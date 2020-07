En Facebook circulan por lo menos dos publicaciones que afirman que aplicando “Mentholatum en la nariz, no entra el virus y se muere”, en referencia al SARS-CoV-2 [1, 2]. Esto carece de fundamento científico.

Solo la publicación más antigua suma hasta el 3 de julio más de 63.000 veces en las que fue compartida. Verificador consultó con especialistas médicos y químico farmacéuticos y pudo constatar que el contenido de la publicación es falso.

Es falso que aplicar Mentholatum u otro ungüento a base de eucaliptol previene el contagio de COVID-19

“La COVID-19 no se desarrolla en ambientes donde se usa el 1,8 epoxi-p-mentano”, asegura el viral en referencia al eucaliptol, sustancia que se encuentra en las hojas de eucalipto y que es usada para componer ungüentos populares en el país como los comercializados por Mentholatum o Vic Vaporub.

Sin embargo, la posibilidad de que su aplicación pueda prevenir el virus fue descartada por Marcial Torres, decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, en conversación con La República.

“No existe sustento científico que pueda aseverar tal propiedad del eucalipto”, afirmó Torres. Además, apuntó que su uso tradicional está orientado a purificar las vías respiratorias, “lo que equivaldría a una nebulización, mas no a prevenir la COVID-19”.

“Lo que hace es purificar las vías respiratorias para facilitar la entrada y salida de aire. [En el caso de] personas que tengan alguna congestión a nivel bronquial, lo que hace es facilitar la expulsión de fluido, pero solo eso”, apunta a su vez Torres.

José Luis Pérez-Albela confirmó a La República que la supuesta propiedad de ungüentos como el Mentholatum para evitar el contagio del virus no tiene sustento, pues es comparable con la idea de hacer “gárgaras con bicarbonato centrándose en el pH”, otro viral desmentido anteriormente por Verificador.

Previamente, Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, aseveró que “el eucalipto contiene sustancias que ayudan a mejorar las secreciones o [aminorar] el daño que se genera en las vías respiratorias por cualquier enfermedad infecciosa, pero de ahí a que cure o destruya el virus, no hay ningún estudio”.

Asimismo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) explicó en una carta que “no hay vacunas, píldoras, pociones, lociones, pastillas u otros productos recetados o de venta libre disponibles para tratar o curar la enfermedad por coronavirus” y que, por lo tanto, cualquier producto que se jacte de contar con estas propiedades “no están respaldadas por evidencia científica competente y confiable”.

En la misma línea, Verificador hizo revisión de los artículos registrados en las principales revistas científicas como The Lancet, Science y Nature relacionados con el eucaliptol, componente que previene el contagio de la COVID-19 según el viral, pero ninguna presentaba publicaciones vinculadas a la enfermedad.

Solo el motor de búsqueda de la última de las tres, Nature, arrojó un artículo publicado en marzo de este año, mes en el que la pandemia del SARS-CoV-2 comenzaba a extenderse alrededor del mundo, titulado “El efecto del eucaliptol en los residentes de asilos para ancianos”. Sin embargo, este no propone a la sustancia como un método de prevención o tratamiento para el virus.

Las vaporizaciones de eucalipto tampoco previenen el contagio

Lo mismo sucede con las vaporizaciones. El viral recomienda la inhalación del vapor generado a partir de las ramas o aceite de eucalipto “para prevenir la COVID-19”, pero esto tampoco tiene asidero científico.

Pérez-Albela sostiene que las propiedades descongestionantes y relajantes del eucalipto no están relacionadas con una posible cura o prevención de la enfermedad. Asimismo, Torres indica que las personas podrían obtener la misma sensación al inhalar vaporizaciones compuestas únicamente por agua, pues el vapor en sí es “lo que purifica al organismo”.

Ciro Maguiña enfatizó en una nota anterior que no hay ninguna medicina o planta que cure la COVID-19, “por eso es que aparecen cosas anecdóticas de personas con buena intención, pero que no tienen sustento científico” para tratar la enfermedad.

La Universidad de La Habana no realizó ninguna prueba en la que se haya podido basar el viral

De acuerdo con el viral, las “pruebas” en las que se basa el texto fueron “confirmadas y demostradas por médicos de la Universidad de La Habana, Cuba”. En una verificación sobre el tema realizada en marzo, AFP Factual descartó que la Universidad de La Habana haya avalado el supuesto estudio del que se habla en el viral.

Casi cuatro meses después, Verificador puede corroborar que las únicas publicaciones oficiales emitidas por la casa de estudios al respecto son un “plan de prevención y enfrentamiento al COVID-19” y una lista de consejos para protegerse del contagio. Ninguna incluye referencia alguna al uso del eucalipto.

Conclusión:

Si bien el eucaliptol, sustancia presente en las hojas de eucalipto, tiene propiedades descongestionantes beneficiosas para las personas, no es posible afirmar que su aplicación a través de ungüentos como el Mentholatum en la nariz de las personas previene el contagio de la COVID-19, dado que no hay evidencia científica que lo confirme. Asimismo, las vaporizaciones de eucalipto tampoco son una técnica que evite contraer el virus SARS-CoV-2. Finalmente, la Universidad de La Habana, contrariamente a lo que afirma el viral, no ha hecho publicación oficial alguna que avale el texto de las publicaciones. Por lo tanto, calificamos este viral como falso.