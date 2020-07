En la última semana, circulan en Facebook por lo menos dos videos [1, 2] con información errónea sobre “cómo prevenir el coronavirus” y que, supuestamente, “proviene del Ministerio japonés de Salud”.

En total, ambos metrajes superan las 16.000 ocasiones compartidas. Sin embargo, Verificador pudo constatar que cinco afirmaciones presentadas en el video, incluyendo la procedencia de la data, son falsas.

Uno de los videos fue compartido más de 16.000 veces.

Técnica de contener la respiración por diez segundos sin molestias no está relacionada con la fibrosis pulmonar

El viral propone un ‘test’ para saber si una persona “tiene fibrosis”: “respire profundamente y retenga el aire durante 10 segundos. Si durante este lapso puede mantener la respiración sin tos ni tensiones, significa que sus pulmones no tienen fibrosis y por lo tanto no hay infección”.

La República se comunicó con el doctor Francisco Mestanza, neumólogo pediatra del Hospital San Bartolomé, quien aclaró que es necesario diferenciar entre la fibrosis pulmonar y la insuficiencia respiratoria.

La técnica de medir la capacidad de un paciente de aguantar la respiración está asociada a la identificación de la insuficiencia respiratoria, mas no de la fibrosis pulmonar, según el doctor Mestanza.

La fibrosis es, según indica la Clínica Mayo, “una enfermedad pulmonar que se produce cuando el tejido pulmonar se daña y se producen cicatrices”. Por otro lado, en palabras del especialista en neumología, la insuficiencia respiratoria se manifiesta en la dificultad para que el oxígeno ingrese al organismo.

Asimismo, apunta que la fibrosis pulmonar sí conlleva un estado de insuficiencia respiratoria, pero en el estadío final de la enfermedad. “Es algo crónico que puede durar muchos años a diferencia de un problema agudo como la COVID-19”, compara.

De acuerdo con el neumólogo, la fibrosis pulmonar es una enfermedad distinta a la COVID-19 que puede aparecer como secuela en los pacientes “meses o años siguientes” después de vencido el virus. Sin embargo, dado que es un virus del que se tiene poco conocimiento, no se trata de una certeza.

Por su parte, Ciro Maguiña, médico infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia, establece que es importante tener en cuenta la clasificación de la complejidad de los casos al momento de hablar de posibles secuelas. Según el vicedecano del Colegio Médico del Perú, solo “los casos más severos” podrían “generar que se colapse el pulmón” afectado.

“Normalmente, uno puede contar del uno al veinte y no se detiene por falta de aire. El conteo de números es una forma práctica de medir cuánto oxígeno puede retener [la persona] y es un indicador del grado de dificultad respiratoria. No tiene nada que ver con la fibrosis, no son iguales”, concluye el doctor Mestanza.

Tomar agua no es un método de prevención del contagio ni tampoco está demostrado que “lleva el virus al estómago, donde muere”

“La mejor manera de manejar la COVID-19 es la siguiente: cada persona debe prestar atención que su boca y garganta estén siempre húmedas. Para ello, debe beber cada 15 minutos un par de tragos de agua porque si tuviera el virus en la boca, el agua u otro líquido llevarán a su esófago o estómago. Allí, los ácidos estomacales matan el virus”, sugiere el viral, pero esto también es descartado por los profesionales de la salud.

De acuerdo con Maguiña, el SARS-CoV-2 ingresa al cuerpo “por las vías respiratorias, va por la sangre y después se disemina”, por lo que el sistema inmunológico es el encargado de controlar su avance, no el sistema digestivo.

Para el infectólogo, es cierto que los ácidos estomacales “pueden matar muchos a virus y bacterias, pero la cantidad que llegan al estómago es muy poca, por lo que no es una vía de contagio”.

“Muchas personas degluten la flema. (...) Por eso es que un grupo de personas presentan diarrea como síntoma”, señala Mestanza. No obstante, no hay evidencia científica de que la ingesta de agua u otro líquido sea el causante de que el coronavirus llegue al tracto digestivo, ni que este sea destruido por los ácidos gástricos.

Por el contrario, el neumólogo afirma que el beneficio de beber líquidos reside en que las secreciones del cuerpo sean más fluidas,”pero no es algo que está demostrado que va a matar al virus”.

Llevar desinfectante con alcohol en el bolsillo no es suficiente para prevenir el contagio de COVID-19

El viral asegura que el virus SARS-CoV-2 “vive en las manos durante diez minutos, por lo que llevar un desinfectante con alcohol en el bolsillo es suficiente para prevenirlo”.

