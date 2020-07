Desde la aparición de la pandemia del nuevo coronavirus, en las redes sociales abundan las recetas que recomiendan consumir fármacos como la aspirina, la ivermectina y la prednizona, sin un diagnóstico médico.

Una de esas publicaciones apareció el 2 de julio y aconseja realizar nebulizaciones de fisiol, mucosolvan y fluimucil, ante la aparición de síntomas de la COVID-19.

“Apenas tengan síntomas no esperen prueba de coronavirus, háganse nebulizaciones 3 días seguidos (fisiol, mucosolvan, Fluimucil)”, menciona el post que ha sido compartido más de 15.000 veces. “Si no tiene la máquina, hagan infusión con hojas de eucalipto, manzanilla y sal, inhalen por 20 minutos”, añade.

La publicación ha sido compartida más de 15.000 veces en solo cinco días. Fuente: Facebook

Las nebulizaciones con esos fármacos se utilizan para tratar problemas bronquiales

Consultado para esta verificación, Antonio Tokumoto, presidente de la Sociedad Peruana de Neumología del Perú, explicó que las nebulizaciones son utilizadas para tratar problemas bronquiales agudos como el asma, edema pulmonar o la bronquitis.

Asimismo, señaló que su uso en el tratamiento de la gripe solo es indicado cuando esta se complica con problemas bronquiales. “Sobre todo cuando hay espasmo bronquial yo puedo poner en el broncodilatador para diluir y disolver las flemas, y sean fácilmente expectoradas”, declaró a Verificador.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los nebulizadores se usan para “tratar el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otras condiciones donde son adecuadas las medicinas inhaladas”.

Por lo tanto, este tratamiento no es recomendado para combatir los síntomas de la gripe que usualmente son congestión nasal, lagrimeo y dolor de cabeza; ni de la COVID-19 que son fiebre, tos y dificultar respiratoria.

Adicionalmente, el médico neumólogo Alejandro Videla mencionó a AFP FACTUAL que los fármacos mencionados tampoco son eficaces, puesto que no todos pueden ser administrados mediante nebulizaciones.

“El único que podría nebulizarse es el suero [fisiol], pero por ser líquido, y no le haría nada a un paciente. Los otros dos son un jarabe [el mucusolvan NDLR] y un granulado [el fluimucil NDLR] y esos no se pueden nebulizar”, afirmó.

Las inhalaciones no reemplazan las nebulizaciones

La publicación también sugiere que si no se cuentan con los implementos para realizar las nebulizaciones se puede hacer una infusión de eucalipto, manzanilla y sal, e inhalarla. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Peruana de Neumología del Perú aclara que una nebulización es diferente a una inhalación, por lo que no se pueden reemplazar entre sí.

“Una nebulización es cuando yo tengo un líquido y mediante una válvula especial, yo convierto ese líquido en aerosol; mientras que la inhalación es calentar agua y poner manzanilla o algunas hierbas para que se vaporicen los componentes aromáticos de ese compuesto”, manifestó.

Además otra diferencia reside en que las inhalaciones son recomendadas para el alivio de problemas obstructivos agudos de vías aéreas superiores, es decir, de la garganta para arriba. “(La inhalación) siempre es para un alivio de las vías superiores, mientras que la nebulización se va a las vías aéreas inferiores”, precisó Tokumoto.

Asimismo, destacó que si se realizan inhalaciones con fármacos como los que se señala en la publicación, estos no tendrían ningún efecto porque se desnaturaliza el medicamento y el vapor no contiene el fármaco. “Las inhalaciones no sirven como un vehículo que transporta medicamentos y que pueda ingresarlos al aparato respiratorio”, subrayó.

Las nebulizaciones ni las inhalaciones se recomiendan para el tratamiento de la COVID-19

Un estudio realizado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de EsSalud señala que emplear las nebulizaciones en pacientes positivos para la COVID-19 puede incrementar los riesgos de contagio.

“Al ser el SARS-CoV-2 un agente infeccioso con alto índice de transmisión existiría un riesgo de infección para los trabajadores de salud, si se nebuliza a estos pacientes, debido a la alta dispersión de aerosol exhalado”, explica.

Esa afirmación es respaldada por el médico neumólogo Antonio Tokumoto, quien confirma que el aerosol producido por la nebulización incrementa las posibilidades de contagio. Además, resalta que no existe ninguna indicación que recomiende su uso para el coronavirus, porque este constituye un problema pulmonar y no bronquial.

“Las nebulizaciones no se deben usar en COVID-19 por dos razones: uno, porque no está indicado, y lo otro es que produce un aumento del riesgo de contagio”, concluyó.

El mismo peligro se corre al utilizar las inhalaciones como tratamiento de los síntomas del nuevo coronavirus. En una verificación anterior, el neumólogo con especialización en pediatría Ricardo Muñoz explicó que las vaporizaciones no son recomendables debido a que expulsan gran cantidad de virus.

“Para cualquier resfrío o catarro se pueden usar las vaporizaciones, el asunto es que ahorita no es recomendable porque al hacer eso se puede formar aerosol (expulsión de gotitas con posible carga viral)”, sentenció.

Conclusión

Las nebulizaciones con fisiol, mucosolvan y fluimucil no son recomendables para el tratamiento del nuevo coronavirus debido a que estas tratan, principalmente, problemas bronquiales y porque incrementan el riesgo de contagio. Por lo tanto, es falso que las nebulizaciones traten los síntomas de la gripe y la COVID-19.