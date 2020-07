En la última semana, por lo menos cinco publicaciones replicaron la información vertida por el médico internista Stalin Vilchez, en una entrevista realizada por Correo.

Dentro de las recomendaciones que el profesional de la salud ofreció, se encontraba una técnica de “aseo bucal extremo” para, supuestamente, prevenir el contagio de la COVID-19 e, incluso, compartió la forma en la que él mismo la practica: “Yo me cepillo y luego con yonque o cañazo hago mi enjuague bucal, y después lo boto”, declaró para Correo.

Hasta el 9 de julio, el viral fue compartido en más de 790 ocasiones.

Sin embargo, a pesar de que parte de la premisa de que una correcta higiene bucal ayuda a combatir el SARS-CoV-2, algo demostrado por diversos estudios, “no hay evidencia científica que de ese enjuague a base de alcohol funcione” realmente, de acuerdo con el decano del Colegio Odontológico del Perú, David Vera.

No está probado que hacer enjuague con licor o bebidas alcohólicas prevenga el contagio de COVID-19

El yonque o cañazo es un aguardiente que proviene de la destilación de la caña de azúcar y suele poseer entre 30 y 59 % de volumen de alcohol.

En comunicación con La República, el también presidente del Congreso Nacional de la Sociedad Peruana de Endodoncia afirmó que no se han realizado estudios que demuestren la eficacia de enjuagarse la boca con este tipo de licor para prevenir el contagio de la COVID-19, por lo que lo compara con la “receta casera del enjuague con bicarbonato de sodio”.

En un trabajo anterior, Verificador demostró la poca fiabilidad de este técnica casera para erradicar el coronavirus en el organismo de la persona.

Asimismo, un documento publicado por la Organización Mundial de la Salud estableció una serie de precauciones ante la información que vincula a las bebidas alcohólicas con la COVID-19.

La OMS advierte que una persona debe evitar mezclar “bebidas alcohólicas y medicamentos (ni siquiera los de herboristería y de venta sin receta), pues su eficacia podría verse reducida, o podría aumentar su potencia hasta un nivel en el que resulten tóxicos y peligrosos”.

Recomendación de la OMS respecto al consumo de alcohol.

A pesar de que sí se han publicado estudios acerca de la importancia de una adecuada salud oral, Verificador pudo constatar que no se incluye al yonque, cañazo ni ningún tipo de destilado de caña en las investigaciones publicadas en las revistas de medicina más importantes como Nature, The Lancet o Science.

Mantener una buena higiene oral sí puede reducir la carga viral y bacteriana

David Vera, sin embargo, sí coincidió con Vilchez en una idea: la correcta higiene bucal en una persona puede ser determinante en los pacientes COVID-19. Según el odontólogo, esto puede explicarse desde una faceta viral y otra infecciosa.

De acuerdo con Vera, “estudios demuestran que, una vez que una persona está contaminada (con el virus), antes de llegar al pulmón va estar en la boca y en la zona nasofaringe entre tres a cinco días antes de ir al pulmón”.

En ese sentido, el especialista distingue al cloruro de cetilpiridinio (CPC) como uno de los medicamentos que podrían funcionar como un efectivo virucida al momento de efectuar procedimiento de limpieza bucal.

Según el doctor, este compuesto es capaz de penetrar la capa lipídica del SARS-CoV-2 y destruirlo. El Colegio de Higienistas Dentales de Madrid también propone el uso de este colutorio ya que “ayuda a disminuir la carga de microorganismos en la boca”.

Además, el CPC cuenta con la función de sustantividad. “Esta propiedad permite que todo agente que coloquemos en la boca vaya a distintas zonas de la misma y libere su sustancia farmacológica lentamente entre tres a cinco horas y no perderá su nivel terapéutico”, por lo que producirá una disminución en la carga viral del virus, afirma Vera.

Una publicación del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España estableció que en las “personas con un curso clínico más grave, la carga viral es de hasta 60 veces mayor que las que tienen un curso más leve”, algo que según el presidente del Colegio Odontológico del Perú puede ser contrarrestado por el CPC.

Así como es importante evaluar los efectos virucidas de un correcto aseo bucal con el medicamento adecuado, la higiene oral también puede evitar una infección que pueda agravar el cuadro clínico del paciente COVID-19, apunta el profesional de la salud.

“Tuve dos pacientes. Una señora diabética y otra sin factores de riesgo. A ambas les expliqué y le entregué a cada una un enjuague bucal, cepillo de dientes y pasta dental. A los dos días regresé y a la diabética la encontré mejor y fue dada de alta. En cambio, la otra señora no se cuidó, no hizo caso y falleció”, asegura Vilchez en la entrevista reproducida por las publicaciones en redes sociales.

José Agustín Zerón, especialista en Endoperiodontología y director de la Revista de la Asociación Dental Mexicana, recientemente publicó un artículo donde manifiesta que “la higiene oral con pasta y cepillo podría ayudar a tener menor carga microbiana, menor probabilidad de proliferación de patógenos y una significativa mejoría de la inflamación sistémica” en casos COVID-19.

Lo mismo sucede con Oral hygiene risk factor, otra reciente investigación publicada en el British Dental Journal donde se llega a conclusiones similares.

Si bien la literatura científica ya remarca la importancia del aseo bucal en la reducción de la carga microbiana, especialmente en las personas contagiadas por SARS-CoV-2, no hay evidencia médica de que las personas que no siguieron el tratamiento sugerido por Vilchez hayan fallecido por no seguir “sus recomendaciones”.

La entrevista original fue rectificada

La nota original publicada por Correo fue actualizada el 6 de julio, días después que su contenido sea viralizado. En conversación con La República, Rodolfo Cruz, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Regional de Lambayeque, confirmó que esta se vio modificada para aclarar que la técnica de “aseo bucal extremo” correspondía solo a la opinión personal del doctor Vilchez y que no estaba incluida en el protocolo del nosocomio.

Uno de los virales que replicó la nota original.

Al mismo tiempo, fue emitido un comunicado en la página de Facebook “Medicina Interna Stalin Vilchez” señalando lo indicado por el doctor Cruz.

Rectificación firmada por el doctor Stalin Vilchez.

Conclusión:

Los virales se basan en las recomendaciones en cuanto a “higiene bucal extrema” propias del doctor Stalin Vilchez y no forman parte del protocolo oficial del Hospital Regional de Lambayeque. Si bien estudios han demostrado que medicamentos como el cloruro de cetilpiridinio (CPC) pueden actuar como virucidas y ayudar a reducir la carga viral de la COVID-19 con un adecuado aseo oral, no se puede decir lo mismo con la propuesta de Vilchez: carece de sustento científico que el enjuague con yonque y cañazo prevenga el contagio de coronavirus. Por lo tanto calificamos este viral como falso.