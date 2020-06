Un video de Facebook afirma que en la provincia de Guarayos en Bolivia no se requieren ventiladores mecánicos porque “los masajes con agua y sal son suficientes para oxigenar los pulmones”.

“Aquí en Guarayos no necesitamos muchos ventiladores mecánicos porque la gente se muere, necesitamos trabajo práctico en la casa que cualquiera lo puede hacer”, expresa el protagonista del video.

En ese sentido, recomienda realizar masajes con agua tibia y sal, y añade que la “sal permite que los pulmones puedan accionar y la persona pueda respirar para que se oxigenen los pulmones”.

Esta publicación ha circulado desde inicios del mes de junio y ha sido compartida más de 29.000 veces en Facebook.

Los masajes con agua tibia y sal no sirven para oxigenar los pulmones

El médico neumólogo Ricardo Muñoz del Instituto Nacional de Salud del Niño afirmó a Verificador que no existe alguna prueba de que esa recomendación sea eficaz. “En realidad no hay ninguna investigación de ese tipo”, señaló.

Al buscar investigaciones en la herramienta Google Académico no encontramos alguna relacionada a masajes, sal, agua y oxigenación de los pulmones.

Asimismo, el neumólogo Delfín Gavilano, miembro de la Sociedad de Neumología, manifestó que la supuesta “efectividad” de ese procedimiento reside en que puede servir para aliviar el dolor muscular; sin embargo, negó que esta proporcionara oxígeno al cuerpo. “Cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria los músculos se llegan a cansar y el masaje es en realidad un alivio a la parte de la musculatura”, declaró a este medio.

Además, consultado para esta verificación César Ramos, el fisioterapeuta cardiorespiratorio del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja rechazó que esa sea una técnica que ellos utilicen en las terapias del paciente. “Definitivamente no es una técnica de fisioterapia, solo que contiene procedimientos clásicos (masajes) que no tienen mucha utilidad y que no son utilizados”, indicó.

Sin embargo, en lo que están de acuerdo los tres especialistas es que lo único que podría ser efectivo en esa recomendación es poner al paciente en posición decúbito prono, es decir, boca abajo.

“Los masajes con agua no tienen ninguna efectividad, salvo el hecho de estar en prono podría ayudar al paciente”, menciona Muñoz. “Si hay una mejoría es porque el paciente está boca abajo“, coincide Ramos.

Según la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), esta posición favorece la recuperación del paciente. “El posicionamiento del paciente en decúbito prono mejora la oxigenación y aumenta la supervivencia en pacientes con cuadros clínicos similares”, señala.

No existe un procedimiento casero que reemplaza la ventilación mecánica

El neumólogo Delfin Gavilano es tajante al negar la posibilidad de que un masaje reemplace la ventilación mecánica. “Un masaje puede aliviar el dolor, mas no le sirve para ventilar al paciente sino en todos los hospitales harían masajes y ya no necesitarían respiración mecánica”, aseveró.

Por su parte, el médico especializado en neumología pediátrica Ricardo Muñoz resalta que aunque no existe consenso sobre la forma de tratar el nuevo coronavirus, lo que ha sido clave en los pacientes con insuficiencia respiratoria es la ventilación mecánica. “Hasta ahora no hay tratamiento específico para la COVID-19, pero lo que ha mantenido vivos a los pacientes es el oxígeno”, asegura.

Finalmente, Ramos aclara que las terapias respiratorias complementan el tratamiento farmacológico y de ninguna manera reemplazan la ventilación. “Es un trabajo multidisciplinario entre la farmacología, la ventilación mecánica, la enfermería y la fisioterapia”, precisa.

Además, en una publicación anterior en la que se recomendaba el drenaje postural para tratar la COVID-19, Verificador demostró que la ventilación mecánica no debe ser reemplazada por ninguna técnica alternativa.

Conclusión

No existe evidencia científica ni clínica de que los masajes con agua y sal faciliten la respiración a pacientes contagiados por el nuevo coronavirus. Además, especialistas en neumología y terapia cardiorespiratoria niegan su efectividad en el tratamiento de la COVID-19. Por lo tanto, es falso que frotar la espalda con sal y agua tibia ayuda a respirar a los pacientes con coronavirus.

