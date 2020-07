En Facebook ha circulado una imagen que recomienda consumir matico debido a que contiene “ivermectina natural”. Según la publicación, esto sería beneficioso para la situación actual de pandemia.

“Matico: ivermectina natural”, alerta el post que ha sido compartido más de 20.000 veces. “Hervir y tomar todos los días caliente”, señala.

La publicación alcanzó los 23.000 compartidos.

Composición química

Una de las afirmaciones que llama la atención es la que sugiere que el matico contiene ivermectina.

Para comprobar ello, buscamos la composición de cada uno de estos elementos y descubrimos que no poseen ninguna sustancia química en la que se asemejan, lo que brinda una primera prueba de que no se puede considerar como una “ivermectina natural”.

Además, Verificador se contactó con el decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Marcial Torres, quien confirmó que entre ambos productos, la ivermectina y el matico, no existe ninguna relación en su composición química.

Asimismo, manifestó que debido a que la ivermectina es un compuesto sintético, no hay posibilidades de encontrarlo en alguna planta natural. “Hasta donde yo tengo conocimiento, ninguna. Porque el hecho de que sea un producto sintético significa que no lo encontramos directamente en la naturaleza”, indicó.

Así lo asegura la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), que define a la ivermectina como un compuesto sintético producto de las avermectinas —agentes antiparasitarios—. “La ivermectina es un agente antihelmíntico semisintético para administración oral”, expresa un documento.

El experto en química farmacéutica también resalta que el matico no puede reemplazar el tratamiento con ivermectina recomendado por un médico.

“Dentro de esta coyuntura, ante la incertidumbre, sin un tratamiento específico para la COVID-19, se están probando muchos medicamentos en diferentes países para ver cuales pueden ser efectivos. Lo propio se está haciendo con la medicina natural”, señaló. “Pero en los usos populares, folklóricos, lo que buscan las personas que puedan no tener acceso a la salud es alguna alternativa, consuelo, la sensación de que por lo menos en algo se está paleando la enfermedad”, agregó.

Las propiedades del matico para la salud

En declaraciones para Verificador, el doctor José Luis Pérez Albela afirmó que esta planta medicinal es usada como cicatrizante y antiinflamatorio. “En mi experiencia clínica como médico, (el matico) es impresionante por su poder cicatrizante y antiinflamatorio”, destacó.

Además, mencionó que usualmente se utiliza para tratar afecciones como las úlceras y la gastritis. “(El matico) no tiene el poder del llantén como antiinflamatorio, pero sí cicatrizante para úlceras sangrantes”, precisó.

Asimismo, subrayó que no se puede afirmar que el matico reemplaza a la ivermectina o que contiene “ivermectina natural”. “No se puede decir que va a reemplazar a un antibiótico, porque no hay estudios al respecto, pero sí el matico es muy poderoso, antiinflamatorio y cicatrizante”, aseveró.

El uso de la ivermectina en el tratamiento de la COVID-19

Desde el 8 de mayo, el Ministerio de Salud del Perú aprobó el uso de la ivermectina para el tratamiento del nuevo coronavirus. Sin embargo, la eficacia de este medicamento no ha sido comprobada ni oficializada por la Organización Mundial de la Salud.

Por ello, el decano del Colegio Químico Farmacéutico menciona que aunque en el país se está aplicando, este producto debe pasar por diferentes pruebas para considerarlo efectivo. “Recordemos que la ivermectina es un medicamento complementario, tampoco es específico para la COVID-19, no es indicado”, declaró a este medio.

“Lo que ha demostrado la ivermectina es que aparentemente tiene una actividad inhibiendo la replicación viral una vez que ingresa al organismo. Estos estudios solamente han sido in vitro y de ahí se han extrapolado”, recalcó Torres. Mientras que, según el doctor Pérez Albela, el matico ayuda en la cascada inflamatoria del coronavirus, puesto que su principal función es descongestionar.

Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) detalló en un documento de finales de junio que, luego de revisar los estudios realizados sobre la ivermectina, no existen pruebas que avalen su uso. Sin embargo, en el Perú sí se está usando, basándose en el estudio australiano.

Asimismo, la FDA anuncia que, a pesar de que este fármaco se usa para tratar otras enfermedades, aún no hay evidencias sobre su efectividad en el tratamiento del coronavirus. “Aunque existen usos aprobados para la ivermectina en personas y animales, no está aprobada para la prevención o el tratamiento de COVID-19”, informa en su página oficial.

Finalmente, resalta la importancia de no automedicarse. “No debe tomar ningún medicamento para tratar o prevenir COVID-19 a menos que se lo haya recetado su proveedor de atención médica y lo haya adquirido de una fuente legítima”, advierte.

Conclusión

No existe la ivermectina natural, por lo que la planta medicinal “matico” no contiene el compuesto citado en la publicación. Además, este producto de la naturaleza no puede reemplazar el tratamiento para la COVID-19. No obstante, sí posee numerosos beneficios como cicatrizante y antiinflamatorio. Por lo tanto, es falso que el matico contiene ivermectina.

