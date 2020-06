Este fin de semana se compartió en Facebook una publicación titulada “No soy asintomático, soy inmune”. El post aseguraba que las personas sin síntomas no contagiaban a las demás y, más bien, “comunicaban anticuerpos”.

Según el post, los pacientes asintomáticos de esta pandemia “generaban inmunidad en masa”. En solo tres días, la publicación falsa del viernes 26 de junio superó las 4.000 reacciones y fue compartida más de 17.000 veces.

El post de Facebook se publicó el 26 de junio.

FALSO : Una persona asintomática es una persona sana. (...) Esta persona no contagia el virus, sino que comunica anticuerpos al resto de personas y genera inmunidad en masa.

De acuerdo a Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú y catedrático por la Universidad Cayetano Heredia, varias enfermedades y virus se contagian a través de personas sin síntomas (como el VIH y la hepatitis B).

Continuamos la verificación sobre los “pacientes asintomáticos” de la COVID-19.

Primero, cabe hacer la distinción entre los presintomáticos y los asintomáticos del nuevo coronavirus. Los primeros son pacientes que tienen una alta carga viral pero no manifiestan síntomas durante unos dos días (aproximadamente), según el presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, Augusto Tarazona. Después de ese período, sí tienen fiebre, tos seca, cansancio, confusión, pérdida del olfato o gusto, etc.

Es decir, durante ese período que no tuvieron síntomas, los presintomáticos han podido contagiar a más personas.

Los asintomáticos de COVID-19 tienen el virus SARS-Cov2, pero no presentan síntomas visibles. Estas personas —según el Colegio Médico del Perú, al menos un estudio científico y la Organización Mundial de la Salud (OMS)— también pueden contagiar a otras.

El médico infectólogo Augusto Tarazona explicó que el período de infección del virus en los pacientes sintomáticos era de 10 a 14 días, mientras que en las personas asintomáticas, de 7 a 10 días.

El doctor Elmer Huerta refirió, en CNN y El Comercio, que una revisión narrativa publicada en Anales de medicina interna del 3 de junio del 2020 concluyó que los asintomáticos podían contagiar. Estos pacientes representaron del 40 % al 45 % de todas las infecciones analizadas.

“Pueden transmitir el virus a otras personas durante un período prolongado. (...) La dificultad de distinguir a las personas asintomáticas de las que simplemente son presintomáticas es un obstáculo”, indicó el artículo “Prevalencia de infección asintomática por SARS-CoV-2″ que analizó 16 brotes de COVID-19.

Por otro lado, los anticuerpos no se “comunican” o transfieren a través de contacto directo, sino mediante plaquetas. El procedimiento tendría que incluir la extracción de cierta cantidad de sangre y plasma, de acuerdo al doctor Tarazona. Esto aún se encuentra en investigación.

Además, la inmunidad en masa, llamada también “inmunidad rebaño”, se logra cuando el 60 % o 70 % de personas de una comunidad ha adquirido el virus. El infectólogo Augusto Tarazona descartó que esta haya sido una posibilidad viable para el Perú, porque el sistema de salud hubiera colapsado mucho antes. Mencionó que en Reino Unido sí se llegó a aplicar, pero no dio los resultados esperados. En marzo, la Universidad de los Andes (Colombia) reportó que dicha estrategia se estaba revaluando.

ENGAÑOSO : (El asintomático) es alguien que tiene un virus pero su cuerpo desarrolló anticuerpos, esto se llama “virus atenuado”, es decir, ganó al virus gracias a sus hábitos de vida sana.

No hay evidencia científica de que las personas asintomáticas queden totalmente protegidas contra la enfermedad, pero hasta el momento “no hay casos de reinfección”, declaró el infectólogo Ciro Maguiña a La República.

Incluso, los resultados del artículo “Evaluación clínica e inmunológica de infecciones asintomáticas por SARS-CoV-2″, publicado en Nature el 18 de junio de este año, sugerían que “los individuos asintomáticos tuvieron una respuesta inmune más débil a la infección por SARS-CoV-2″.

Además, un “virus atenuado”, mencionado en la publicación, es aquel que no produce enfermedades. De acuerdo al doctor Tarazona, es cuando se modifica o se le quitan componentes infecciosos. Esto aún no sucede con el SARS-Cov2. Por lo tanto, no aplica para el nuevo coronavirus.

Conclusión

Existen varias enfermedades que se contagian cuando el infectado no manifiesta síntomas. Esto se replica en el caso del nuevo coronavirus. Además, los anticuerpos no se transmiten a través del contacto físico. Por lo tanto, calificamos esta publicación viral como falsa.