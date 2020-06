Un audio anónimo sobre el “daño en la salud” que supuestamente causaban los termómetros infrarrojos, usados para medir la temperatura en los centros comerciales, se difundió a través de Facebook, WhatsApp y YouTube.

“A todas las personas que están en los supermercados y en las tiendas no les dan información de lo que hace esta pistolita. (...) Yo me pregunto, cuántas veces a la semana vas al súper y te están radiando precisamente en la cabeza. Hoy te matan 1.000 neuronas, mañana otras 1.000 y nunca vas a saber que fue por esta lamparita”, aseguró el hombre del audio, que se presentó a sí mismo como “doctor José Mena”. Sin embargo, no hay pruebas para afirmar esto del termómetro infrarrojo. Además, previamente ya descartamos que puedan dañar la retina de los ojos.

Uno de los que sí podría resultar peligroso, solo si se rompe, es el termómetro de mercurio (de uso casero), porque ese metal es tóxico.

Video de Facebook fue compartido más de 4.000 veces.

Uno de los signos de alerta de la COVID-19 es la fiebre persistente. Para evitar el contagio, ha sido necesario medir la temperatura de las personas sin que exista contacto físico.

¿Cómo funciona el termómetro infrarrojo?

“Al acercarse este dispositivo a la cabeza, va a medir las ondas infrarrojas emitidas por la persona. La luz láser no mide la temperatura. Solo sirve para establecer de qué punto fijo (del cuerpo) se van a recibir las ondas”, precisó Héctor Yaya, neurocirujano del Sistema Metropolitano de Solidaridad (Sisol Salud). También descartó que el dispositivo sea dañino.

Además, el neurocirujano comentó que todos los humanos y los animales emitimos radiación infrarroja. El dispositivo lo que hace es captarla y, con el sistema de medición interno, puede establecer la temperatura de ese cuerpo.

Principio de medición de termómetros de radiación infrarroja. Inacal.

El termómetro infrarrojo no causa daño a la salud

En declaraciones para La República, el doctor Hugo Umeres Cáceres, jefe del servicio de neuropsiquiatría del Hospital Cayetano Heredia, subrayó que “la guía de láser es de baja potencia” y, al usarse por poco tiempo, no supone un peligro para las neuronas o el sistema nervioso. “Los dispositivos son lo bastante inocuos para ser utilizados”, aseguró.

Explicó que el termómetro infrarrojo simplemente refleja en escala digital la temperatura del cuerpo con precisión.

Los rayos infrarrojos (emitidos por nosotros) tampoco son peligrosos: estamos en contacto con ellos siempre.

Animal Político entrevistó a Carlos Govea, instructor comercial de equipos médicos de Hergom Medical, fabricante de estos termómetros de no contacto, quien explicó que el dispositivo es un “sensor que atrapa la información que ya está emitiendo el cuerpo”.

¿De qué manera se utiliza el termómetro infrarrojo?

La manera adecuada para medir con este dispositivo médico es ubicarlo de forma paralela “en la zona de la frente o la sien”, de acuerdo a la “Guía para la selección y uso de termómetros de radiación infrarroja para piel humana” del Instituto Nacional de Calidad (Inacal). Para la institución, es importante “asegurarse de que la zona de medición esté despejada de pelo, sudor u otros (elementos) relevantes”.

El modo de uso también fue descrito por el Consejo General de Enfermería de España para Efe Salud, en el 2015. “Tanto en bebés, como en niños y adultos, los grados se registran apoyando el dispositivo en la frente”. Según la institución peruana Inacal, la distancia a la que se coloca el dispositivo es establecida por cada fabricante en las especificaciones técnicas. Además, pidió no confundir el de uso médico con el de uso industrial.

¿Qué puede ocasionar daño neurológico?

Ambos especialistas aseveraron que existen múltiples causas del daño neurológico, entre traumatismo, hemorragias internas, accidentes cerebrovasculares e infecciones por enfermedades virales, además de tumores.

Por ello, el neurólogo de Sisol Salud sugirió una alimentación saludable que incluya el complejo B (presente en las verduras), además de evitar el alcohol y el cigarrillo, ambas sustancias neurotóxicas.

El termómetro de mercurio ha sido desaconsejado por la OMS

Por último, el termómetro de mercurio, de uso local, puede resultar riesgoso si se rompe. Así lo advirtió el doctor Héctor Yaya. Mientras el mercurio está dentro, la manipulación del termómetro es segura, pero si este metal se libera puede resultar tóxico para el cuerpo humano.

Por ese motivo, la Organización Mundial de la Salud recomendó, para este 2020, dejar de usarlo. “El mercurio y sus diversos compuestos constituyen un importante problema de salud pública a nivel mundial y tienen una serie de efectos graves en la salud, como daños cerebrales y neurológicos, sobre todo entre los jóvenes. También pueden provocar daños en los riñones y en el aparato digestivo”, mencionó.

Conclusión

Aunque el hombre del audio supuestamente se identifica, no cita ningún experimento o informe que avale sus afirmaciones. Mientras hay literatura científica abundante sobre el daño que producen los metales pesados en el organismo, los especialistas consultados indicaron que no había estudios conocidos sobre esta afirmación difundida en redes sociales. Por lo tanto, calificamos este contenido audiovisual como falso.