-19. Una búsqueda en el portal Web of Science no arrojó ningún resultado relacionado.

No hay estudios que demuestren la efectividad de la hoja de guayaba en la COVID-19. Fuente: Web of Science

Además, revisamos cada uno de los estudios citados en la publicación y descubrimos que las 15 investigaciones han analizado los efectos de la hoja de guayaba en pruebas en laboratorio (in vitro) y en animales (in vivo), mas no en humanos. Además, 2 de estas solo consistieron en la revisión y resumen de los ensayos realizados anteriormente.

La especialista en nutrición Nathaly Aguilar explicó a Verificador que las propiedades que se le atribuyen a esta planta sí son las de antioxidante y antiinflamatoria; sin embargo, resalta que hasta el momento no hay pruebas que confirmen su efectividad para el nuevo coronavirus.

“A la hoja de guayaba se le atribuye el efecto de que es antiinflamatoria y que aporta antioxidantes. En general, son las características de todas las hojas”, subraya. Agrega que “a la fecha no existe evidencia científica para que se pueda realizar una recomendación abierta (sobre esta planta)”.

Ello ha sido confirmado por la bioquímica y botánica Raquel Bridi, quien en declaraciones para AFP Factual mencionó que a pesar de sus abundantes compuestos, los estudios existentes son insuficientes.

“Se han realizado investigaciones in vitro e in vivo (en animales) para esclarecer las propiedades de esta planta. Pero los estudios clínicos, o sea en humanos, aún son muy escasos y no comprueban estas propiedades”, declaró.

Asimismo, la nutricionista Nathaly Aguilar indicó a este medio que también existen riesgos del consumo excesivo de esta planta medicinal.

La publicación en Facebook anuncia que “aunque la hoja no es tóxica su sobreuso puede causar constipación”. Al respecto, Aguilar aconseja que solo se debe tomar 30 gramos al día y por un máximo de 15 días, sino podría producirse una intoxicación.

Por último, la Organización Mundial de la Salud ha comunicado que a pesar de los avances que ha habido hasta ahora no hay una cura para la COVID-19. “Actualmente no existe ningún medicamento autorizado para curar la COVID-19″, expresa en su página web.

Otras plantas presentadas como la “cura” a la COVID-19

No es la primera vez que usuarios de Facebook utilizan los beneficios de las plantas medicinales para asegurar que estas son la cura al nuevo coronavirus.

Anteriormente, Verificador demostró que no hay pruebas de que la hoja de coca sirva para prevenir y mitigar los efectos de la COVID-19. En esa ocasión, el infectólogo Carlos Medina aseguró que aunque ayude a fortalecer el sistema inmunológico, esto no evita que las personas se contagien.

Además, en una nota anterior explicamos que el matico no contiene ivermectina natural, puesto que la ivermectina es un compuesto sintético que no se puede hallar en productos naturales.

Al respecto, la especialista Nathaly Aguilar menciona que las plantas “pueden ser antiinflamatorias y pueden aportar antioxidantes, pero no van a reemplazar a un medicamento”.

La automedicación

A pesar de que las plantas tienen múltiples beneficios para la salud, su consumo debe ser moderado y de preferencia recomendado por un especialista.

Nathaly Aguilar también afirmó que un error que se suele cometer es consumir estas infusiones junto a las comidas principales, hecho que interfiere con el proceso de absorción de nutrientes.

“Yo siempre recomiendo que las infusiones sean antes o después de las comidas principales porque también estas infusiones pueden causar interferencia y disminuir la absorción de otros nutrientes como el hierro y el calcio”, aseveró.

Por ello, el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud recomiendan consultar con un especialista ante la presencia de síntomas del nuevo coronavirus. “Si tiene síntomas, llame a su proveedor de atención sanitaria o a la línea directa para la COVID-19 con el fin de obtener ayuda”, advierte la OMS.

Conclusión

A pesar de los múltiples beneficios de la hoja de guayaba, no existe evidencia científica que compruebe su efectividad en la prevención o cura del nuevo coronavirus. Además, su consumo excesivo puede ocasionar intoxicaciones. Por lo tanto, es falso que la hoja de guayaba previene y trata los síntomas de la COVID-19.