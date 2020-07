En la última semana, empezó a circular un video en Facebook en el que toman un supuesto artículo del medio británico BBC para proponer diez “remedios naturales que ayudan contra la COVID-19”.

A pesar de que la publicación cuenta, hasta el 11 de julio, con más de 4.700 ocasiones en las que fue compartida, Verificador pudo constatar que los diez remedios naturales no representan una cura o método de prevención del contagio del SARS-CoV-2 y que el origen del viral tampoco proviene de algún artículo de la BBC.

Captura del video "Remedios naturales que ayudan contra el COVID" del canal Badabun en YouTube.

De acuerdo con el video, estos son los supuestos remedios naturales que “ayudan contra la COVID-19”: té de gordolobo, tomillo, chaparral, orégano, anís, cebolla, menta, limón y eucalipto.

Así, se dice, por ejemplo, que el té de gordolobo es eficaz contra malestares como el asma o las alergias. También, indica que ingerir cebolla cruda puede ayudar a combatir los síntomas de la gripe. Lo mismo con el limón (cuya vitamina C incrementa las defensas del sistema inmunológico), la menta o el eucalipto (que ayuda a descongestionar el sistema respiratorio).

En trabajos anteriores de Verificador, distintos profesionales de la salud coincidieron en que los remedios naturales, en general, sí cumplen con las respectivas propiedades que la medicina tradicional les atribuye, pero que no tienen incidencia en el tratamiento en específico de la COVID-19.

En una comunicación pasada, Ciro Maguiña, médico infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia, confirmó que el eucalipto sí contiene sustancias que ayudan a mejorar las secreciones o aminorar el daño generado en las vías respiratorias por cualquier enfermedad infecciosa, pero “de ahí a que cure o destruya el virus, no hay ningún estudio”.

Lo mismo sucede con las infusiones a base de otras hierbas medicinales. La capacidad antiinflamatoria característica de la manzanilla, el gordolobo, el anís o el chaparral puede ser utilizada como una herramienta de manejo sintomático de los pacientes, pero “no tiene ningún asidero científico” considerar que ataque a la COVID-19, explicó el vicedecano del Colegio Médico del Perú.

El profesional de la salud también aclaró que, respecto al limón y la cebolla, ambos alimentos fuentes de vitamina C, nutriente que funciona como un antioxidante para el cuerpo, sí ayudan a mejorar la energía del contagiado, “pero no inhiben el virus”.

Esto puede extenderse a las distintas cualidades de los otros remedios naturales que consigna el video: los componentes antibióticos del tomillo, los antihistamínicos del orégano, y los antisépticos de la miel de abeja.

Todos estos productos provenientes de la naturaleza cuentan con distintas propiedades que cumplen con apalear los síntomas, mas no se ha demostrado su efectividad en el tratamiento o prevención de la enfermedad causada por el SARS-CoV-2.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que, de momento, “ningún medicamento ha demostrado prevenir o curar la enfermedad”. En esta afirmación, el organismo internacional engloba tanto a las soluciones de “medicina occidental” como la “tradicional”.

Fuente: Organización Mundial de la Salud.

En la misma línea, el Instituto Nacional de Salud (INS) apuntó que “si bien el uso de productos naturales puede aportar efectos reconfortantes al organismo, no hay evidencia científica actual que confirme que utilizarlos de una u otra forma, reduzcan el riesgo de contagio del COVID-19, mejoren los síntomas, y menos aún, que puedan curarlo cuando se presenta”.

María del Carmen Gastañaga, especialista en salud y gestión ambiental del INS, descartó en mayo pasado que “el uso de plantas, flores, o algún otro producto que consumimos habitualmente, en la creencia de que es bueno para la salud, funcione para el caso de este virus tan letal”.

La galena apuntó además que aquellos remedios naturales usados para “calmar ciertas molestias respiratorias, estomacales o que tienen efectos relajantes, efectivamente pueden generar algún alivio, pero no previenen, y menos curan” la COVID-19.

La lista de remedios naturales no proviene de la BBC

De acuerdo con la publicación, los remedios naturales expuestos se basaron en “un artículo de la BBC”. No obstante, Verificador pudo encontrar que no existe ninguna entrada, nota o video alojado en las distintas plataformas del medio británico que sugiera una “lista de remedios naturales contra la COVID-19”.

BBC Mundo en español.

Al digitar combinaciones de palabras como “remedios naturales COVID”, “remedios caseros COVID” o “COVID” junto a alguna de las diez propuestas de soluciones naturales en el motor de búsqueda de la BBC, ningún resultado se aproximó al contenido de vertido por el video viral.

Portal BBC en inglés.

“Ahora que enfrentamos la pandemia del siglo, resulta más importante que nunca el tener pulmones fuertes, ya que esto hará que nuestro organismo sea más resistente a la COVID-19. De acuerdo a un artículo del portal de noticias BBC, los remedios naturales que te presentamos a continuación son ideales para este propósito”, afirmó la presentadora, identificada como Paola Castillo.

Conclusión:

Los diez remedios naturales propuestos por el video viral no curan ni previenen el contagio de la COVID-19, sino que tienen propiedades para aliviar, en parte, los síntomas que se generan a partir del virus SARS-CoV-2 en el organismo. Asimismo, esta lista no fue elaborada por la BBC como indica la publicación: el medio británico no registra artículo alguno con información relacionada a “diez remedios naturales” en ninguna de sus plataformas. Por lo tanto, calificamos este viral como falso.

*Si desea saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puede pedir a La República que compruebe la información. Envíe su solicitud al apartado Contacto o escríbanos a nuestro WhatsApp (+51 997 883 271).

Newsletter Verificador LR

Suscríbete aquí al boletín del Verificador de La República y recibe en tu correo electrónico, los viernes, los artículos de fact-checking desmintiendo la información falsa que circula en Internet.