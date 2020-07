Una publicación de Facebook recomienda tomar una taza de limón y 3 aspirinas para “curar” la COVID-19. El protagonista del video subraya que no es doctor y que solo cuenta su experiencia. Sin embargo, menciona algo intrigante, pues asegura que consumir tres aspirinas no hace daño al organismo.

“Háganlo viral, por favor. Háganme caso, yo no soy médico. Si bien no te hace, mal tampoco”, afirma. “Es tres aspirinas, miel para que no sepa tan amargo y un limón entero”, recomienda. Además, su hermano — quien graba el video — señala que “esa viene siendo la cura”. “De verdad pensamos que es la cura porque ahora estamos todo bien”, concluye.

El video ha sido compartido más de 300 mil veces.

En Verificador revisamos estudios científicos y consultamos con tres especialistas en química farmacéutica, infectología y cardiología, quienes nos confirmaron que la automedicación con aspirina es perjudicial para la salud.

La aspirina es uno de los medicamentos más utilizados en el mundo para el tratamiento de diferentes malestares; sin embargo, los especialistas sostienen que su uso varía según la dosis, razón por la que la prescripción médica resulta de vital importancia.

“Existe una dosis que es cardiológica antiaterogénica, es decir, que evita que se formen placas de colesterol y demás, y existen dosis que son antiinflamatorias”, indica el infectólogo Mariano Alarcon.

La directora técnica de farmacia de la Digemid, Janireth Pahuara, concuerda con esa afirmación y explica cómo es que la concentración del principio activo de la aspirina, el ácido acetilsalicílico, varía según la afección que se tratara.

“La aspirina de 500 miligramos es un analgésico antiinflamatorio y tiene un indicación específica para dolores de cabeza y malestar”, comenta. “En el caso del ácido acetilsalicílico de 100 miligramos, o conocido como cardioaspirina, viene en una concentración más baja y lo utilizan como antiagregante plaquetario”, agrega.

Sin embargo, ambos resaltan la importancia de que su consumo esté medicado. La química farmacéutica de la Digemid afirma que este fármaco puede generar muchos efectos adversos cuando no sigue una indicación específica.

“Dentro de los efectos colaterales que este producto ocasiona está el daño gástrico, pues constantemente se ha visto sangrado”, apunta. Pahuara añade que “también produce náuseas, vómitos, diarreas y aumento en la tendencia a sangrar en el caso de que sea un paciente coronario”.

El cardiólogo Pablo Hurtado aclara que la automedicación con este fármaco tiene efectos a nivel gástrico y nervioso. “La aspirina como todos los antiinflamatorios tiene efectos adversos a nivel del sistema gastrointestinal donde predomina el sangrado efectivo, gastritis irritativa, erosiva y úlceras gástricas”, expresa. “A nivel del sistema nervioso central lo peor es el riesgo de hemorragia cerebral”, advierte.

Además, resalta que este medicamento ha sido ampliamente usado para prevenir ataques cardíacos en pacientes con un evento cardíaco previo o cirugías al corazón. “Los beneficios de la aspirina se han enfocado en los beneficios de prevención de un segundo infarto o un segundo evento vascular trombótico”, explica. “Se ha demostrado que la aspirina reduce el riesgo de un infarto fatal en un 20 % en las personas, sobre todo, cuando ya han presentado un evento anterior”, aclara.

Esta aplicación de la aspirina ha sido ampliamente analizada por numerosos estudios que comparan el uso preventivo de este fármaco en pacientes que han tenido un evento cardiovascular previo y aquellos que no.

Una investigación publicada en British Journal of Clinical Pharmacology concluye que el consumo de aspirinas en personas sanas ocasiona un riesgo de sangrado gastrointestinal del 47 % y del 34 % en el cráneo. Por lo que recomienda que sea tomada por aquellas personas que hayan tenido un evento cardíaco previo.

Asimismo, un estudio en JAMA Neurology resalta que “para las personas sanas, la aspirina no tiene funciones protectoras y que en algunos casos puede aumentar el riesgo de sangrado interno y muerte prematura”.

Finalmente, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) señala que la evidencia disponible respalda el uso preventivo de la aspirina en pacientes que han tenido un ataque cardíaco o una enfermedad arterial coronaria, mas no en pacientes que no padecen enfermedades cardiovasculares.

Por todo ello, los especialistas subrayan la importancia de no consumir este fármaco sin el diagnóstico previo de un doctor. “No quiere decir de que cualquier persona podría utilizarlo, tenemos que ver qué patologías de fondo tiene cada paciente”, expresó Janireth Pahuara. “La automedicación de aspirina en pacientes que no tienen riesgo cardiovascular alto va a producir mayores complicaciones gástricas y posiblemente cerebrovasculares”, recuerda Pablo Hurtado.

La aspirina y el limón no curan el coronavirus

Verificador ha explicado anteriormente por qué esta receta no cura el coronavirus como se afirma en el video.

El infectólogo Mariano Alarcón señaló que la dosis que se recomienda en el video puede ser riesgosa para la salud. “Si una nada más es para prevenir infartos, tres es bastante dosis”, aseveró. Añadió que “el problema de la aspirina es que si lo toma un paciente que ya toma otra medicación, altera la coagulación y puede hacerlo venir en sangrado”.

Asimismo, el infectólogo Uri Torrico García afirmó al medio de verificación mexicano Animal Político que estos remedios caseros dan la impresión de funcionar debido a que la mayoría de los casos de infección no son graves.

Además, la magíster en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Chile Olosmira Correa explicó a AFP Factual que lo más probable es que ese compuesto no haga efecto porque el medicamento ha sido alterado al meterlo al calor. “La aspirina se descompondrá en presencia de agua y con el calor generado en el microondas. Por lo tanto no tendrá ningún efecto beneficioso porque está degradado”, manifestó.

La automedicación no es recomendable

La química farmacéutica Janireth Pahuara enumeró cada una de las consecuencias que trae consigo la automedicación. En primer lugar, mencionó que si uno se automedica puede ocasionar que el tratamiento de la enfermedad se prolongue. “Puedo enmascar en el fondo cuál es la patología a tratar”, indicó.

En segundo lugar, “puede generar mayor riesgo a mi enfermedad de fondo (en caso se padezca de otras patologías) porque puede generar interacciones negativas con otros medicamentos que ya se están tomando”, añadió. Finalmente, puede ocasionar que se dé adicción a la droga que se está utilizando.

Asimismo, el Ministerio de Salud de nuestro país ha reiterado los riesgos de automedicarse durante esta pandemia. “Ciertos fármacos, usados inadecuadamente, son capaces de exacerbar u ocultar síntomas de esta enfermedad”, expresa en una nota de prensa.

Conclusión

El video de Facebook que recomienda tratar la COVID-19 con tres aspirinas y limón pone en riesgo la salud de las personas. En esta verificación comprobamos que tomar este medicamento sin prescripción médica puede traer más efectos adversos que beneficios. Por lo tanto, es falso que automedicarse con aspirina no es peligroso.

*Si duda sobre la certeza o falsedad de una publicación en redes sociales, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe cada viernes en tu correo electrónico los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.