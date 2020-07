Las publicaciones sobre el dióxido de cloro y su “supuesta” efectividad en el tratamiento de diferentes enfermedades como el autismo, la hepatitis y el cáncer han incrementado desde la expansión del nuevo coronavirus.

Desde finales de junio, algunas de esas publicaciones aseguran que el Ministerio de Salud de Bolivia ha aprobado el uso de este compuesto químico.

“¡Felicitaciones, hermanos bolivianos!”, anuncia la publicación que fue compartida más de 2.000 veces. “Ministerio de Salud de Bolivia aprobó el uso del dióxido de cloro”, se lee en la imagen.

La publicación fue compartida 2.600 veces. Fuente: Facebook

Tal como demostró Bolivia Verifica, esta publicación también fue compartida por el cantante español Miguel Bosé.

Miguel Bosé compartió el bulo en su twitter. Fuente: Bolivia Verifica

El Ministerio de Salud de Bolivia ha negado esa afirmación y alerta sobre los riesgos de su consumo

Ante la difusión de este bulo, el Ministerio de Salud de Bolivia emitió un comunicado el 26 de junio en el que aclara que no autorizan el uso de dicho producto, debido a que no existe evidencia científica que lo respalde.

“Mientras no existan estudios formales y rigurosos sobre su toxicidad, sus efectos biológicos en el organismo en patologías definidas, su farmacocinética y farmacodinámica, el Ministerio de Salud no autoriza el uso de este producto”, indica.

Asimismo, advierte que este compuesto químico no es considerado como un medicamento, por lo que su comercialización es ilegal.

“(El dióxido de cloro) no corresponde a un medicamento y no cuenta con registro sanitario otorgado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud de Bolivia (AGEMED) que respalde su seguridad, calidad y eficacia para sanar el COVID-19, por lo tanto su elaboración, importación, distribución, comercialización y uso en nuestro territorio es ilegal”, señala.

Asimismo, la ministra de Salud, María Roca, reiteró que no se ha aprobado el uso del dióxido de cloro en Bolivia.

“El Ministerio de Salud no autoriza la utilización ni la administración ni el uso de este producto porque se tiene todas las evidencias científicas de los efectos negativos que produce en la salud de la población”, declaró a Bolivisión.

Al respecto, el Comité Científico Nacional COVID-19 emitió un comunicado el 28 de junio en el que informó sobre los peligros de consumir ese producto.

“Su ingesta tiene diversos efectos secundarios; entre estos destacan la falla respiratoria, la metahemoglobinemia, vómitos y diarrea severa, entre otros”, alerta.

Asimismo, en una verificación realizada por AFP FACTUAL, el doctor Roger Carvajal, integrante del Comité Científico Nacional COVID-19, recalcó que el dióxido de cloro no ha sido autorizado para uso médico. “Su uso industrial está autorizado, pero administrarlo a personas es totalmente ilegal”, explicó.

Además, el especialista aseguró que Andreas Kalcker, conocido en medios por popularizar el uso de dicho compuesto químico, envió una carta al Gobierno de Bolivia pidiendo, a modo de exigencia, que se autorice el uso médico del dióxido de cloro.

Sin embargo, en una nota anterior Verificador comprobó que no existen evidencias que demuestren la efectividad de este producto en el tratamiento del nuevo coronavirus.

Los protocolos de tratamiento de la COVID-19 en Bolivia

Hasta el momento existen 5 medicamentos que han sido autorizados para el tratamiento de los pacientes en estado crítico.

Entre ellos destacan la hidroxicloroquina, el remdesivir y la lopinavir, indica la Guía de diagnóstico y tratamiento de la COVID-19 en Unidades de Terapia Intensiva realizada por el Ministerio de Salud de Bolivia.

No obstante, en dicho documento se indica que hasta el momento no existe un fármaco probado para el tratamiento de esta enfermedad.

“No se ha demostrado evidencia favorable sólida de ningún tratamiento farmacológico dirigido para la enfermedad COVID-19, excepto remdesivir que se empieza a considerar con evidencia favorable (aún no plenamente contundente)”, expresa.

Asimismo, desde mayo, Bolivia añadió a la ivermectina en la guía de tratamiento de la COVID-19. “Lo que se está haciendo es autorizar el uso bajo protocolo clínico y médico, esto de ninguna manera significa la automedicación”, manifestó el ex ministro de Salud de ese país, Marcelo Navajas, durante una rueda de prensa en La Paz.

El dióxido de cloro en el Perú

Aunque en el Perú también se han viralizado publicaciones que recomiendan consumir este producto para acabar con los síntomas de la COVID-19, es importante resaltar que el dióxido de cloro tampoco ha sido aprobado para uso médico en nuestro país.

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud ha señalado que el dióxido de cloro no cuenta con autorización sanitaria en el territorio peruano

“Todos los productos mencionados (clorito de sodio y/o dióxido de cloro) no cuentan con autorización sanitaria (Registro Sanitario) en nuestro país”, señala en un documento oficial.

Además, añade que su uso es industrial y recuerda que su consumo puede ser perjudicial. “El dióxido de cloro es considerado un poderoso agente blanqueador, y su consumo puede causar graves daños a la salud, siendo algunos potencialmente mortales”, agrega.

Finalmente, alienta a las personas a no comprar este u otros productos que no cuenten con autorización sanitaria. “Abstenerse de adquirir productos que no cuenten con registro sanitario a través de internet o comercio ambulatorio, ya que no se puede garantizar la procedencia y composición de los mismos”, advierte.

La automedicación no es recomendable en ningún caso

Por otro lado, el Ministerio de Salud del Perú destaca en su página oficial que la automedicación puede ser contraproducente para el tratamiento de la COVID-19.

“Ciertos fármacos, usados inadecuadamente, son capaces de exacerbar u ocultar síntomas de esta enfermedad”, expresa en una nota de prensa.

El doctor Mario Izquierdo señala que las principales consecuencias de la automedicación son la intoxicación medicamentosa, los efectos adversos como dolor abdominal o gastritis, y también la posibilidad de incrementar y ocultar los síntomas del nuevo coronavirus.

“El uso inapropiado de antibióticos incrementa el proceso de resistencias bacterianas, lo cual ya es una amenaza para la salud mundial”, afirma.

La Organización Mundial de la Salud ha mencionado en reiterados ocasiones que, a pesar de los numerosos hallazgos sobre el tratamiento de esta enfermedad y, sobre todo, teniendo en cuenta todas las recetas que circulan en internet, la automedicación no es recomendable.

Conclusión

Las autoridades de Bolivia han desmentido que se haya autorizado el uso de la sustancia. Además, resaltan que el consumo de ese producto puede ser perjudicial para la salud. Por lo tanto, es falso que el Ministerio de Salud de Bolivia haya aprobado el uso del dióxido de cloro.