En abril, un experimento del New England Journal of Medicine estableció que “el SARS-CoV-2 permanece viable en aerosoles durante” tres horas. Dependiendo del material de la superficie en la que se encuentre el virus, como el plástico o el acero inoxidable, el tiempo de actividad podría aumentar.

The New England Journal of Medicine.

Sin embargo, así el coronavirus se mantenga activo la cantidad de horas que sugiere el viral, desinfectarse las manos regularmente no basta para prevenir su contagio.

En una verificación anterior, el presidente de la Comisión de Salud Pública Augusto Tarazona confirmó a La República que la higiene respiratoria y el lavado de manos conforman tan solo una de las tres “estrategias fundamentales en el control de la epidemia” junto al distanciamiento físico y el uso frecuente de la mascarilla.

De acuerdo con el especialista, no cumplir con alguno de estos tres mecanismos de prevención pone en riesgo la salud de la persona y de quienes lo rodean.

No es verdad que hacer gárgaras con salmuera mata al virus en las amígdalas

Los videos incluyen como uno de sus consejos el “hacer gárgaras con agua tibia y sal” para “matar el virus en las amígdalas”, técnica que no ha demostrado ninguna efectividad en la erradicación del SARS-CoV-2.

De acuerdo con Mestanza, hacer gárgaras es “una cuestión de higiene bucal, no es una actividad que va a matar el virus”. “[El coronavirus] ya está metido en las células de la garganta, [las gárgaras] limpian, pero no matan al virus. No es que el agua con sal entra al cuerpo, recorre la sangre, encuentra al virus y lo va a matar. No es así”, remarca.

“Los síntomas pueden mejorar con una limpieza bucal, pero para matar el virus no hay ninguna evidencia científica”, sostiene Maguiña.

En otro trabajo de Verificador, el vicedecano del Colegio de Médicos del Perú enfatizó en afirmar que no hay ninguna medicina o planta que cure la COVID-19, “por eso es que aparecen cosas anecdóticas de personas con buena intención, pero que no tienen sustento científico” para tratar la enfermedad.

Esta información no proviene del ministerio de Salud de Japón

Verificador pudo revisar que las afirmaciones vertidas en el video no corresponden a ninguna comunicación oficial emitida por el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, ni ninguna otra dependencia del país nipón.

La única data recogida con respecto a recomendaciones del Gobierno japonés es una publicación en la página web nippon.com, la cual titula “Diez recomendaciones del Gobierno para reducir el contacto social” y que está avalada por un panel de especialistas en salud, pero ninguna está relacionada a las “medidas de prevención” sugeridas por el viral.

Imagen de nippon.com.

Por el contrario, todas estas “recomendaciones” para prevenir el contagio de la COVID-19 son una compilación de otros virales que recorrieron el Internet a principios de marzo, cuando la pandemia se encontraba en sus primeras semanas de expansión a nivel global.

Un trabajo de AFP Factual aclaró un viral similar que se esparció en distintas redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter e incluso WhatsApp. Las dos publicaciones sometidas a escrutinio por Verificador reúnen estas “afirmaciones” y las presentan en un formato de video logrando un impacto importante entre los internautas al haber sido reproducido más de 285.000 veces.

Conclusión:

Es falso que la información de los videos provenga del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón, sino que se trata de la recopilación de otros virales. Asimismo, es también falso que contener la respiración por diez segundos sin complicaciones es un indicador de estar libre de fibrosis pulmonar, ya que esa técnica está asociada a la identificación de la insuficiencia respiratoria. Tampoco es verdad que beber agua regularmente “lleve al virus al estómago” ni que muera por acción de los ácidos gástricos, debido a que el SARS-CoV-2 se contagia a través de las vías respiratorias y no hay evidencia científica que corrobore lo segundo. De igual manera, mantener un desinfectante al alcance de la mano es suficiente para evitar ser contagiado, pues es tan solo una parte del protocolo sanitario recomendado por las autoridades. Finalmente, carece de fundamento científico que las gárgaras con salmuera logren erradicar la presencia del virus en las amígdalas. Por todo esto, calificamos este viral como falso.

Ciro Maguiña hizo un llamado a la población para que puedan identificar a tiempo los signos de alarma. De acuerdo con el médico infectólogo, si una persona presenta dolor de pecho intenso en la parte anterior, coloración violácea, agitación, confusión o una fiebre persistente por más de tres días, debe ser trasladada al centro de salud más cercano.

