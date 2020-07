En la última semana, circula en Facebook una publicación que alerta sobre la existencia de un “medicamento que solo puede encontrarse en el cráneo humano (...) cuando la adrenalina está bombeando a través de las venas”, en referencia al adrenocromo, metabolito proveniente de la adrenalina. Sin embargo, esto es falso.

Verificador pudo constatar que el viral, que en menos de un día ha sido compartido en más de 1.500 ocasiones, está basado en distintos mitos y rumores acerca de esta sustancia producida por el organismo.

La publicación ha sido compartida más de 1.500 veces.

¿Qué es el adrenocromo?

En comunicación con La República, Nilton Custodio, presidente del Instituto Peruano de Neurociencias, explica que el adrenocromo “es un metabolito normal del cuerpo humano que se produce a través de la adrenalina”.

Según sugiere el viral, el adrenocromo proviene de las “secreciones del cerebro y la glándula pineal”. No obstante, siguiendo la definición del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, este órgano produce melatonina y no adrenalina, hormonas con diferentes propósitos en el organismo.

Mientras que la melatonina “ayuda a regular el ciclo de sueño”, de acuerdo con la Academia Americana de Médicos de Familia, la adrenalina tiende a incrementarse en situaciones de estrés, donde una persona “necesita estar más atento o concentrado”, afirma Custodio.

Asimismo, el Doctor en Neurociencias apunta que para que la adrenalina se convierta en adrenocromo, se requiere un proceso de oxidación. Posteriormente, el adrenocromo se vuelve adrenolutina, ambas “respuestas metabólicas normales” del cuerpo humano, según comenta.

“Pero [sus] efectos son momentáneos. Acabado el momento de estrés, regresa todo a la normalidad. Eso (el adrenocromo) no queda en el cuerpo por horas, ya que segundos dura su efecto en el cuerpo”, señala el neurólogo.

Respecto a la afirmación del viral sobre que las personas “beben sangre de niños” para obtener este compuesto, el médico precisó que, aunque hubiese casuística de esta supuesta teoría, no es posible “obtener adrenocromo como metabolito en un bebé o una persona asesinada”, pues esta desaparecería en un periodo corto de tiempo.

“Más adrenocromo encuentras en una persona que está caminando por la calle y se asusta. (...) Pero cuando lo llevas para ‘sacárselo’, ya se bajó”, remata.

El adrenocromo, como droga, es un mito

“Es una de las sustancias más poderosas que existen: el adrenocromo”, asegura el viral, al referirse a sus supuestas propiedades alucinógenas.

No obstante, el presidente del Instituto Peruano de Neurociencias descarta de plano que el metabolito pueda ser sintetizado, a menos que se trate de los más sofisticados laboratorios de investigación.

De acuerdo con Custodio, el adrenocromo es usado “en métodos de investigación para ver efectos contrarios de otros medicamentos”. Para ejemplificar, propone que “[De probarse] un medicamento que pueda contrarrestar los efectos de la adrenalina, entonces se prueba primero con el adrenocromo y se busca neutralizarlo”.

“Existen más de cien trabajos de investigación con adrenocromo, pero todas son para controlar medicamentos, no para ver efectos, y no encuentras nada acerca de los efectos alucinógenos”, señala.

Por eso mismo, también desmiente que el metabolito pueda ser distribuido como una droga, debido a que “no existe en el mercado”, como advierte el viral, ni “puede ser sintetizado en casa”, como en el caso de la cocaína, derivados de la anfetamina u otros narcóticos psicodélicos.

“En realidad, la existencia de adrenocromo como droga es un mito: no existe”, concluye el profesional de la salud.

‘Miedo y asco en Las Vegas’: la popularización del bulo sobre el adrenocromo y la esquizofrenia

Verificador identificó que, muchas de las entradas en Internet que tocan el tema de los supuestos “peligros” o “virtudes” del adrenocromo, toman como referencia a la película ‘Miedo y asco en Las Vegas’ [1, 2, 3].

La cinta dirigida por Terry Gilliam y basada en el libro del mismo nombre de Hunter S. Thompson, trata acerca del viaje a Las Vegas de un periodista y su abogado. Allí, ambos personajes (interpretados por Johnny Depp y Benicio del Toro) prueban una gran cantidad de drogas, incluyendo lo que aseguran es adrenocromo.

Esta ingesta convierte al personaje de Depp en esquizofrénico. Así, la película extendió y popularizó el bulo alrededor de las supuestas propiedades degenerativas y alucinógenas originadas en la obra de Thompson, reconocido por su narrativa exagerada.

De acuerdo con Custodio, la evidencia científica demuestra que la esquizofrenia a efectos de adrenocromo no sea producida por efectos de los metabolitos derivados de la adrenalina”.

“Es falso. La hipótesis de que el adrenocromo puede producir esquizofrenia viene desde entre los años cincuenta y setenta. Por ahí estuvo muy en boga, pero después se ha demostrado que esa hipótesis es nula”, afirma el neurólogo.

Según explica el médico, el nivel de adrenalina en los pacientes esquizofrénicos de por sí es elevado, pues su enfermedad los condiciona a un estado de hiperactividad. Sin embargo, diferentes resultados de pruebas hechas en animales descartan que el adrenocromo produzca este trastorno.

Conclusión:

La popularización de la desinformación sobre el adrenocromo proviene del libro Miedo y asco en Las Vegas, de Hunter S. Thompson, y su posterior adaptación cinematográfica. No es cierto que este metabolito sea producido por la glándula pineal, ni tampoco es cierto que tenga propiedades degenerativas: no produce esquizofrenia. Además, no puede ser sintetizada en un lugar que no sea especializado, como laboratorios de investigación, por lo que no puede ser producido ni comercializado como otras drogas psicodélicas. Por lo tanto, calificamos este viral como falso.

