En redes sociales viene circulando una publicación que afirma que los ciudadanos venezolanos serán beneficiados por el Gobierno peruano con un bono de S/ 900.

De acuerdo con el viral, que hasta el 23 de julio ha sido compartido por más de 200 personas, este subsidio supuestamente “tiene que ser aprobado por el Congreso”. No obstante, todo esto es falso.

Una de las publicaciones compartidas.

No es cierto que se haya aprobado un bono de S/ 900 para ciudadanos venezolanos

Con la finalidad de mitigar el impacto generado por la paralización de la economía peruana a causa de la pandemia de la COVID-19, el Gobierno peruano dispuso la creación de un paquete de subsidios monetarios para atender a la población más vulnerable.

A la fecha, los únicos bonos entregados por el Poder Ejecutivo son el Bono Rural, el Bono Independiente, el Bono Yo me quedo en casa y el Bono Familiar Universal. Cada uno correspondía a un pago íntegro de S/ 760 o de dos armadas de S/ 360 cada una a sus acreedores.

Estos subsidios fueron aprobados por el Estado mediante los Decretos de Urgencia N° 042-2020, Nº 036-2020, N° 027-2020 y N° 052-2020, respectivamente.

No obstante, ningún canal de comunicación oficial del Gobierno ha publicado la aprobación de la entrega de algún supuesto bono de S/ 900 destinado a los ciudadanos venezolanos en el Perú, tal como afirma la publicación viralizada.

Una búsqueda en el portal web de El Peruano arroja que la única norma relacionada a la situación de ciudadanos foráneos en el país expedida durante el estado de Emergencia nacional fue una resolución de la Superintendencia Nacional de Migraciones que autoriza “el uso de Constancias en favor de ciudadanos extranjeros que habiendo efectuado diversos trámites no recabaron el carné de extranjería ni el PTP (Permiso Temporal de Permanencia”.

Regina de la Portilla, vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), confirmó a La República que “hasta este momento, no hay bonos por parte del Gobierno para extranjeros”.

La oficial de Información Pública de la entidad apuntó que algunas Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales brindan “apoyo en asistencia humanitaria para refugiados y migrantes”.

“En algunas ocasiones, para casos extremadamente vulnerables, [la ayuda] puede ser en efectivo, transferencia o voucher para acceso a alimentos o productos de primera necesidad. Estas ayudas son financiadas en su gran mayoría por donaciones internacionales”, apuntó.

El Congreso tampoco ha admitido a trámite la revisión de esta supuesta medida porque no existe

Los bonos ideados por el Gobierno en el contexto de la pandemia ocasionada por la expansión del nuevo coronavirus fueron creados mediante Decretos de Urgencia.

El inciso 19 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú faculta al Presidente de la República a “dictar medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley, en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso”.

Es decir, una vez publicado el Decreto de Urgencia, el Parlamento puede modificarlo o derogarlo. No obstante, ya que no existe la norma que la publicación viral insta a revisar, no hay forma de que el supuesto bono sea “revisado por el Congreso”.

Asimismo, Verificador constató que el apartado del portal online del Parlamento destinado a los proyectos de Ley presentados ante las instancias correspondientes no arroja ningún resultado cuando se digital la búsqueda de algún subsidio destinado a ciudadanos foráneos.

Buscador de proyectos de Ley del Congreso.

Medio local no es el origen de este bulo

El texto que acompaña a la publicación en las redes sociales señala que la “fuente” de información es un medio local. Sin embargo, el motor de búsqueda interno de su página web no registra entrada alguna relacionada al tema.

Buscador interno de medio local.

De la misma manera, el buscador de Google solo da cuenta de una entrada que vincula al medio con las palabras clave. Se trata de una nota del pasado abril donde el por entonces ministro de Relaciones Exteriores Gustavo Meza-Cuadra señalaba que los venezolanos en el país recibirían un “apoyo económico”, pero que este sería “de menor escala que el Bono 380”, en referencia al Bono Yo me quedo en casa, y que provendría de la comunidad internacional.

Nota del medio local.

“Ese es un tema que nos ha preocupado desde el inicio porque es una comunidad muy vulnerable como comprenderás. Así que nos hemos reunido con el Acnur y también con la Unión Europea y les explique esta urgencia con la comunidad venezolana”, aseguró en esa oportunidad.

Previamente, Verificador ha desmentido otras publicaciones centradas en la comunidad de ciudadanos venezolanos en el Perú motivadas por la xenofobia, como aquella que aseguraba que la activista Paulina Facchin exigió el Bono Yo me quedo en casa para sus compatriotas o que bandas conformadas por venezolanos secuestren niños.

Por ese motivo, no se descarta que este viral pase a engrosar la lista.

Conclusión:

El Gobierno peruano no ha creado ningún bono destinado a ciudadanos extranjeros. No ha sido gestionado por el Poder Ejecutivo mediante algún Decreto de Urgencia, ni tampoco se encuentra a trámite en forma de proyecto de Ley en el Congreso. Asimismo, el medio local que propone el viral como fuente de información no registra ninguna nota relacionada con el tema. Por lo tanto calificamos este viral como falso.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico, los viernes, los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.