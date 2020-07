Los beneficios otorgados por el Programa de Garantías del Gobierno Nacional “Reactiva Perú” a distintas empresas se divulgaron en Facebook. La publicación viral indicaba que el presidente Martín Vizcarra había “entregado 100 millones a farmacias chilenas para que recuperen su pérdidas durante la pandemia”.

“La suma de 100 millones de soles al hombre más rico del Perú. Carlos Rodríguez Pastor, dueño de la cadena de farmacias más grande en todo el Perú”, decía una publicación del 10 de junio, la cual fue compartida más de 3.600 veces.

Publicación de Facebook tergiversa información real.

Tal como aparece en el portal Reactiva Perú del Ministerio de Finanzas y Economía, nueve compañías del Grupo Intercorp fueron beneficiadas por el programa. Esto fue expuesto por Ojo Público a mediados de junio. El Banco de Crédito del Perú aprobó cinco de esas solicitudes; Scotiabank, tres y Banco Pichincha, una.

Nombre de la empresa RUC Entidad otorgante Monto del préstamo (S/) Colegios Peruanos S. A. (Innova School) 20510713363 Scotiabank 10.000.000 Cineplex S. A. (Cineplanet) 20429683581 Scotiabank 10.000.000 Nessus Hoteles Peru S. A. (Casa Andina) 20505670443 Crédito 10.000.000 Tiendas Peruanas S. A. (Oechsle) 20493020618 Banco Pichincha 10.000.000 Química Suiza S. A. C. 20100085225 Crédito 10.000.000 Real Plaza SRL 20511315922 Crédito 10.000.000 Universidad Tecnológica del Perú 20462509236 Scotiabank 10.000.000 Homecenters Peruanos S. A. (Promart Homecenter en Lima) 20536557858 Crédito 10.000.000 Homecenters Peruanos Oriente S. A. (Promart Homecenter en Ucayali) 20394077101 Crédito 10.000.000

Fuente: Lista de empresas beneficiadas Reactiva Perú

Colegios Peruanos S. A. (Innova School), Cineplex S. A. (Cineplanet), Universidad Tecnológica del Perú, Tiendas Peruanas S. A. (Oechsle), Nessus Hoteles Peru S. A. (Casa Andina), Química Suiza S. A. C., Real Plaza SRL, Homecenters Peruanos S. A. (Promart Homecenter en Lima) y Homecenters Peruanos Oriente S. A. (Promart Homecenter en Ucayali) calificaron para un préstamo de 10 millones de soles cada una.

Es decir, no es cierto que el monto recibido por las empresas del Grupo Intercorp fue de 100 millones de soles. Entre todas, calificaron para 90 millones en moneda local.

Por otro lado, todo el monto no fue para negocios del sector salud. En enero del 2018, una de las compañías del Grupo Intercorp, InRetail Perú, adquirió todas las acciones de Quicorp S. A., tal como lo detalló El Comercio. Así, la empresa obtuvo Química Suiza y las cadenas de farmacias Mifarma, BTL y Fasa. Este 2020, Química Suiza S. A. C. recibió un préstamo de 10 millones de soles a través del programa Reactiva Perú y no “100 millones” como asegura el post viral.

Finalmente, la decisión de a qué empresa se le otorga el préstamo no depende del presidente Martín Vizcarra. Esta recae en el banco de desarrollo estatal COFIDE (antes Corporación Financiera del Perú), tal como lo anunció la misma institución en su página oficial.

Conclusión

Si bien se basa en información real —nueve empresas del Grupo Intercorp recibieron, entre todas, 90 millones de soles— la publicación viral tergiversa los hechos. La suma de los préstamos no está orientada solamente a las farmacias ni alcanza los 100 millones de soles, tal como indica el post. En consecuencia, calificamos este contenido viral como engañoso.